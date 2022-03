Les joueurs de Mario Kart peuvent se réjouir, désormais le jeu est accessible sur PC. Depuis quelques années, le jeu est accessible sur iOS et Android. Comme prévu, l’engouement des amateurs est au rendez-vous. Toutefois, il y a encore quelques informations à porter à l’attention des joueurs et de ceux qui veulent également avoir accès au jeu de course depuis leurs ordinateurs ou PC.

Utiliser un émulateur Android

Lorsque vous souhaitez jouer à Mario Kart sur PC, vous devez avoir un emulateur Nintendo Switch. Vous avez la possibilité de télécharger un émulateur open source comme Yuzu qui est compatible avec Linux, Windows et macOS. Il est écrit en C++ et peut démarrer avec divers jeux. L’avantage avec cet émulateur est qu’il est que son utilisation est totalement gratuite.

Une fois que vous avez téléchargé l’émulateur Yuzu, vous avez la possibilité de personnaliser ses paramètres d’émulation. À partir de sa configuration, il est possible de mettre en place son paramétrage de son système. Cette manœuvre est faisable au niveau de son système et au niveau de son graphique.

Autrement, vous pouvez aussi opter pour l’utilisation de l’émulateur Ryujinx. Cet émulateur est programmé sous le langage C #, c’est ce qui le différencie des autres émulateurs C++ et C. Il vise à proposer une interface simple et une belle performance. Ces compilations accentuent les séances de jeux Mario Kart sur PC. Le côté audio est en partie soutenu sous Windows, mais nécessite le téléchargement d’un assistant visuel.

Les alternatifs pour télécharger Mario Kart pour PC

Pour jouer à Mario Kart sur PC, vous avez besoin de télécharger un APK ou un fichier que le système d’exploitation de votre ordinateur peut facilement lire. Une fois que c’est fait, vous pouvez commencer le téléchargement du jeu sur votre ordinateur.

Télécharger BlueStacks

BlueStacks est un émulateur qui permet à tous les jeux d’être compatibles sur PC. Pour le jeu Mario Kart, vous avez uniquement besoin de l’application pour Mac et Windows. Vous pouvez télécharger ce fichier depuis l’App Store de votre ordinateur. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google. Cette manœuvre peut être faite indépendamment du téléchargement du jeu. Les deux options sont valables pour accéder aux contenus de son jeu.

Cette application est dotée de commandes de jeux prédéfinis pour le mode de prise de vue et les titres. Il est également possible de personnaliser sa configuration et ses macros. C’est-à-dire qu’en plus d’utiliser le clavier pour jouer, vous pouvez aussi assigner un contrôleur pour jouer avec plus de confort.

Téléchargé MeMu Play

Il s’agit d’un autre émulateur que vous pouvez télécharger pour jouer à Mario Kart sur votre PC. Il n’est pas très lourd et consomme très peu de ressources. Vous pouvez le télécharger même avec un processeur de milieu de gamme avec 4 Go de RAM et 4 Go de disque dur. Cet émulateur est également utile pour accéder à tous les jeux sous Android.

Grâce à son utilisation, les performances de Mario Kart sur PC sont les mêmes que celles sur votre téléphone. Il est conçu pour exécuter tous les APK à condition de le télécharger depuis sa source officielle.

Pour l’installer, il y a quelques étapes à respecter. D’abord, il faut télécharger la version .exe de l’application. Par la suite, il faudra l’installer sur votre ordinateur. Après cela, vous devriez normalement avoir une demande qui vous invite à saisir les données communiquées sur Play store.

Dans le cas où vous avez un smartphone de la marque Samsung, vous pouvez directement jouer à Mario depuis votre PC grâce à votre téléphone mobile. Votre compagnon Samsung vous offre une expérience de jeu exceptionnelle et accélère l’accès au jeu comparé au téléchargement d’un émulateur.