Témoignage de deux programmeurs repentis

ANTOINE

Je travaille comme programmeur informatique, j’ai participé à créer le meilleur site de casino en ligne, et je commence à maudire ma malchance et ma bêtise d’avoir choisi cette carrière particulière.

La programmation est mal payée, en déclin et prend tout votre temps libre juste pour garder une longueur d’avance – et encore moins pour trouver un nouvel emploi.

J’ai passé six ans en tant que codeur. Mon salaire est de 55 000 £ (72 000 $). Dans deux ans, je pourrais être sur 70 000 £ (92 000 $). Je regarde combien gagnent les gens qui occupent des postes de front-office dans la banque et il est difficile de ne pas avoir l’impression d’avoir fait une grave erreur.

Le vrai problème avec les emplois de programmation, cependant, ce sont les heures de travail. Ce ne sont pas seulement les heures de travail – bien qu’elles puissent être longues – ce sont les heures qui doivent être consacrées à la programmation en dehors de votre journée de travail.

Si vous voulez rester employable en tant que programmeur, vous devez vous tenir au courant des nouvelles techniques et des nouveaux langages. Et si vous voulez un nouvel emploi, vous devez être très entraîné à ce qui peut être des tests extrêmement difficiles organisés par des sites comme Hackerrank, que vous devez réussir même pour obtenir un entretien. Il y a de plus en plus de ces sites, et se tenir au courant de chacun d’eux est un travail à plein temps en soi.

Pour cette raison, il est très facile de plafonner dans une carrière en programmation. – Vous obtenez un emploi et n’avez tout simplement pas le temps en dehors du travail de pratiquer tous les tests que vous devez passer pour en obtenir un nouveau. Personnellement, j’ai déjà passé des mois à faire du travail non rémunéré sur des sites de tests, et pourtant je suis toujours coincé au même endroit.

C’est pourquoi j’en ai marre. J’ai passé des années de ma vie à investir du temps dans cette carrière qui, je le crains, n’aboutira à rien au cours de la prochaine décennie. J’aime coder, mais je n’ai pas toute la journée et toute la nuit à consacrer à ce métier. Il doit y avoir de meilleures options que cela. Toutes les suggestions seraient grandement appréciées.

JEAN

Je programme depuis 35 ans. Surtout parce que j’aime ça. J’ai maintenant 60 ans et je gagne entre 250 000 $ et 350 000 $ par an en faisant environ 40 heures par semaine. Je passe 3 mois par an dans le sud de la France.

Voici ce que je dirais aux gens qui se plaignent de ne pas gagner d’argent, etc.

La programmation est difficile si vous n’êtes pas une personne naturellement logique avec une grande mémoire. C’est-à-dire pouvez-vous résoudre le problème Rubiks assez facilement ? Sinon, vous serez toujours sur le pied arrière et un codeur très moyen.

Pour répondre au fait d’avoir à passer beaucoup de temps à rattraper toujours de nouvelles techniques, je conseillerais aux gens d’apprendre un peu TOUS LES JOURS. C’est vrai – apprenez quelque chose de nouveau chaque jour, même s’il ne s’agit que d’une seule méthode intéressante dans une bibliothèque commune. Assurez-vous également de l’apprendre dans le temps de votre client/employé et non dans le vôtre. Une autre façon d’apprendre est lorsque vous rencontrez un trou dans vos connaissances, puis notez ce que vous devez apprendre, puis la prochaine fois que vous prenez un peu de votre temps pour boire des bières, apprenez-le pendant que vous vous détendez.

Pour gagner le plus d’argent, passez un contrat et ne vous contentez pas de trouver un emploi parce que votre employeur gagnera de l’argent et pas vous. De plus, maximisez l’argent en prenant deux ou trois contrats et concentrez-vous vraiment sur la gestion du temps afin de ne pas laisser tomber vos clients. Vous devrez peut-être travailler plus d’heures.

Le plus gros conseil que je donnerais est le suivant :

Apprenez un langage très demandé comme Java ou Python et apprenez-le très bien. N’essayez pas d’apprendre tout le reste, comme le Javascript frontal ou les frameworks UI/CSS, car vous n’aurez tout simplement pas le temps d’être excellent dans tous ces domaines. Devenez vraiment bon dans quelque chose comme Java et assurez-vous également de connaître SQL. Spring Framework est également indispensable avec Java. Découvrez comment tester unitairement votre code.

Regardez tous les sites d’emploi et notez les compétences recherchées par les employeurs/clients, puis apprenez les compétences les plus demandées – N’essayez PAS de tout apprendre comme AWS/GCP/Azure – vous n’aurez pas le temps.

Les employeurs / clients font de la publicité parce qu’ils ont déjà un tas de code merdique qui doit être corrigé et / ou mis à jour, ils veulent donc qu’un gars compétent vienne le réparer – pas un gars qui pense qu’il sait tout ou sait juste un peu de tout.