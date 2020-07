We Transfer est un service permettant de partager des fichiers volumineux. Il s’agit d’un système performant qui peut être très utile pour les professionnels. Facile à prendre en main, il offre une grande opportunité à tout le monde d’envoyer des fichiers lourds. Sachant que la plupart des fournisseurs d’adresses électroniques limite la taille des pièces jointes. We Transfer est l’option la plus souple. Avec la progression des nouvelles technologies, cette application en ligne est accessible à tout le monde. Zoom sur l’efficacité et les avantages d’utiliser We Transfer.

We Transfer : son principal rôle est le transfert

We Transfer est une application en ligne ayant comme base le Cloud. Elle permet de partager gratuitement tous types de documents et fichiers à d’autres utilisateurs d’internet. Actuellement, elle est en passe de conquérir le cœur des utilisateurs du fait de sa capacité à pouvoir transférer rapidement des fichiers très lourds et volumineux à une ou plusieurs personnes via un courrier électronique.

Les transferts de fichiers sont totalement gratuits que ce soit un fichier PDF, des vidéos, des photos ou même des fichiers numériques très lourds d’entreprises. Avec We Transfer français, les utilisateurs auront la possibilité d’envoyer gratuitement des fichiers allant jusqu’à 2 Go. Voilà d’ailleurs des points importants qui la distinguent des autres services en ligne similaires.

Version gratuite et version Plus : lesquelles choisir ?

Tout comme les nombreuses autres applications en ligne, We Transfer dispose également de sa version gratuite et sa version payante. Par ailleurs, les deux solutions disposent chacun de leurs avantages selon les besoins des utilisateurs. Pour la version gratuite, il est possible d’envoyer les fichiers à une vingtaine de destinataires. L’envoi des messages se fait comme avec un courrier électronique habituel. Au moment du téléchargement du document envoyé par les destinataires, un accusé de réception apparaît sur l’écran de l’expéditeur.

De par l’aspect professionnel des fonctionnalités de We Transfer, celle-ci est très utilisée par les professionnels de la communication et de la publicité. Pour ceux qui ont besoin d’envoyer des fichiers de plus de 2 Go, la version « Plus ». Cette dernière permet en réalité d’avoir 100 Go de stockage dans son propre Cloud personnalisé. Elle offre également la possibilité de transférer des fichiers jusqu’à 20 Go avec une protection maximale des données via un mot de passe. Encore, elle donne le droit d’envoyer les fichiers à 100 destinataires.

Les avantages d’opter pour WeTransfer

Avec We Transfer français, vous n’aurez plus besoin de créer un compte ni de vous inscrire. Ce qui n’est pas le cas avec les autres plateformes du marché. D’autant plus que les destinataires n’auront aucune contrainte pour télécharger les fichiers reçus. Il n’y a donc pas de perte de temps pour l’utiliser. Vous y accédez en quelques clics seulement.

Avec la possibilité de personnalisation de l’image en arrière-plan, les utilisateurs peuvent changer le fond d’écran afin de montrer l’image des utilisateurs. C’est d’ailleurs ce type d’outil dont les dirigeants ont besoin pour faire la promotion de leur entreprise. En termes de téléchargement, les actions se font dans l’immédiat, c’est-à-dire en quelques secondes seulement.

Utiliser We Transfer en quelques étapes

We Transfer est facile à prendre en main. Ses fonctionnalités sont claires et en quelques clics seulement, vous pourrez envoyer vos fichiers sans problème. Vous commencerez par accéder au site web. Ensuite, vous aurez les termes et conditions du service. Il vous suffira de lire et d’accepter grâce à un bouton. Après cette action, vous avez accès à un écran qui permet d’envoyer des messages. Lors de l’envoi des fichiers, il est possible de configurer la diffusion des fichiers selon vos besoins. Vous y trouverez une icône « plus » avec la mention « Ajouter plus de fichiers » sur la gauche.

Il ne vous reste plus qu’à choisir les fichiers à envoyer. Là encore, il est possible de choisir la manière dont vous souhaitez envoyer les fichiers, notamment via un e-mail ou un lien. Ces actions faites, vous pourrez transférer vos documents en cliquant tout simplement sur le bouton « Transférer ».