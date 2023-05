Durant ces dernières années, l’utilisation de sites web est devenue un allié incontournable pour les entreprises et les particuliers qui désirent prospérer. Toutefois, créer et gérer un site web nécessite souvent du temps et un savoir-faire technique que tout le monde n’a pas. De nombreux métiers du digital ont alors vu le jour et ne cessent de se développer. Les professionnels du digital sont très sollicités et surtout bien rémunérés.

Parmi les nombreux métiers d’Internet, celui d’éditeur de sites web fait partie des plus récents. Vous souhaitez embrasser ce métier, mais vous vous demandez à juste titre si cela en vaut la peine. Dans cet article, découvrez le métier sous tous ses angles afin de décider par vous-même si vous désirez en faire une carrière professionnelle.

Description du métier d’éditeur de sites internet

Le métier d’éditeur de site internet consiste à créer des sites web pour ensuite les monétiser afin d’en faire une source de revenus passifs. Ce professionnel gère l’ensemble du processus de création, que ce soit son aspect visuel, technique ou même sémantique, en l’alimentant de contenu textuel. C’est l’éditeur de sites internet qui se charge du suivi du site web, en matière de référencement et d’analyse de trafic. Pour obtenir des revenus passifs, il passe par :

La vente en ligne de produits ou de services ;

La création et la vente de bases de données ;

L’accès à un contenu exclusif via abonnement ;

La génération de prospects qualifiés ;

La vente d’espace publicitaire ;

La participation à des programmes d’affiliation, etc.

Vous l’aurez compris. L’éditeur de site n’est pas comme le développeur web classique qui crée des sites web pour ses clients. Lui, il est le propriétaire des sites qu’il conçoit. Ses revenus dépendent donc essentiellement de son nombre de visiteurs et de son taux de conversion. Il peut toutefois arriver qu’une entreprise sollicite les services d’un éditeur de site pour la création et pour la gestion de son site. L’éditeur de sites internet peut donc avoir divers sites à gérer à la fois. Heureusement, il existe des outils comme Savage Desk qui vous permettront de gérer tous vos sites depuis le même endroit. Lisez l’avis savage desk pour en savoir plus.

Les points forts du métier d’éditeur de sites internet

Le métier d’éditeur de sites internet est un métier d’avenir étant donné que le WEB va étendre encore plus son influence dans quelques années. Les publicités et la participation à des programmes d’affiliation sont très rémunératrices pour les éditeurs de sites, et elles le seront davantage.

L’éditeur de sites internet est à la fois webdesigner, consultant en SEO, concepteur-rédacteur et trafic manager. Il pourra donc exercer son activité sans avoir besoin d’une intervention extérieure. S’il le souhaite, il peut, dans le même temps, intervenir dans une entreprise pour vendre ses compétences citées ci-dessus.

Les points faibles du métier d’éditeur de sites internet

Le métier d’éditeur peut être très exigeant, car il faut être polyvalent et disposer d’un certain nombre de connaissances techniques. S’occuper d’une dizaine de sites internet est une activité difficile. Cela revient à affronter tous les jours des problèmes. Précisons aussi que la monétisation d’un site internet peut prendre un certain temps.