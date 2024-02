La Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) est un pilier essentiel de la gestion des actifs et de la maintenance préventive dans de nombreuses industries. Avec les avancées technologiques rapides et les changements dans les pratiques commerciales, de nouvelles tendances émergent dans ce domaine. Elles redéfinissent la manière dont les entreprises gèrent leurs opérations de maintenance. Dans cet article, nous vous présentons quelques-unes de ces tendances émergentes et leur impact sur l’avenir de la maintenance assistée par ordinateur.

L’intelligence artificielle et le machine learning

L’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique dans les solutions GMAO ouvre de nouvelles possibilités passionnantes. Si vous souhaitez savoir comment l’IA révolutionne la maintenance industrielle, voici quelques exemples. Ces technologies permettent aux systèmes de GMAO de prédire les défaillances d’équipement avant qu’elles ne surviennent en analysant les données de maintenance historiques et en identifiant les modèles de défaillance potentiels. En outre, l‘IA peut optimiser les plannings de maintenance en tenant compte de multiples facteurs, tels que les conditions opérationnelles, les calendriers de production et les niveaux de demande.

L’internet des objets (ou IoT)

L’IoT joue un rôle de plus en plus important dans la gestion de la maintenance. Ce système permet la collecte en temps réel de données provenant des équipements et des capteurs. Les dispositifs IoT intégrés aux machines transmettent des informations sur leur état de fonctionnement, leur performance et leur usure, ce qui permet aux systèmes GMAO de détecter les anomalies et de planifier les interventions de maintenance de manière proactive. Cette connectivité accrue des équipements offre aussi des opportunités d’automatisation des processus de maintenance et d’optimisation des performances opérationnelles.

La réalité augmentée et la réalité virtuelle

L’intégration de la réalité augmentée et virtuelle dans les solutions GMAO offre de nouvelles perspectives en matière de formation des techniciens, de dépannage d’équipements et de visualisation des procédures de maintenance. Les technologies de RA et de RV permettent aux techniciens d’accéder à des informations contextuelles en temps réel lorsqu’ils interviennent sur des équipements, ce qui facilite ainsi les opérations de réparation et de maintenance.

Le cloud

De plus en plus d’entreprises optent pour des solutions GMAO basées sur le cloud, offrant une flexibilité accrue, une évolutivité et une accessibilité améliorée. Les solutions cloud permettent aux entreprises de stocker et de gérer leurs données de maintenance de manière sécurisée, tout en bénéficiant de mises à jour régulières et de fonctionnalités avancées sans avoir à investir dans des infrastructures informatiques coûteuses. Il est aussi possible d’opter pour des solutions mobiles, qui gagnent de plus en plus de popularité. En effet, les informations sont immédiatement disponibles aux techniciens de terrain, peu importe où ils sont.

Vous pouvez donc maintenant comprendre en quoi les tendances émergentes en GMAO reflètent l’évolution constante de la maintenance assistée par ordinateur vers des solutions plus intelligentes, plus connectées et plus centrées sur l’utilisateur. En adoptant ces nouvelles technologies et en intégrant les meilleures pratiques de l’industrie, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les coûts de maintenance et maximiser la disponibilité de leurs actifs.