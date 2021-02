Partir en vacances à l’autre bout du monde et garder un œil sur sa maison, cela est aujourd’hui possible grâce à la technologie. Voir ce qui se passe devant chez soi, enregistrer des preuves en cas d’effraction et même alerter les forces de l’ordre en temps réel, voilà tout ce que la vidéosurveillance a à vous offrir. La vidéosurveillance ou la CCTV pour Closed-Circuit TeleVision, est une technique de transmission d’images ayant pour but, la surveillance. Elle peut être installée dans des espaces publics (parcs, routes, autoroutes…), ou privés (maisons, magasins ….). Ces images peuvent servir de preuves en cas d’anomalies, enregistrées ou bien détruites. Si ces détracteurs lui reprochent l’atteinte à la vie privée (puisqu’elle opère 24h/24), ces partisans eux, affirment que c’est l’outil qui a révolutionné le système de sécurité, car il permet d’avoir une preuve à l’appui contre toutes agressions ainsi que les vols.

Le système de vidéosurveillance débute par la prise de vue qui se fait à l’aide d’une caméra placée dehors ou à l’intérieur. Ensuite, vient le traitement ou le “dispatching”, où on peut régler les paramètres. à posteriori. Les images collectées vont être enregistrées, cependant, il faut tenir en compte, que la loi autorise l’enregistrement sur une période de 30 jours uniquement. Ce n’est néanmoins pas, la seule loi, car la vidéosurveillance est régie par quelques règles qui doivent être respectées, à savoir, informer le public qui se trouve dans un espace surveillé, ces personnes ont le droit de consulter ces vidéos et s’assurer que les séquences ont été effacées dans le délai réglementaire. Le système de vidéosurveillance peut être lié avec des systèmes d’alarme se déclenchant en cas d’intrusion. La marque Wansview, fondée en 2009, est une marque qui s’est consacrée à l’innovation de la technologie, ses produits sont distribués dans plus de 100 pays. Elle a pour mission de fournir à ses clients des produits de haute technologie, très performants et qui permettent d’améliorer leur vie.

Avis sur Wansview caméra de surveillance WiFi 1080P

Cette caméra IP, WIFI, est une caméra d’intérieur, permettant de surveiller vos enfants, vos animaux de compagnie ou vos domiciles quand vous êtes au travail ou bien loin de chez vous. Elle est compatible avec Blue Iris, IP Cam Viewer, iSpy. La caméra Wansviex PTZ Q3s, est capable de faire une rotation de 360° avec une résolution de 1080P et une vision nocturne pour garder un œil sur votre intérieur même la nuit.

Les avantages de Wansview caméra de surveillance WiFi 1080P

Avec sa résolution de 1920 x 1080P, cette caméra vous permet d’avoir des images claires, nettes et efficaces. Elle est également équipée d’un micro et haut parleur pour entendre et parler avec votre enfant ou votre animal de compagnie. La PTZ Q3s a accès à un grand angle horizontal de 350° et 75° à la verticale et permet de faire un zoom allant jusqu’à (x4) pour une meilleure précision.



Elle se connecte à votre PC ou smartphone grâce à son application (wansview) très facile à utiliser, et permet une parfaite vision nocturne avec ses 4 LEDs et infrarouge, elle est donc parfaite pour surveiller la chambre du bébé, la nounou, les chiens, le magasin ou même le bureau. Elle a beaucoup de points forts :

vous pouvez activer la caméra en direct à tout moment via votre PC, tablette ou smartphone,

équipée d’un espace micro SD, elle permet d’enregistrer des vidéos sur une période s’étalant de 24h/7j,

possibilité de régler une vidéo planifiée,

les vidéos planifiées peuvent durer jusqu’à 60 min.

Les inconvénients de Wansview caméra de surveillance WiFi 1080P

Les points faibles de cette caméra sont :

la carte SD n’est pas fournie,

ne supporte que le WI-FI à 2.4Ghz,

la caméra ne déclenche pas une alarme, ni notification ou mail, elle ne fait qu’enregistrer,

le logiciel qui déclenche une alarme en temps réel est payant,

aucune possibilité de visionner les images enregistrées sur smartphone ou PC vous devez retirer la carte SD et la consulter,

les vidéos ne sont pas enregistrées sur Cloud.

Avis sur Wansview 1080P caméra de surveillance

Munie d’une fonction d’audio bidirectionnel, cette caméra en plus de voir ce qui se passe chez vous, vous permet de parler et entendre en temps réel grâce à un micro et un haut parleur intégrés. Elle fournit aussi d’excellentes images la nuit, grâce à son option de vision nocturne, couvrant un champ allant jusqu’à 7 mètres.

Les avantages de Wansview 1080P

Ce modèle vous propose plein d’avantages :

grâce à son option wifi sans fil, cette caméra vous permet de vous connecter en quelques minutes,

contient un emplacement pour carte SD (supporte jusqu’à 128 Go), permettant d’enregistrer en continu 24h sur une période de 7 jours,

couvre un grand angle de vision (145°) avec une très bonne résolution de 1080P en HD,

peut être placée sur une table / bureau ou même fixée au mur / plafond,

permet l’entrée et la sortie des fréquences audio,

munie de 4 LEDs infrarouge , la K3 vous permet une visualisation parfaite de votre intérieur même la nuit.

Les inconvénients de Wansview 1080P

Cette petite caméra présente quelques limites :

incompatible avec la 5G wifi,

aucune batterie, donc il faut la placer devant une prise d’alimentation,

son câble d’alimentation est trop visible,

La fonction d’enregistrement fonctionne d’une façon aléatoire.

Avis sur Wansview caméra IP extérieur, caméra de sécurité 1080P

Cette caméra murale, vous permet d’avoir un œil sur votre intérieur ou votre extérieur via votre smartphone. Elle assure un parfait contrôle sur chez soi, le jour comme la nuit, puisqu’elle a une vision nocturne parfaite.

Les avantages de Wansview caméra IP extérieur, caméra de sécurité 1080P

Cette caméra présente beaucoup de points forts :

offre une résolution de Full HD jusqu’à 1920×1080 pixel,

un zoom allant jusqu’à x4,

supporte la connexion filaire ou la WIFi,

son application est compatible avec l’Android et iOS,

résistante à l’eau,

envoie des emails d’alerte,

équipée de 36 Leds infrarouge pour une excellente vision nocturne.

Les inconvénients de Wansview caméra IP extérieur, caméra de sécurité 1080P

Ses points faibles sont :

la détection des mouvements est une peu lente,

elle déclenche des emails d’alerte de façon aléatoire.

Pour conclure, il est à noter qu’il existe plusieurs marques proposant de multiples produits tous différents les uns des autres.