La vague du numérique, dont les prémices se sont ressenties au cours des années 90, a plongé toute une génération dans les méandres siliconées du numérique et de l’Internet. Les « Digital Natives » comme on les appelle parfois, ont grandi avec le développement de ces technologies et, en tant que pionniers, ont pu expérimenter toutes les évolutions de ce qui fait la principale caractéristique de notre culture actuelle.

Nicolas Bulcourt fait partie de cette génération. Ayant fait ses premières armes avec des outils aujourd’hui obsolètes, il a pu intégrer tous les fondements de la culture web et numérique par la racine, se façonnant peu à peu une expérience large et diversifiée en la matière. Fasciné par le digital, il a très vite compris que sa voie se déployait dans le monde de l’internet et de l’économie du numérique. Quelques dix années pour renforcer ses compétences professionnelles par une vie active protéiforme, et le voilà aujourd’hui devenu un responsable e-commerce polyvalent et multitâche. Présentation.

Nicolas Bulcourt, un millénial au cursus universitaire solide

Après avoir bidouillé et exploré le monde jeune de l’internet des années 90 sur modem 56K et sous Netscape, le petit Nicolas Bulcourt a fait le choix de valider ses connaissances empiriquement glanées par un parcours universitaire très axé sur le digital. Il commence par obtenir un DUT SRC et un DEUST Web, dans lesquels il apprend les fondements de la création de site et du webmastering. Une Licence SERVICETIQUE lui permettra de valider ses connaissances au sein d’un projet digital professionnel.

La suite, ce sont eux Masters complémentaires qui termineront de lui donner les armes pour évoluer avec aisance dans le monde du numérique. L’un est orienté vers la veille et la recherche d’informations tandis que l’autre lui permet de faire le lien entre toutes ses compétences pour gérer un projet numérique de bout en bout. Conscient de la nécessité de se mettre sans cesse à la page dans ce milieu mouvant, le responsable e-commerce Nicolas Bulcourt, spécialiste de la création de site internet en Corrèze, n’a jamais stoppé sa formation, se nourrissant aussi bien de boot-camps SEO servis par Laurent Bourelly que de recherches personnelles.

Un responsable e-commerce polyvalent

Si l’expérience universitaire de Nicolas Bulcourt est large et diversifiée, sa vie professionnelle n’a rien à lui envier en termes de variété. Ce profil touche-à-tout et curieux a travaillé avec toutes sortes de structures, de la TPE à la grosse collectivité publique. C’est ainsi qu’il a pu développer ses capacités d’adaptation et sa flexibilité au travail. Responsable e-commerce est un statut que l’on ne s’arroge pas mais qui découle naturellement d’une multitude d’expériences différentes.

Au cours de sa vie professionnelle, Nicolas Bulcourt a ainsi participé à de nombreux projets autour du digital. De la simple création de site à l’optimisation du référencement d’un client, comme celui de Lebonquad par exemple, en passant par le community management ou la rédaction web, il a embrassé toutes les facettes d’un monde numérique toujours en mouvement. Mieux encore, sa maîtrise de la communication lui a permis de créer des supports graphiques, d’enseigner à l’université et même de faire du consulting. Vous avez dit polyvalence ?

Des compétences et des missions autour du web

La multiplicité de ses compétences et connaissances a permis à Nicolas Bulcourt de travailler en partenariat avec des acteurs de mondes très divers. Chaque expérience lui permettant d’augmenter son capital professionnel, il est aujourd’hui un vrai couteau suisse du web et du e-commerce, capable d’accompagner ses clients sur tous leurs projets. Mais il peut aussi apporter une véritable plus-value au cours de projets de communication événementiels ou graphiques.

Dans le monde du numérique, il est aussi à l’aise dans des missions spécifiques comme le webmastering, la création de site, le référencement ou la rédaction web que des projets plus globaux, impliquant de faire le lien entre des parties multiples et parfois éclatées. Son expérience de plus de 10 ans lui permet d’être très à l’aise dans la gestion d’équipe ou de communautés. Chef de projet ou community manager, Nicolas Belcourt, un responsable e-commerce polyvalent, saura se faire le porte-drapeau de votre vision !