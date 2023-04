Les trottinettes pour enfant sont devenues des accessoires ludiques très appréciés par les plus jeunes. Les modèles électriques sont carrément des must-have de la liste des jouets. Ils proposent de nombreuses utilisations aux enfants et leur permettent de mieux se divertir. Cette année, certains modèles font particulièrement fureur sur le marché. Votre enfant souhaite rouler avec cette mobylette ? Découvrez ici quelques modèles tendance en 2023.

Quel est l’enjeu de la mobilité en trottinette électrique pour les enfants ?

Les trottinettes pour enfant constituent aujourd’hui un moyen de transport super pratique. Elles permettent aux plus jeunes de jouir d’une bonne mobilité pour se rendre à l’école ou faire de petites promenades. La mobilité de cet engin offre aux enfants une expérience de conduite sécurisée et confortable. Contrairement aux trottinettes classiques, votre bout de chou aura à faire peu d’effort pour maîtriser son engin.

Les trottinettes pour enfant, grâce à cette mobilité automatique, sont plus amusantes. Elles servent aux plus jeunes à se déplacer plus facilement et à la bonne vitesse. En roulant avec la trottinette électrique, votre enfant pourra s’adapter rapidement à l’utilisation d’autres mobylettes. De quoi renforcer son autonomie et lui permettre d’avoir davantage confiance en lui. Il s’agit donc d’un jouet complet utile à l’épanouissement de votre enfant.

Les modèles de trottinettes pour enfant qui font fureur en 2023

Votre enfant souhaite faire partie de la bande des conducteurs de trottinettes cette année. Pour combler ce désir, il vous revient de lui offrir l’un des meilleurs modèles du moment. Si vous n’avez aucune idée sur quelle trottinette choisir, voici une gamme de produits qui pourra vous inspirer.

La micro Sprite Bleu Pétrole

Si votre enfant aime se déplacer comme les grands avec une trottinette à deux roues, pensez à la Micro Sprite Bleu Pétrole. Cet engin est super pratique et emmène votre bambin un peu partout. Pesant à peine 3 kg, cette trottinette pour enfant est très légère, compacte, avec un guidon qui tourne sur 360 °. Ce système de direction offre à l’engin un confort optimal à la conduite.

Aussi, la trottinette Micro Sprite Bleu Pétrole est pliable, ce qui permet de la ranger très facilement. Elle possède une béquille qui sert à la garer aisément sur n’importe quel terrain. C’est une mobylette avec un guidon ajustable en hauteur en 60 et 90 cm, ce qui lui permet de s’adapter plus facilement à la taille de votre enfant. Mieux, cette trottinette accompagne l’enfant dans sa croissance.

La Micro Merlin II

Un peu plus grande en hauteur que le modèle précédent, la Micro Merlin II convient aux enfants ayant plus de 9 ans. C’est l’une des meilleures trottinettes électriques de cette année. Dans la gamme Micro Merlin. Elle allie confort de conduite et ergonomie. Toute la famille peut se servir de cette mobylette pour les petites courses. Sa puissance et son autonomie lui permettent d’être pratique sur les longues distances.

C’est un accessoire pliable que votre enfant peut utiliser n’importe où. Vous-même vous pouvez l’expérimenter en le combinant avec les moyens de transport en commun. Son caractère compact est simplement un atout majeur qui facilite son rangement et son transport. Cette trottinette électrique garantit la sécurité à vos bambins grâce à son triple système de freinage. Elle vous promet d’ailleurs un confort de glisse remarquable.

La Maxi Micro Deluxe Éco Vert LED

La trottinette Micro Deluxe Éco Vert LED est une œuvre de l’entreprise Micro Mobility, qui conçoit depuis des années des produits écoresponsables. Elle est conçue en plastique recyclé, ce qui permet de réduire de 85 % le taux d’émission du CO2 par rapport au plastique neuf. C’est une mobylette réservée aux enfants de 5 à 12 ans. Sa planche est faite avec des filets de pêche recyclés.

Elle dispose d’un guidon réglable en hauteur de 61 à 85 cm, ce qui permet à votre bout d’ange de grandir avec son moyen roulant. C’est une trottinette avec deux roues avant et une roue arrière. Elle permet alors à votre enfant de 5 ans d’avoir un bon équilibre lors de la conduite. Les deux bandes réfléchissantes disposées sur le frein garantissent sécurité et visibilité au conducteur. Sa couleur verte renforce son look. Elle reste l’une des meilleures trottinettes pour enfant en 2023.

La Micro Light Bleu

Il s’agit de la version miniature de la Micro Sprite Bleu Pétrole. Cette trottinette est à un prix très abordable malgré sa qualité remarquable. C’est un modèle à deux roues qui convient parfaitement aux enfants ayant entre 5 et 9 ans. Cette trottinette pèse seulement 2,5 kg, ce qui lui confère une tenue de route remarquable.

Elle est conçue en aluminium et reste donc très résistante aux chocs. C’est une mobylette pliable.Elle reste alors le fidèle compagnon de votre enfant sur la voie de l’école. Son système de freinage garantit sécurité et confort à votre enfant. Comme les autres modèles, cette trottinette est écoresponsable et se prête aisément aux petits travaux de maintenance.

La Micro X21

La trottinette électrique X21 est l’un des modèles haut de gamme de cette année. Elle allie puissance, confort, stabilité et une tenue de route impeccable. Les enfants de plus de 10 ans peuvent s’en servir pour se divertir ou pour se rendre à l’école. Cette trottinette est assez robuste et sa batterie électrique lui offre une autonomie remarquable. Les adultes peuvent alors s’en servir pour les déplacements du quotidien.

C’est un modèle équipé d’une sonnette et d’un double système de freinage, ce qui renforce la sécurité des enfants lors de la conduite. Cette trottinette est super ergonomique avec une prise en main exceptionnelle. Elle est étanche avec un câblage bien protégé. Vous pouvez alors rouler sur toutes les pistes sans vous soucier d’une éventuelle électrocution. Sa réparation est facile et réalisée souvent par les fournisseurs.

Micro Mobility : la référence pour l’achat des trottinettes de qualité

Micro Mobility est une enseigne spécialisée dans la conception d’outils écoresponsables. Son principal but est de permettre à la population d’avoir accès à des accessoires qui respectent l’environnement. Dans cette optique, elle conçoit des trottinettes avec des matériaux recyclés afin de réduire l’empreinte carbone des engins roulants. Elle propose des modèles classiques et électriques. Les enfants de tous les âges trouveront des trottinettes pour se déplacer. Les adultes aussi trouveront des modèles qu’ils pourront associer aux moyens de transport en commun.