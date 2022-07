Si vous êtes à la recherche d’une alternative abordable à Google Docs, vous devez tenir compte de certains points : accessibilité, fonctionnalité, sécurité, etc. Microsoft Office est peut-être la suite la plus connue, mais il existe d’autres choix moins cher ou bien gratuit.

ONLYOFFICE Docs est une suite bureautique open-source basée sur le web. Elle comprend les éditeurs qui vous permettent de travailler avec des documents texte, des feuilles de calcul, des présentations et des formulaires dans votre navigateur sans avoir à installer de clients supplémentaires.

Interface

L’interface à onglets offre une expérience utilisateur transparente. Tous les outils d’édition, de mise en forme et de collaboration sont regroupés dans des onglets, et vous trouverez certainement qu’il est facile de naviguer entre eux. Si vous êtes déjà familiarisé avec le ruban et d’autres types de barres d’outils à onglets utilisés dans d’autres suites bureautiques, la migration vers ONLYOFFICE Docs sera très simple.

Le mode sombre pour tous les éditeurs et totalement sombre pour traitement de texte diminue la fatigue oculaire lors du travail dans des espaces peu éclairés.

Compatibilité de formats

La compatibilité est probablement l’un des critères les plus importants à tenir en compte lors du choix d’une suite bureautique. ONLYOFFICE Docs utilise les formats OOXML (docx, xlsx et pptx) comme formats natifs, ce qui garantit une compatibilité totale avec les fichiers Word, Excel et PowerPoint.

La solution supporte également d’autres formats populaires, tels que odf (odt, odp et ods), doc, xls, ppt, pdf, txt, rtf et html.

Fonctionnalités

En matière d’édition, ONLYOFFICE Docs offre un ensemble complet d’outils et de fonctionnalités pour créer des documents texte, des feuilles de calcul, des présentations et documents avec des champs remplissables de tout type et de toute complexité. Polices, styles, en-têtes, pieds de page, objets insérés (images, graphiques, formes automatiques, tableaux, diagrammes, etc.) – tous ces éléments peuvent être ajoutés et ajustés avec facilité. Si vous avez besoin d’un formatage et d’une navigation académiques, les éditeurs ONLYOFFICE vous permettent de travailler avec des tables des matières, des signets et des références croisées.

Si les fonctionnalités de base de l’éditeur ne vous suffisent pas, vous pouvez toujours les étendre grâce à des modules complémentaires. Il est possible de passer des appels audio et vidéo dans l’interface des éditeurs avec Jitsi ou Rainbow, insérer des vidéos YouTube, traduire et vérifier des textes avec Grammalecte, LanguageTool et DeepL, créer des bibliographies avec Mendeley et Zotero, communiquer via Telegram, etc. Vous pouvez même modifier des images et exécuter des macros pour les tâches de routine.

Collaboration en temps réel

ONLYOFFICE Docs est un outil de co-rédaction en ligne. Lorsque vous éditez un document en temps réel, vous pouvez basculer entre deux modes de co-édition différents. Si vous choisissez le mode Rapide et que quelqu’un travaille sur le document, vous verrez sa présence et toutes les modifications qu’il apporte.

Vous pouvez également opter pour le mode Strict pour verrouiller un paragraphe et le modifier en privé – toutes les modifications seront visibles après l’enregistrement uniquement.

Vous pouvez facilement définir le niveau d’accès à vos documents en choisissant parmi accès complet, révision, commentaires, lecture seule et remplissage de formulaire ainsi que configurer les filtres personnalisés dans le tableur.

De plus, ONLYOFFICE Docs vous permet de suivre les modifications apportées par vos collègues, de sélectionner et de restaurer toute version précédente d’un document d’un simple clic. Laissez des commentaires, étiquetez d’autres utilisateurs et communiquez en temps réel via le chat intégré – tout cela rend la collaboration en ligne aussi facile que possible.

Sécurité

En tant que solution auto-hébergée, ONLYOFFICE Docs vous offre un contrôle total sur vos données. En plus de cela, le code source de la solution est ouvert.

ONLYOFFICE Docs utilise JSON Web Token pour protéger les documents contre les accès non autorisés. L’activation du protocole HTTPS vous permet de crypter votre trafic en transit pour plus de sécurité. Il est également possible de restreindre les options de copie, de téléchargement et d’impression des documents.

Si vous travaillez avec des documents confidentiels, vous apprécierez certainement la fonction « Salles privées ». Il s’agit d’un espace sécurisé où vous pouvez stocker, modifier et partager des documents sous forme cryptée à l’aide de l’algorithme incassable AES-256.

Vous n’avez pas besoin d’inventer, d’envoyer ou de saisir des mots de passe : ils sont générés automatiquement et transférés sous forme cryptée lorsque vous partagez un document avec d’autres utilisateurs.

Intégration

ONLYOFFICE Docs est très flexible et peut être intégré à plus de 30 plateformes de fichiers et de stockage via des connecteurs prêts à l’emploi.

Les solutions les plus populaires pour l’intégration sont ONLYOFFCE Workspace, Nextcloud, ownCloud, Seafile, Alfresco, Confluence, Nuxeo, Seafile, SharePoint, etc.

Applications de bureau et mobiles

ONLYOFFICE Docs ne se limite pas à l’édition de documents dans le navigateur. Si vous préférez travailler hors connexion, vous pouvez télécharger l’application de bureau gratuite. Elle propose des clients pour Windows, macOS et Linux.

Les applications mobiles ONLYOFFICE pour Android et iOS vous permettent de modifier des documents en déplacement. Elles sont absolument gratuites, sans publicités ni achats internes.

En savoir plus : https://www.onlyoffice.com/fr/