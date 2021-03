Le dropshipping semble être une façon très intéressante de faire des affaires et de vendre vos produits sur Internet. En outre, les conditions actuelles permettent de combiner facilement les forces entre le fabricant et le vendeur et de commencer à travailler sur le développement du magasin. Cependant, ce qui convainc le plus les entrepreneurs de se tourner vers le dropshipping est, entre autres, de ne pas avoir à gérer leur propre entrepôt. Alors, comment démarrer votre aventure avec le dropshipping ? Découvrez dans cet article les points essentiels à considérer pour y parvenir.

Comment fonctionne le dropshipping ?

Le fait qui semble être la chose la plus populaire en matière de dropshipping est que vous n’êtes pas obligé de vendre des produits personnels. Ceci, à son tour, entraîne des économies liées à l’espace d’entrepôt et à la logistique. Par contre, vous devez vous occuper de convaincre les clients d’une marque et de remporter de nouvelles commandes.

Habituellement, lorsqu’un client passe une commande dans votre boutique en ligne, cette dernière est ensuite dirigée vers le panneau du vendeur. De là, ils doivent être envoyés au grossiste avec lequel la coopération est menée. L’entrepôt, quant à lui, s’occupe du reste du processus, de l’emballage et de l’expédition des marchandises au client final. En ce qui concerne le vendeur, il gagne sur la marge qu’il lui impose.

Guide étape par étape pour faire du dropshipping

Que devriez-vous considérer lors de l’examen des ventes dropshipping ? Que ne devriez-vous pas oublier ? Le guide suivant devrait vous aider à vous souvenir de chaque partie du processus, puis à la parcourir étape par étape.

Sélection de l’assortiment

La taille des produits et le risque de retour ne sont pas les seuls facteurs qui devraient influencer la décision sur le choix des produits. Dès lors, vous devez également prendre en compte les tendances, la concurrence, les niches et les opportunités de promotion potentielles sur le marché. Pour ce fait, une analyse SWOT approfondie nous aidera dans ce domaine. Mais si vous n’avez pas connaissance de comment procéder, vous pouvez toutefois opter pour une formation dropshipping à travers laquelle vous apprenez les stratégies efficaces pour y parvenir.

Choisir le type d’entreprise et résoudre les problèmes juridiques

C’est à ce stade que vous répondrez à la question de savoir quelle forme d’entreprise vous aimeriez établir et laquelle sera la plus appropriée pour votre entreprise. Sera-ce une société à responsabilité limitée ou déciderez-vous plus tôt d’une entreprise individuelle ? Qu’est-ce qui sera le plus rentable pour vous ? En effet, vous franchirez cette étape beaucoup plus rapidement lorsque vous utiliserez l’aide d’un spécialiste qui vous guidera tout au long du processus.

Convenir des conditions de coopération avec le grossiste

En fait, cette étape est largement décisive pour l’avenir de l’entreprise. Ceci voudrait dire que, les termes de la coopération devraient être clairs pour toutes les parties. Pour cela, il y a au moins quelques questions que vous devriez vous poser lors de négociations avec un grossiste en particulier. Quelles sont ces questions ?

Puis-je obtenir une réduction chez le grossiste ?

Quelles sont les conditions de réclamations et de retour en dropshipping ?

Du point de vue du revendeur, puis-je obtenir un crédit commercial pour les produits et quand ?

Quels sont les services et les entreprises de messagerie utilisés par le grossiste avec lequel nous travaillons ?

Est-il possible d’accélérer la livraison au client final ?

Dans quelles conditions l’entrepôt autorise-t-il l’expédition hors du pays ?

Possibilité d’intégration avec un grossiste de boutique en ligne

Lors de la mise en place d’une boutique en ligne utilisant une plateforme de vente, vous devez vous assurer qu’il est possible d’intégrer la boutique avec votre grossiste. Dans tous les cas, l’option d’intégration est disponible avec tout fournisseur de produit qui propose une offre sous forme de fichiers CSV. À partir de ce moment, vous créer un processus automatisé qui vous permettra de mettre à jour la base de données des produits.

Activités publicitaires et promotionnelles pour la future boutique en ligne

Créer une boutique en ligne et démarrer des ventes dans le modèle Dropshipping n’est que le début de la route. Dès lors, vous devez vous assurer que les clients potentiels trouvent votre magasin, apprennent à vous connaître et reviennent régulièrement pour plus de produits. À cette fin, il convient de prendre soin de choisir les bons outils d’analyse pour mesurer les effets des activités individuelles. Ensuite, construire un entonnoir de vente, planifier les objectifs et de mettre en œuvre les activités de marketing et de vente à chaque étape.

Ventes, service client et processus après-vente

Comment allez-vous répondre aux demandes des clients ? Qu’est-ce qui les rendra satisfaits de votre service client ? Quelles questions posent-ils le plus souvent ? Que pouvez-vous faire pour que les clients reviennent après un certain temps ? Comment s’assurer qu’ils vous donnent un bon avis ? Ce ne sont là que quelques questions auxquelles vous devriez connaître la réponse à ce stade.

En résumé, en parcourant les différents points, vous pouvez voir que même la vente dans le modèle du dropshipping est généralement une affaire sérieuse. Mais tout le monde peut faire du dropshipping à condition que chacun accepte de suivre et de respecter les règles que cela impose.