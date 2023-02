Apple est sans aucune contestation possible l’une des entreprises les plus puissantes et les plus influentes de la planète. Générant des mouvements de foule impressionnants à chaque sortie d’un de ces produits, la marque à la pomme impose son style et ses fonctionnalités à l’ensemble de la communauté mondiale, notamment dans le domaine si concurrentiel de la téléphonie. Voyons donc ensemble ce que vaut l’iPhone SE 2020.

La taille et les performances de l’écran de l’iPhone SE 2020

L’iPhone SE 2020 dispose d’un écran de 4,7 pouces, similaire à celui de l’iPhone 8, et utilise une technologie d’écran LCD Retina avec une résolution de 750 x 1334 pixels. Bien que cela puisse sembler faible, il est important de se rappeler que cela correspond peu ou prou aux caractéristiques de l’iPhone 11, véritable référence en la matière jusqu’à aujourd’hui.

L’iPhone 11 dispose en effet d’un écran de 6,1 pouces avec une technologie d’écran LCD et une résolution similaire de 326 pixels par pouce, mais son rendu est plus premium que celui de l’iPhone SE. On peut donc dire sans trop s’avancer que bien que l’iPhone SE n’utilise pas la technologie OLED de l’iPhone 11 Pro, son écran offre une résolution largement satisfaisante pour son prix. D’autant qu’on peut trouver un iPhone SE 2020 reconditionné à des tarifs extrêmement intéressants sur des sites spécialisés comme Certideal.com notamment.

Le design de l’iPhone SE 2020

Apple a sorti en 2020 la seconde génération de l’iPhone SE, présenté comme le smartphone le moins cher de sa gamme et donc le plus accessible. Il ressemble à l’iPhone 8 par son design, notamment celui de l’écran. Son écran présente en effet une diagonale de 4,7 pouces et une résolution de 750 x 1334 pixels. Sa face arrière en verre et son assemblage en aluminium lui confèrent un style particulièrement sobre et élégant, caractéristiques de la marque à la pomme et fondements esthétiques de son succès.

Le positionnement des boutons d’allumage, de volume et de switch ne bouleversent pas les habitudes de la marque et devraient convenir à ses nombreux fans inconditionnels. L’enseigne a également choisi de lancer la série sous trois coloris différents, noir, blanc et rouge. Cette dernière version spéciale a d’ailleurs permis de lever des fonds et de les redistribuer pour aider à lutter contre la pandémie de Covid 19, alors en pleine expansion au moment de la sortie de l’iPhone SE 2020.

Puissance et connectvité de l’iPhone SE 2020

Apple a équipé le nouvel iPhone SE 2020 de sa puce A13 dernier cri, gravée en 7 nm, qui est aujourd’hui la plus puissante du marché, surpassant toutes celles de Qualcomm, Samsung ou Huawei. Bien que certains experts se demandent si la puce sera bridée en raison de la finesse du smartphone, l’appareil offrira des performances exceptionnelles. Comparé à l’iPhone 8, qui dispose de la puce A11, le nouvel iPhone SE 2020 offre une plus grande puissance de traitement et est disponible en versions 64, 128 et 256 Go.

La connectivité de l’iPhone SE 2020 n’est assurément pas la plus performante du marché. Mais elle reste tout à fait acceptable pour bien des situations. Si on ne peut pas se connecter à la 5G, l’appareil est tout de même compatible Wifi 6, qui s’avérera jusqu’à 2,7 fois plus rapide que la technologie Wifi 5. Petit bonus particulièrement utile aux individus ultra-connectés, il sera également possible d’insérer deux cartes SIM dans l’appareil.

Batterie, autonomie et appareil photo

Apple ne divulgue bien sûr pas de données précises sur la batterie de son smartphone, mais la marque a indiqué qu’il pourrait tenir jusqu’à 13 heures en lecture vidéo, comme l’iPhone 8. Le téléphone est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide de 18 W, et est livré avec un chargeur filaire de 5 W. Une fonctionnalité notable est la réserve de batterie supplémentaire qui permet à la puce NFC de l’appareil de fonctionner en cas d’urgence, ce qui autorise les utilisateurs à continuer à utiliser Apple Pay pour des achats tels que les transports en commun même si leur téléphone est à court de batterie.

L’iPhone SE 2020 propose le mode Portrait dans son appareil photo, une fonctionnalité bizarrement absente de l’iPhone 8. Cependant, contrairement à ce dernier, il n’est pas équipé de capteur de profondeur, nécessaire pour un traitement logiciel efficace du flou d’arrière-plan. En ce qui concerne la partie vidéo, le capteur dorsal de 12 MP avec une focale de 28 mm et une ouverture à f/1.8 offre une résolution 4K, tandis que le capteur frontal selfie dispose de la même lentille de 7 MP que l’iPhone 8. Soit tout ce qu’il faut pour enregistrer une conversation téléphonique efficacement, aussi bien du point de vue du son que de celui de l’image.