Depuis plusieurs années, on constate une mutation profonde du rapport au travail. Les Français cherchent à travailler pour des entreprises qui les valorisent et dont ils respectent la vocation. En parallèle, les startups fleurissent contre vents et marées. Si vous êtes à la tête de l’une de ces structures, vos ressources humaines sont d’autant plus vitales que votre budget est restreint et vos objectifs ambitieux.

Créer des conditions favorables au bien-être au travail vous garantit une équipe épanouie et donc plus efficace. Voici les trois conseils de la rédaction pour concilier la qualité de vie de vos collaborateurs et vos impératifs stratégiques

Conseil n°1 : Traiter vos collaborateurs comme vos associés

La synergie de l’équipe est un élément crucial pour sa capacité à atteindre ses objectifs. Bonne nouvelle, celle-ci ne dépend que de vous et de votre volonté à mettre en place un management plus horizontal, moins directif, plus inclusif. Le numérique apporte son lot d’applications RH pour vous aider à écouter vos équipes et les impliquer davantage.

C’est le cas de woofer.io, une application mobile de gestion de la qualité de vie au travail dédiée aux services de direction qui offre une série de fonctions liées à cette thématique. Vous pourrez notamment recueillir l’avis de vos collaborateurs sur les sujets de votre choix via des questionnaires personnalisables.

À retenir : qu’il s’agisse d’un nouveau produit à lancer ou de la vie quotidienne de la société, vos salariés auront toujours quelque chose à dire et les écouter, c’est les valoriser.

Conseil n°2 : Communiquer plus clairement avec les équipes de votre startup

Un autre enjeu de ce type de démarche est de mieux communiquer. La crise sanitaire a boosté l’engouement pour les services de VOIP. Il n’a jamais été aussi simple de travailler avec ses collaborateurs, même à distance. Mais l’instantanéité c’est aussi beaucoup d’incompréhensions. Au sein d’une startup, une bonne communication avec vos équipes est cruciale pour leurs capacités à atteindre leurs objectifs.

La plateforme de Woofer.io intègre un éditeur de contenu innovant et simple à utiliser qui vous aidera à communiquer clairement des idées complexes. Il propose une bibliothèque de contenus personnalisables en cas de manque d’inspiration ! Ces outils vous permettront d’interagir avec vos équipes de manière intuitive, ludique et rapide.

À retenir : une communication interne régulièrement actualisée est la meilleure façon d’accorder les violons pour assurer un discours d’entreprise harmonieux et efficace.

C’est aussi une excellente façon de valoriser vos équipes, ce qui participe à leur bien-être au travail.

Conseil n°3 : Faire de la qualité de vie au travail un indicateur ROI

Pour garantir que vos collaborateurs se sentent bien chez vous, il faut agir et mesurer. Un suivi régulier des résultats de vos efforts vous permettra de les optimiser et de choisir les bonnes directions. Si vous décidez d’essayer woofer, vous bénéficierez d’une série d’outils destinés à évaluer la qualité de vie de vos équipes. Enquêtes d’opinions, feedback produit, sondage, mais surtout un baromètre QVT qui vous permettra d’isoler et suivre cet indicateur.

À retenir : votre chiffre d’affaires dépend de vos ressources, surveiller leur qualité de vie au travail (QVT) c’est optimiser votre retour sur investissement (ROI).