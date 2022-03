Avoir une urgence dentaire n’est jamais une situation facile pour les malades. Et si vous avez les rages des dents aux heures de fermeture des cabinets dentaires, il est indispensable de trouver un dentiste d’urgences. Il peut s’agir d’un cabinet dentaire qui propose un service de nuit toute la semaine ou alors d’un cabinet dentaire de garde.

Urgence dentaire : trouvez un dentiste de garde

Une douleur aux dents ne prévient pas. Mais quand elle vous fait savoir à quel moment vous devez consulter, vous vous retrouverez dans une situation d’impuissance. Tous les cabinets dentaires que vous connaissez ne peuvent pas ouvrir en dehors des jours ouvrables et la nuit. Heureusement qu’il existe de nombreuses options pour bénéficier rapidement des soins dentaires. Parmi celles-ci figurent un dentiste de garde. Comme son nom l’indique, ce professionnel effectue un service de garde qui permet aux malades de bénéficier des consultations et interventions d’urgences.

Dans la plupart du temps, un dentiste de nuit ne traite que les cas urgents comme une dent cassée ou une dent qui doivent être arrachée, une fêlure de dent douloureuse, la rage de dents, un abcès dentaire, un mal de dent atroce, un saignement continu ou un gonflement des gencives. Si la douleur est intense et même insupportable, il faut de toute urgence trouver un dentiste de garde. Pour y remédier rapidement, il est conseillé de voir un dentiste disponible après 20 h jusqu’au matin, les week-ends et les jours fériés. Ces dentistes ont le devoir de fournir la permanence de soins à ceux qui en ont le plus besoin.

Trouver un dentiste de garde en contactant votre dentiste habituel

Un dentiste de garde a pour mission d’aider la population et en particulier, les personnes qui souffrent atrocement d’un mal de dent. D’ailleurs, cela peut arriver à n’importe qui : adultes, personnes âgées, nourrissons ou enfants. Il doit recevoir tous types de clientèle quel que soit l’âge afin de traiter les urgences. En principe, pour consulter un dentiste de garde, il faut d’abord le contacter via son numéro de téléphone.

Ensuite, vous décrivez de façon détaillée votre symptôme ou celui de votre proche malade. C’est en fonction de votre situation que le docteur jugera de l’état d’urgence ou non. Mais reste à savoir comment trouver des dentistes de service au moment où vous en avez le plus besoin. Les options sont multiples comme le fait d’appeler en premier lieu votre dentiste habituel. S’il n’est pas disposé à vous recevoir, il vous recommandera un autre dentiste de garde. Notons que les dentistes de garde peuvent être des dentistes généralistes, des dentistes spécialistes et même un chirurgien-dentiste. Tout dépend alors de votre état et c’est en fonction de cela qu’il vous donnera le numéro à appeler.

Effectuez une recherche rapide sur un annuaire de dentiste de garde en ligne

De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour trouver un dentiste disponible à l’instant même. Mais pour accélérer votre recherche, vous pouvez vous attarder sur le site de dentiste-degarde.fr. Sur ce site, vous obtiendrez des renseignements complets sur les dentistes disponibles près de chez vous quelle que soit l’heure. Il est parfois difficile en effet de trouver un dentiste de garde le plus proche de votre domicile quand vous avez mal aux dents à une certaine heure de la nuit.

En utilisant ce site, vous trouverez les noms des dentistes de services, leur adresse et leur contact rapidement. Le mode d’emploi est simple, vous accédez à un mode de recherche classé par département. Vous sélectionnez seulement le nom de votre département et vous obtiendrez toute une liste de contact. Ainsi, il est bien plus simple d’utiliser ce service plutôt que de déranger tout le monde au bout de la nuit quand il y a urgence.