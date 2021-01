La prospection digitale devient incontournable aussi en mode B to B. La crise sanitaire a conduit nombreuses entreprises à s’y lancer, elles ont pu découvrir tous les avantages du numérique pour l’acquisition de nouveaux clients. La prospection digitale a le grand avantage d’être scalable, c’est à dire qu’elle permet de gérer des volumes de prospects en ligne avec les objectifs, sans vraiment de limite sur le nombre. C’est plus difficile avec la prospection traditionnelle terrain qui nécessite de multiplier le nombre de vendeurs à chaque fois que l’on souhaite augmenter ses ventes, élargir son territoire, proposer de nouveaux services.

La Prospection digitale (ou numérique) nécessite des nouvelles connaissances sur les méthodes et stratégie d’acquisition clients. Une étape essentielle est la sélection des outils de prospection. Ceux-ci ont énormément progressé ces dernières années, cela va des outils d’identification de prospects, de recherche d’emails, de scrap de sites web et d’enrichissement de base de données, aux outils CRM pour suivre ses actions, de Business intelligence et de marketing automation. Le marketing du contenu à beaucoup appris de ses erreurs et s’est adapté aux méthodes Social Selling. De nombreuses applications Community management pour gérer ses campagnes de communication sur les réseaux sociaux sont maintenant disponibles. Ces outils quand bien mis en place accélèrent la croissance, c’est démontré.

Ces outils et applications sont parfois regroupés aujourd’hui sous le label de growth hacking, des sites spécialisés en font l’inventaire et donne des informations sur leur utilisation, les résultats que l’on peut espérer, etc.

Ces outils et techniques ont été développés en premier pour les grands groupes, vendant des produits de grande consommation comme les véhicules, les smartphones etc. Grace aux progrès techniques et à l’émergence du numérique, ces outils ont été démocratisés, et rendus accessibles à l’ensemble des professionnels des TPE, PME, JEI et aux entrepreneurs individuels.

Le problème est que l’effort pour se tenir à jour et développer chacune des compétences grandit, et devient trop important pour une seule entreprise petite ou moyenne comme les TPE, PME et startup. Le temps passé à identifier, apprendre et tester l’ensemble de ces techniques devient très significatif.

« Une agence de prospection digitale B to B comme CI-Services » (https://www.ci-services.fr/) est capable de développer et tester toutes ces compétences sur les différentes missions qui lui sont confiées, et l’agence saura sélectionner et utiliser les meilleures solutions et outils de prospection en fonction du contexte business des missions qui lui sont confiées.

En faisant appel à un prestataire expérimenté, vous mettez en œuvre les dernières solutions les plus appropriées pour obtenir des résultats bien plus rapidement. Vous pourrez ainsi constater comme expliqué sur cet article « combien coûte la prospection » (https://www.ci-services.fr/2020/01/06/combien-co%C3%BBte-la-prospection/) que la prospection digitale b to b offre un retour sur investissement bien meilleur que la prospection traditionnelle sur les salons et évènements professionnels.

Le deuxième avantage est de pouvoir déterminer à partir du retour d’expérience quels sont les outils et méthodes qui fonctionne le mieux. Ceci permettra ensuite d’aller plus loin et d’investir dans des méthodes et outils de plus en plus automatisées et scalables.

Pour en savoir plus https://www.portail-des-pme.fr/commercial-marketing/prospection-commerciale-b-to-b-comment-mieux-vendre-aux-entreprises