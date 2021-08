Marathon international France vous accompagne dans tout votre processus d’entreposage, de gestion et de management logistique et également de livraison. Il suffit que vous exprimiez votre besoin, et nous vous offrons un service sur mesure, avec une qualité premium qui dépasse vos attentes.

Grâce à notre présence internationale, nos équipes d’experts et notre perspective orientée à la satisfaction client, nos clients sont toujours satisfaits et nous considèrent comme un partenaire de confiance, professionnel et agile.

Le bon choix serait donc de choisir une société de transport et de logistique comme la nôtre.

La logistique, en détail

Derrière le circuit fluide de livraison et de transportation des biens, se cache beaucoup d’activités et beaucoup d’agents qui travaillent avec efficacité pour assurer que tout soit bien fait et au temps voulu.

Nous comptons différents métiers et différents experts au sein de nos équipes, à savoir des conducteurs poids lourds certifiés, des responsables de stock, des directeurs d’entrepôts, des responsables de relation clients etc. Chaque individu de cette chaîne assure ses missions avec professionnalisme, parce qu’ils sont tous passionnés par leur métier et mettent cela au service de nos clients.

Des entrepôts à grande surface et capacité

Nos entrepôts de stockage sont à la disposition de nos clients 24h/24, et 7j/7. Marathon International – société de transport s’engage à proposer à ses clients partenaires des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins. Ces solutions comprennent le stockage, la logistique et la gestion des espaces d’entrepôt et également la livraison et le transport de différentes marchandises.

Polyvalence et chaîne de service complète

Nos équipes sont mobilisés et peuvent prendre en charge l’entreposage de tous vos produits et sa gestion. Mais pas seulement, elles assurent également l’emballage, l’étiquetage, le tri de toutes vos marchandises, même pour les matières dangereuses tout en respectant toutes les lois en vigueur les concernant.

Nos conducteurs sont qualifiés et formés pour être en mesure d’effectuer le transport de ces marchandises avec le respect de toute consigne de sécurité liée au transport.

La satisfaction de nos clients est notre priorité

Nos conseillers ont le plaisir d’accompagner chacun de nos clients, de la réception de votre devis, jusqu’à la dernière étape de livraison.

Quant à la logistique, nous savons que nous aidons nos clients dans le cadre de leur propre chaîne d’approvisionnement, gestion d’entrepôt et livraison des marchandises et des produits qui nous sont confiés.

Nous les aidons également à livrer leurs produits dans divers pays et régions en respectant les délais et conditions souhaités. Dans ce contexte, notre rôle consiste à nous assurer que les entrepôts sont correctement équipés et gérés. Nous devons également nous assurer que les livraisons s’effectuent de manière professionnelle et que les produits arrivent en toute sécurité à leur destination finale.

Notre cœur de métier à savoir la logistique et le transport sont simples mais pas faciles. Cela veut dire que l’équation de ces deux éléments est simple, mais l’exécution des détails avec expertise ne peut être faite que par des experts du métier.

Certes, la technologie nous facilite le quotidien, mais notons que cette activité requiert tout de même des compétences, de l’expérience, de la planification, des engagements et des connaissances approfondies.