La pratique de l’e-sport est une véritable coutume en Asie, particulièrement dans les pays comme la Chine ou la Corée du Sud. Avec 1,4 milliard d’habitants en 2020, la Chine compte entre 500 et 620 millions de joueurs, soit plus du tiers de la population. France Info a révélé que 26 % des Chinois regardent les tournois d’e-sport, contre 5 à 9 % en Europe et aux Etats-Unis. La Chine participe donc activement à l’expansion de cette discipline dont les revenus globaux étaient estimés à 14 milliards d’euros en 2019.

Cette année, l’Asia Esports Championship ouvre ses portes fin juillet à Hangzhou en Chine. Découvrez plus de détails dans cet article.

L’essor de l’e-sport dans le monde

L’e-sport est une discipline qui réunit les professionnels des jeux vidéo. Il nécessite certaines aptitudes interpersonnelles ainsi que des compétences physiques. Le gamer doit avoir un mental de sportif, avec ses valeurs afférentes (abnégation, persévérance, fair-play). De plus, les participants à une compétition d’e-sport doivent faire preuve d’endurance et surtout de résistance au stress et à la pression.

Pour ce qui est des aptitudes techniques, les professionnels d’e-sport doivent avoir une parfaite maîtrise du jeu vidéo sur lequel ils évoluent.

Une évolution marquée

Les premières traces de l’e-sport remontent en 1972 avec le lancement des Intergalactic Spacewar Olympics par le laboratoire d’intelligence artificielle de l’université de Stanford. Il s’agit du premier tournoi d’e-sport au monde.

Si les choses se concrétisent peu à peu vers la fin des années 90 lors de la création de la Cyberathlete Professional League, c’est en 2010 que l’e-sport va devenir une discipline officielle avec la création de la Fédération internationale d’e-sports.

En 2016, l’e-sport devient une discipline olympique. Il comprend les jeux de combat de type arène (MOBA), les jeux de tir, les jeux de survie, etc. Les titres les plus connus sont DOTA 2, Overwatch, Fortnite, League of Legends et Counter-Strike.

Il y a aussi des jeux de cartes parmi les titres d’e-sport. On pense notamment au jeu de stratégie Hearthstone – Heroes of Warcraft. Aujourd’hui, de nombreux joueurs de poker souhaitent que ce jeu traditionnel soit retenu parmi les discipline d’e-sport.

Le poker, bientôt une discipline d’e-sport ?

Le poker est l’un des jeux de cartes les plus populaires au monde. Présent sur la quasi-totalité des casinos en ligne, le poker demande de la stratégie et une capacité à prendre des risques. Les organisateurs de championnats d’e-sport l’ont compris, c’est certainement pour cette raison qu’ils s’intéressent de plus en plus à ce jeu.

Participer à un tournoi de poker dans le cadre de l’e-sport pourrait ainsi se concrétiser comme le souhaitent de nombreux fans. Comme dans l’e-sport, les tournois de poker peuvent se dérouler sur une plateforme en ligne ou en présentiel. Les joueurs d’un tournoi de poker en ligne choisissent entre un tournoi multitables, un tournoi à table unique et un tournoi satellite pour s’affronter.

Bien que le poker soit déjà répandu dans le monde entier, l’intégrer dans un événement comme le championnat d’e-sport d’Asie pourrait davantage contribuer à son expansion.

Participer au championnat d’Asie d’e-sport

L’Asia Esports Championship est ouvert aux gamers professionnels ressortissants des pays du continent asiatique.

Quelles sont les disciplines ?

Pour l’édition de septembre 2023, les titres retenus par le comité d’organisation du championnat sont :

Arena of Valor

Street Fighter V

FIFA

Dota 2

League of Legends

Dream Three Kingdoms 2

PUBG Mobile

Hearthstone

Si dans certains pays l’e-sport tarde à se développer, en Chine, au Japon et dans plusieurs autres pays d’Asie, il constitue un genre de sport à part entière. Son intégration aux Jeux d’Asie du Sud-Est en est la preuve. Toutefois, il faut noter que la liste des jeux vidéo sélectionnés pour cette compétition est très réduite. Les titres comme Overwatch 2, Rainbow Six Siege, Rocket League ou encore le poker devraient attirer l’attention des organisateurs.