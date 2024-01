Plongez dans l’univers dynamique de Maslo, l’application d’incentive commercial qui transcende les attentes pour devenir le fer de lance de la motivation au sein des équipes professionnelles. Redéfinissant la manière dont les entreprises stimulent leurs collaborateurs, Maslo intègre une approche scientifiquement prouvée pour propulser la motivation, les performances et la satisfaction des employés à des sommets inégalés.

Découvrez comment Maslo se distingue en offrant une expérience inégalée, façonnant ainsi le futur de l’incentive commercial.

Découvrez l’application Maslo® !

L’application Maslo® s’érige en véritable référence dans le domaine de l’incentive, offrant une approche novatrice basée sur la célèbre pyramide de Maslow, également connue sous le nom de « hiérarchie des besoins ». Cette théorie, énoncée par Abraham Maslow en 1943, structure les besoins humains en cinq niveaux prioritaires, formant une pyramide allant du plus fondamental au plus élevé : les besoins physiologiques, de sécurité, d’appartenance et d’amour, d’estime, et enfin, le besoin d’accomplissement de soi.

S’inspirant de cette hiérarchie, l’application Maslo® propose une approche scientifiquement prouvée. Cette méthode vise à rehausser l’engagement et la motivation des collaborateurs au sein d’une entreprise. En favorisant la responsabilisation des vendeurs, en brisant la routine quotidienne, Maslo® offre une sensation authentique de valorisation.

L’application s’engage à vous accompagner dans le développement des performances de vos équipes en proposant une variété de fonctionnalités :

Modèles de challenges prêts à l’emploi : ces challenges sont paramétrables à l’infini en quelques clics, classés par thématiques et métiers pour s’adapter parfaitement à vos besoins ;

Adaptabilité à votre univers et vos spécificités : Maslo® se distingue par sa facilité d’utilisation, vous permettant de lancer des challenges personnalisés sans nécessiter de compétences techniques. Personnalisez la plateforme selon vos couleurs et vos besoins, sans une seule ligne de code ;

Interconnecté et flexible : la mise à jour de vos données sur Maslo® se fait aisément. Vous avez le choix entre différentes options, que ce soit par l’utilisateur directement (avec justificatif), par import CSV depuis votre tableau de bord, ou même une connexion directe à votre CRM via leur API publique ou Zapier ;

Marketplace de cadeaux : Maslo® offre une multitude de récompenses pour stimuler la motivation de vos équipes. Distribuez des points cadeaux parmi plus de 100 000 articles et e-cartes disponibles sur notre e-Boutique. Mais ce n’est pas tout, personnalisez vos récompenses en intégrant vos propres cadeaux, en distribuant des primes en euros, et même en offrant des badges pour la reconnaissance !

Avec Maslo®, découvrez une application d’incentive à la pointe de l’innovation, conçue pour propulser vos commerciaux vers de nouveaux sommets de performance, de satisfaction et d’épanouissement professionnel.

Pourquoi utiliser une application d’incentive commercial ?

Utiliser une application d’ incentive commercial , telle que Maslo®, offre une multitude d’avantages pour les entreprises et leurs équipes.

Des employés motivés

Les applications d’incentive commercial sont spécifiquement conçues pour stimuler la motivation des employés en les incitant à atteindre des objectifs définis . En offrant des récompenses attractives , elles encouragent les collaborateurs à améliorer leurs performances, les incitant à déployer un effort accru pour atteindre leurs objectifs.

Un suivi des performances en temps réel

Maslo® vous offre la possibilité de suivre les performances de vos employés en temps réel. Cette fonctionnalité précieuse permet de cibler les domaines d’excellence et d’identifier ceux nécessitant une amélioration . Une gestion proactive devient ainsi possible, favorisant le développement continu des compétences de vos équipes.

Des ventes augmentées

En motivant vos employés et en les accompagnant dans la réalisation de leurs objectifs , l’application Maslo® contribue directement à l’augmentation des ventes. Les employés qui se sentent valorisés et récompensés sont plus enclins à maintenir un niveau de performance élevé, propulsant ainsi les résultats globaux de votre entreprise.

Une communication améliorée

Maslo® favorise la communication transparente entre les employés et les responsables. Les retours et conseils sont dispensés en temps réel , permettant aux commerciaux de poser des questions et de solliciter de l’aide au besoin. Une communication efficace devient ainsi le pilier d’une collaboration fructueuse.

Un environnement de travail positif

En reconnaissant et en récompensant les réussites individuelles grâce à des fonctionnalités spécifiques, cette application d’incentive commerciale contribue à créer une atmosphère positive au sein de l’entreprise. Cette dynamique positive renforce la satisfaction des employés et favorise un taux de rétention élevé .

Des récompenses personnalisées

L’application Maslo® offre une personnalisation poussée des récompenses et incitations. Cette flexibilité permet de s’assurer que les incitations sont non seulement attractives mais aussi significatives pour chaque employé, renforçant ainsi leur impact.

Une analyse des données avancée

Maslo® ne se limite pas à la simple mise en œuvre d’incentives. Avec ses fonctionnalités d’analyse des données, l’application vous aide à repérer des tendances et des modèles dans les performances de vos employés . Ces informations précieuses soutiennent des décisions éclairées pour optimiser la productivité et la motivation des équipes.

Vous l’aurez compris, l’utilisation de l’application d’incentive commercial Maslo® s’inscrit dans une stratégie globale pour améliorer la motivation, stimuler les ventes, renforcer la communication et instaurer un environnement de travail positif.

En quoi consiste l’incentive commercial ?

L’incentive commercial, également désignée sous les termes de motivation ou d’incitation, se révèle être une stratégie déployée par les entreprises et les organisations afin de stimuler et encourager leurs collaborateurs ou partenaires à atteindre des objectifs préalablement définis . Cette méthode opère en proposant des récompenses, des avantages ou des reconnaissances en échange de l’accomplissement d’un niveau de performance spécifique.

Deux catégories principales d’incentives émergent de cette approche : les incitations financières et les incitations non financières.

Les incentives financières

Les incitations financières englobent toute forme de gratification monétaire octroyée en contrepartie de performances individuelles ou collectives. Parmi les exemples notables d’incentives financières, citons les primes , octroyées en complément du salaire fixe pour la réalisation ou le dépassement d’objectifs spécifiques. Les commissions représentent une autre facette, où les employés perçoivent une somme déterminée ou un pourcentage des ventes qu’ils ont réalisées. Les participations aux bénéfices constituent une troisième modalité, permettant aux employés de recevoir une part des bénéfices de l’entreprise en fonction de leur performance. Enfin, les stock-options offrent aux collaborateurs la possibilité d’acquérir des actions de l’entreprise à un prix préférentiel.

Les incentives non financières

À l’inverse, les incitations non financières visent à élever la satisfaction et la motivation des employés sans recourir à des rétributions pécuniaires directes. La reconnaissance représente une modalité cruciale, où les efforts et les accomplissements des employés sont célébrés au moyen de certificats de performance ou de cérémonies de remise de prix. Les opportunités de développement professionnel constituent une autre approche, permettant aux collaborateurs d’accéder à des formations, des ateliers ou des conférences afin d’améliorer leurs compétences. Les avantages en nature représentent également une catégorie significative, offrant aux employés des avantages supplémentaires tels que des places de parking, des réductions sur les produits et services de l’entreprise, ou des journées de congé supplémentaires. Enfin, les activités de team building sont orchestrées par les entreprises pour renforcer l’esprit d’équipe et accroître la satisfaction au travail.

L’efficacité de l’incentive repose sur une approche adaptée aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque entreprise ou organisation. Son impact se manifeste positivement sur la motivation, la satisfaction, la fidélité des employés, et, par corollaire, sur leur performance globale. Ainsi, la mise en œuvre réfléchie de l’incentive commerciale se révèle être un levier puissant pour dynamiser le rendement et la cohésion au sein d’une entité professionnelle.