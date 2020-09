Le numérique offre de nombreuses opportunités d’évolution aux entreprises modernes et constitue notamment un outil incontournable pour améliorer les résultats et rester compétitif. Chaque startup doit trouver les solutions appropriées pour pouvoir entamer et réussir sa transformation digitale. Plusieurs sociétés fournissent leurs services spécialisés et leur accompagnement pour la transition numérique des entreprises.

La transition numérique, un enjeu majeur pour les entreprises modernes

À l’heure actuelle, la transformation numérique représente un enjeu majeur pour les entreprises de toute envergure. Le digital représente un outil indispensable pour soutenir les performances des entreprises modernes et particulièrement pour les PME et les ETI. La transition numérique affecte tous les domaines et tous les départements au sein de l’entreprise, à savoir : l’organisation, les processus, les offres, les activités, la gestion administrative, les ressources humaines, etc.

Chaque structure a besoin d’une solution spécifique adaptée à ses besoins et aux résultats escomptés. L’entreprise doit, donc, trouver son partenaire attitré. De plus en plus de startups proposent leurs prestations dédiées pour la recherche, l’élaboration et la mise en œuvre de solutions digitales à destination des entreprises. Ces sociétés spécialisées offrent généralement un accompagnement complet tout au long de la phase de transformation numérique des entreprises et même dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie digitale. Une entreprise peut également solliciter plusieurs solutions auprès de différentes entreprises.

Un Supplier Relationship Management (SRM) dédié aux startups

La recherche d’un partenaire pour la réalisation de la transition numérique est une étape cruciale pour la réussite de la digitalisation. En outre, le domaine du numérique est en évolution permanente. Une activité centrée sur le digital exige, de ce fait, une veille permanente sur les nouveautés et les innovations apportées aux différentes solutions utilisées. Les grands groupes disposent des moyens financiers pour investir dans la création d’un département dédié en interne. Ce n’est pas le cas pour les PME et les ETI. Ces entreprises ont besoin d’une alternative adaptée à leur situation et à leur fonctionnement.

Airsaas regroupe les meilleures startups BtoB qui proposent des solutions digitales dédiées ainsi qu’un accompagnement personnalisé et de proximité. Airsaas est aussi une plateforme d’échange et de partage. Les startups qui aspirent à la mutation digitale peuvent y entrer en relation avec d’autres structures qui ont réussi leur transition. Cela leur permet de découvrir mais aussi et surtout de s’inspirer des modèles de succès. Les jeunes entrepreneurs peuvent également y trouver des informations importantes et notamment accéder à des points d’actualité concernant l’évolution des solutions digitales mises à la disposition des startups, des PME et des ETI.

Adopter des solutions numériques dédiées permet aux PME et aux ETI d’accroître leurs performances et d’optimiser leur organisation. La dématérialisation des tâches au sein de l’entreprise accélère les processus et facilite grandement le suivi de toutes données, l’échange des documents et la diffusion des informations aussi bien en interne qu’en externe (avec les tiers : fournisseurs, partenaires, clients…). Le SRM Airsaas représente l’outil incontournable pour la mise en œuvre d’une stratégie digitale autant dans le cadre de la transition que pour une meilleure évolution.