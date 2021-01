La pandémie mondiale du coronavirus aura fortement modifié l’économie mondiale et de nombreux secteurs d’activité ne s’en remettront probablement pas. Néanmoins, ces confinements à répétitions auront permis une explosion du télétravail, avec tous les avantages et inconvénients que cela comporte. Réduction des coûts pour les entreprises, meilleure gestion de son emploi du temps pour les employés, etc. Mais cela ouvre également de nouvelles questions concernant l’efficacité du travail à la maison, et notamment en termes de communication entre les équipes pour gérer des projets communs.

Bien communiquer et échanger avec ses équipes

Le plus évident reste l'explosion du nombre de réunions online. Des plateformes telles que Zoom ont vu leur nombre d'utilisateurs explosé et leur chiffre d'affaires atteindre des taux records, malgré une offre Freemium très attractive. De même, les plateformes de partages de documents (telles que Dropbox, etc.) et de signatures de documents en ligne (telles que YouSign, etc.) ont subi une très forte croissance durant ce confinement. La qualité de ce type de plateforme est généralement très bonne et sera à la hauteur de vos attentes. Il vous faudra donc choisir principalement en fonction des offres proposées, tant au niveau prix qu'au niveau des spécificités techniques proposées.

Pour un partage de tableaux Excel en ligne et très efficace, nous vous recommandons l’utilisation de Airtable. Sa version Freemium permet des tableaux complexes et entrelacés jusqu’à 3000 lignes. Pour ceux qui ont besoin de formulaires en ligne pour recueillir les avis de ses clients ou de son équipe sur certains sujets précis, nous vous conseillons d’utiliser Typeform, un des leaders du marché.

Gagner en efficacité

Il existe de très nombreux outils en ligne disponibles pour vous aider à gagner en efficacité. Cela dépendra principalement de votre secteur d’activité et de vos besoins spécifiques. Citons par exemple Slack, très prisé par les entrepreneurs du secteur Tech, qui facilite énormément la communication et la gestion des projets de développement web / codage par exemple. Un système comme Trello permet également une bonne répartition en temps réel des différentes tâches à effectuer, tout comme Zoho. L’accès en ligne à différentes bases de données vous sera également très utile et vous fera gagner un temps de recherche précieux ( par exemple Pitchbook.com pour analyser vos concurrents, Invesder.com pour trouver des investisseurs dans votre secteur d’activité, TechCrunch.com pour toutes les dernières news US sur les tech concurrentes, etc.).

Ainsi, une fois bien équipé et tout mis en place, travailler de la maison devient très efficace et agréable. Votre productivité augmentera au fur et à mesure que vous implémenterez ces différentes solutions qui vous feront gagner un temps précieux !