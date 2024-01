1Win est une société de paris bien connue qui a commencé à offrir ses services en 2018. Depuis lors, elle est très connue au Burkina Faso. Vous pouvez trouver plus de 25 disciplines sportives sur le site web, qui comprend des cybersports et des jeux virtuels. Si vous êtes un amateur de jeux d’argent, vous pourrez trouver plus de 12 000 offres dans la rubrique casino en ligne « , qui comprend des machines à sous, des jeux de table et bien d’autres.

N’oubliez pas de profiter d’un bonus de bienvenue intéressant dès votre inscription. Il s’élève à 500% jusqu’à 612000 XOF après avoir effectué votre premier dépôt.

Légalité du site

Le site 1 Win est un site tout à fait légal. Il respecte toutes les lois du pays. Pour ce faire, il a obtenu une licence internationale Curaçao. Son numéro officiel est -8048/JAZ2018-040.

Toutes les données personnelles des joueurs sont protégées en toute sécurité. Avec l’aide de protocoles de cryptage modernes.

Inscription à 1Win

Afin de créer votre compte, vous devez passer par un processus d’enregistrement simple. Ceci est nécessaire pour devenir membre du programme et utiliser toutes les fonctions disponibles sur le site.

Les joueurs peuvent s’inscrire de deux manières : l’inscription rapide et l’inscription via les réseaux sociaux. L’algorithme d’inscription rapide est décrit ci-dessous :

Se connecter à 1 Win à l’aide d’une application mobile ou d’un ordinateur ; Cliquez sur le bouton vert « inscription » ; Dans le formulaire qui s’ouvre, sélectionnez la méthode « enregistrement rapide » ; Remplissez toutes les données nécessaires – numéro de téléphone, adresse e-mail et mot de passe. Choisissez la devise qui vous convient ; Saisissez le code promo secret dans les champs appropriés ; Cliquez sur le bouton « accepter les conditions d’utilisation ». Confirmez l’inscription.

Une fois l’inscription terminée, vous serez automatiquement redirigé vers la page d’accueil. Vous pourrez recharger votre compte personnel et commencer à gagner de l’argent réel instantanément.

Code promo secret

1Win fournit des codes promo pour les promotions et les bonus. De nombreux utilisateurs pourront les utiliser pour les paris sportifs et les jeux d’argent. Un code promo exclusif est disponible. Une fois que vous l’aurez saisi, vous recevrez un bonus de dépôt de 500%.

Pour l’utiliser dans la section sportive, vous devez placer des paris simples avec des cotes de 3,0 et plus. Si vous voulez l’utiliser pour la section casino, utilisez-le dans les 30 jours suivant votre inscription.

Caractéristiques de 1Win

Une fois que vous êtes devenu un joueur enregistré, toutes les fonctionnalités du site sont à votre disposition. Les meilleures fonctionnalités de jeu vous sont présentées. Vous pourrez profiter d’un grand nombre de caractéristiques telles que :

Un superbe design, qui comprend des mises en évidence colorées d’événements actuels et importants ;

Un accès rapide au chat en direct à tout moment. Vous pourrez ainsi répondre à toutes vos questions le plus rapidement possible, 24 heures sur 24 ;

12 000 jeux de casino en ligne. Ils sont tous divisés en catégories pour vous faciliter la tâche ;

Un grand nombre d’événements sportifs ;

Barre de navigation pratique par sections ;

Un fonctionnement rapide du site dans n’importe quel navigateur.

Vous pourrez découvrir d’autres caractéristiques utiles après vous être inscrit et avoir commencé à utiliser le site.

Paris sportifs

1Win est un bookmaker qui offre les meilleures conditions aux parieurs. Plus de 25 sports y sont présentés et il est possible de parier en ligne avant le début du match. Vous pourrez voir les événements en direct sans quitter le site. Vous pouvez faire des paris simples, des paris express et des paris combinés. Pariez sur le handicap, le score total, l’over/under total.

Disciplines populaires pour les paris sportifs sur 1Win :

Dota 2 ;

Counter Strike ;

Football ;

Volley-ball ;

Basket-ball ;

Boxe ;

Tennis de table ;

Grand tennis.

Rendez-vous sur le site pour vous familiariser avec tous les sports d’embrayage sur lesquels il est possible de parier.

Types de paris

Deux types de paris sont disponibles pour les joueurs dans la section « Sports » : avant le match ou en mode vie. Chacun d’entre eux a ses avantages et ses inconvénients. En fonction de votre niveau en matière de paris et de votre capacité à analyser les événements, choisissez l’option qui vous convient.

Différence entre les types de paris :

Pari d’avant-match – les joueurs ont la possibilité de procéder à une analyse approfondie de l’événement sportif à venir. Vous devez prendre en compte un grand nombre de facteurs tels que l’état des joueurs, leurs relations, leurs capacités psychologiques, leur condition physique, les matchs précédents. Passez du temps pour être sûr de vos résultats. Vous trouverez ici des cotes fixes ;

paris en direct – les joueurs peuvent regarder des événements sportifs, faire un pari sans analyse approfondie. Vous trouverez ici différentes cotes qui peuvent changer à tout moment. Le streaming en direct est disponible sur le site.

Choisissez l’option qui vous convient et commencez à gagner de l’argent réel avec 1 Win dès maintenant.

Comment commencer à parier ?

Parier avec 1 Win est une tâche tout à fait simple. Vous trouverez ici des sections thématiques et une barre de recherche d’événements pratiques. Pour placer votre premier pari, utilisez un algorithme simple :

Rendez-vous sur le site officiel de 1 Win à l’aide de votre navigateur ou de votre application mobile ; Passez par le processus d’inscription ou connectez-vous à votre compte personnel ; Effectuez un dépôt par l’un des moyens qui vous conviennent ; Ouvrez la section qui vous intéresse – Life betting, paris sportifs ; Sélectionnez la discipline, l’événement et la cote souhaités, indiquez le montant de la mise et confirmez-la.

Il ne vous reste plus qu’à attendre que le statut de l’événement soit confirmé. Ensuite, regardez la retransmission en direct et attendez que l’argent soit crédité sur votre compte commun en cas de victoire.

Le casino 1Win

Les joueurs de 1Win Casino adorent jouer. Sur le site, vous trouverez plus de 12 000 jeux différents. Ils sont divisés en catégories et vous pourrez utiliser le système de recherche ou de filtrage. Tous les jeux ont été fournis par des fournisseurs de logiciels renommés.

Les catégories de jeux les plus populaires sont les suivantes :

Poker ;

Machines à sous ;

Jeux en direct ;

Roulette ;

Jeux de hasard.

Tous les jeux sont sûrs, des générateurs de nombres aléatoires sont utilisés pour garantir des résultats équitables.

Casino en direct

Il s’agit d’une section populaire des casinos, souvent utilisée par les joueurs professionnels. Ici, vous pouvez ressentir l’atmosphère d’un vrai casino et vous battre avec de vrais adversaires. Tout le processus de jeu se déroule en direct, sous la surveillance d’un croupier. Les joueurs disposent d’un salon de discussion dans lequel ils peuvent communiquer avec le croupier.

Dans cette section, vous pouvez jouer au poker, à la roue de la fortune, à la roulette et à bien d’autres jeux encore. Les jeux les plus populaires sont les suivants :

Mad Time ;

Mega Ball ;

Roulette ;

Baccara ;

Blackjack ;

Monopoly.

Choisissez le jeu qui vous convient, jouez avec un croupier en direct, faites le plein d’émotions et gagnez de l’argent réel.

Machines à sous

Il s’agit de la plus grande section du site consacrée aux casinos. Vous y trouverez plus de 10 000 machines à sous de fournisseurs renommés. Toutes les machines à sous ne sont pas uniques et ont leur propre thème et leur propre genre. Ici, vous pouvez gagner beaucoup d’argent avec un minimum d’efforts. Il vous suffit de déposer de l’argent et de commencer à faire tourner la bobine. Les machines à sous les plus populaires sont

Gates of Olympus ;

Sweet Bonanza ;

Coinflip ;

Bombax .

Choisissez votre jeu préféré et gagnez de l’argent réel avec un minimum d’effort.

Services d’assistance

Un service d’assistance professionnel a été mis en place pour répondre aux questions et aux problèmes des joueurs qui se posent sur le site. Il fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Utilisez des moyens de communication pratiques ;

Téléphone 8 (800) 301 77-89 ;

Chat en ligne ;

Courriel ;

Médias sociaux.

En fonction de la nature de votre problème, la méthode de contact variera. Le chat en ligne peut résoudre tous vos problèmes.