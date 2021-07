Il est important de choisir le bon hébergeur pour son site web. Cet hébergeur doit offrir des solutions sécurisées et fiables, capables d’empêcher les pirates et autres hackers de mettre à mal votre site. Qu’il s’agisse d’un blog, d’un e-commerce ou d’un site vitrine, plusieurs hébergeurs web proposent leurs services à cet effet. Découvrez les raisons de préférer un hébergement WordPress.

L’hébergement WordPress, fiable, sécuritaire et facile à réaliser

Avec l’hébergement WordPress, la création de sites internet est simple et vous offre fiabilité et sécurité. Il en va de même pour l’administration et l’optimisation des performances. Ces avantages proviennent notamment d’un panel de solutions mises en place spécialement pour les sites WordPress.

La console d’hébergement WordPress pour une gestion aisée

Un hébergement WordPress permet de bénéficier d’un site sécurisé et rapide, d’une mise en œuvre facile ainsi que d’une diminution des interruptions de service. Grâce à une console de gestion simple et performante favorisant des interactions sur le site hébergé, vous gagnez du temps dans l’accomplissement de vos tâches de création, de suivi et de maintenance.

En hébergeant votre site sur WordPress, vous accédez à des outils et fonctionnalités tels que les sauvegardes automatisées ou encore le clone. Ces éléments sont intégrés dès l’hébergement du site. Simples et rapides, ils vous offrent le temps de vous occuper convenablement du contenu de votre site et de son activité principale.

Des outils intuitifs et pratiques

L’ensemble des données de votre site WordPress et les outils pour leur rapide administration sont accessibles via votre hébergeur pour WordPress. Que votre site soit un blog ou une agence, vous pouvez sereinement le gérer grâce au grand nombre d’outils disponibles. La création de sites WordPress, la création du clone de ce site et les sauvegardes se font au sein de la console d’hébergement WordPress.

Les logs d’accès et d’erreurs sont accessibles par visualisation directe ou par téléchargement. Les administrateurs expérimentés ont la possibilité de gérer leur WordPress en ligne. Ils peuvent utiliser à cet effet les outils GIT auxquels leur donne accès le mode expert de l’hébergement. Cette manœuvre peut se faire sans serveur et uniquement à partir du navigateur.

La sécurité, le leitmotiv de l’hébergement WordPress

Les sites web sont sujets à de nombreuses attaques. Même ceux hébergés sur WordPress en sont également victimes. Pour cette raison, les hébergeurs dédiés à WordPress a mis en place des mesures simplifiant le processus de sécurisation du serveur.

La vérification de l’intégrité des fichiers WordPress

Un hébergement WordPress vous permet de vérifier le core de WordPress. Les fichiers core, à l’instar des extensions et thèmes, font partie des cibles des cyberattaques. Il faut alors vérifier de temps à autre l’intégrité de ces fichiers WordPress.

Avec l’hébergement WordPress, la sécurité est également garantie à travers le déploiement d’une politique axée sur plusieurs points :

La permanente surveillance des failles de sécurité ;

le contrôle des extensions du site ainsi que la recherche des extensions ayant des failles vis-à-vis du mu-plugin WPS Security Scanner ;

l’édition d’articles hebdomadaires sur le tableau de bord de chaque site WordPress.

Grâce à cette politique, la sécurité s’en trouve fortement renforcée et permet à votre site de lutter efficacement contre les cyberattaques.

Plusieurs configurations pour une meilleure sécurité

En dehors de ces points, l’hébergement vous fait plusieurs autres configurations pour sécuriser le site dès sa conception. Des mu-plugins et des extensions pré installés sont disponibles pour garantir la sécurité au site. Une alerte installée sur la page des extensions permet aussi de signaler si une extension interdite a été installée. Chaque jour, un script Maldet sillonne les sites afin de détecter d’éventuels virus ou codes malveillants.

Grâce au module intégré, les mises à jour de chaque site WordPress sont effectuées de manière automatique, voire personnalisée. Il est possible de retourner en arrière sur une mise à jour grâce à l’envoi de mail de notification et l’existence d’un historique.

L’hébergement WordPress, une rapidité exceptionnelle

Chez Hébergement WordPress, les prouesses et la stabilité des sites sont désormais encore plus renforcées avec le cache serveur NGINX. Il s’agit d’un cache qui vous permet de délivrer une copie HTML de la page, ce qui permet de réduire les traitements et accès utiles parfaits pour afficher du contenu. Quelle que soit l’ancienneté de votre site, les différentes améliorations automatiques vous permettent d’éviter les probables soucis de base de données. Ainsi, vous avez de meilleures performances.

Les fonctionnalités de WordPress permettent à de nombreuses agences de réaliser une gestion simple et rapide. Toutes les solutions proposées leur permettent de gagner du temps. Il existe aussi des outils supplémentaires pour vous aider à envoyer des rapports de maintenance personnalisés.

La possibilité de générer une copie de son site grâce à WordPress

L’hébergement WordPress vous donne la possibilité de créer une copie de votre site. Il suffit de quelques clics pour créer ce site pouvant servir à de futurs développements ou des tests. Auprès d’un hébergeur dédié, les clones disposent de leur propre espace FTP. Ils ont aussi un accès personnel propre à phpMyadmin.

De même, il est possible de procéder à la création d’un nouveau WordPress en se servant d’un autre existant sur le même compte. Il faut simplement dupliquer le site pour que le nouveau devienne un site à part entière. Toute la configuration est par ailleurs copiée sur une URL transitoire. Il faut ensuite commencer à ajouter du contenu au nouveau site. La création de copie constitue l’une des solutions idéales pour les procédés de déploiement rapide indispensables pour certaines agences ou pour certains professionnels.

Des mises à jour accessibles à tous sur WordPress

Vous avez aussi des fonctionnalités spécifiques pour faciliter les mises à jour. Vous pouvez rafraîchir l’intégralité de vos fichiers sur WordPress. Vous pouvez aussi nettoyer directement vos fichiers depuis la console d’hébergement WordPress.

Vous n’avez plus besoin de faire des allers-retours dans le tableau du site. Une seule interface suffit pour gérer convenablement vos sites. En mettant les mises à jour en bloc, l’hébergement WordPress vous permet de gagner du temps pendant les tâches de maintenance.

L’hébergement WordPress procure de nombreux avantages. Ceux cités ici ne sont pas exhaustifs. En fonction de l’entreprise que vous aurez choisie pour procéder à cet hébergement, vous bénéficierez également d’autres avantages spécifiques qu’il est important de prendre en compte pour votre site web.