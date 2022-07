Si vous êtes un utilisateur d’Android, alors vous devez savoir qu’Android a introduit de nombreuses fonctionnalités pour améliorer sa sécurité. FRP est également une approche de sécurité qui est la Factory Reset Protection.

Le verrouillage FRP empêche quiconque de réinitialiser l’appareil en usine. Seul le propriétaire peut réinitialiser l’appareil. Mais que faire si quelqu’un oublie le mot de passe du compte Google ou achète un téléphone d’occasion ? Dans cet article, nous allons aborder quelques outils qui aideront l’utilisateur à… contourner le verrouillage FRP. Nous allons vous dire comment supprimer le FRP sur Samsung.

Partie 1. Comment fonctionne le FRP sur les smartphones Samsung ?

Comme nous l’avons vu, FRP est une protection contre la réinitialisation d’usine qui empêche les utilisateurs de téléphones de réinitialiser leur appareil Android. Cette fonction est disponible à partir de la version 5.1 d’Android. Si FRP est activé, personne ne peut réinitialiser le téléphone en usine. Une réinitialisation d’usine supprime toutes les données, applications et médias présents sur le téléphone. Ainsi, pour effectuer une réinitialisation d’usine sur votre téléphone, vous devez être connecté à votre compte Google, le même compte Google que celui utilisé pour configurer le téléphone. Si vous vendez ou donnez le téléphone à quelqu’un, assurez-vous de le réinitialiser vous-même, car donner le mot de passe n’est pas sûr.

Partie 2. Méthodes pour contourner le verrouillage FRP d’un appareil Samsung

Pour réinitialiser le téléphone, vous devriez être en mesure de déverrouiller le FRP avec votre compte Google et votre mot de passe. Mais disons que vous avez oublié le mot de passe ou que vous avez acheté un ancien appareil. Dans ce cas, il existe différentes méthodes et outils qui peuvent aider l’utilisateur à contourner le FRP sur les appareils Samsung.

Méthode 1 : Contourner facilement le verrou FRP de votre Samsung avec LockWiper Android

Le premier moyen, et le plus professionnel, de contourner le FRP sur Samsung est d’utiliser un outil spécial, iMyFone LockWiper Android.

LockWiper Android contourne le verrou FRP sans vérification du compte Google. Il a un taux de réussite très élevé et prend en charge de nombreux appareils Android. En outre, l’utilisateur peut également contourner l’écran de verrouillage Android, qui comprend le déverrouillage par empreinte digitale, le code PIN, le motif et le visage.

La meilleure chose à propos de LockWiper Android est qu’il ne prend pas seulement en charge les appareils Samsung mais aussi les téléphones Vivo, Oppo, Mi, Sony, Huawei, LG et Google Android.

Les données ne seront pas perdues pendant le processus de contournement. C’est très simple, et l’utilisateur peut suivre les instructions pour contourner facilement le verrouillage FRP. Voici les étapes illustrées pour faciliter la tâche des utilisateurs.

Étape 1 : Téléchargez et installez LockWiper Android sur votre PC. Ouvrez LockWiper Android. Cliquez sur » Retirer le verrouillage FRP » et choisissez ensuite le » Mode standard « .

Étape 2 : Sélectionnez la version Android de votre appareil Samsung et cliquez sur « Démarrer« . Si vous ne connaissez pas la version Android, cliquez sur » Je ne connais pas la version OS de l’appareil « .

Étape 3 : Comme Android 11 est le plus récent et que la plupart des téléphones l’utilisent, nous allons parler de la suppression du verrouillage FRP d’Android 11.

Étape 4 : Allez sur le Play Store et téléchargez « Alliance Shield« . Après l’installation, allez dans « Paramètres > Compte et sauvegarde > Sauvegarde et restauration > Sauvegarde des données« . Sélectionnez uniquement les applications à sauvegarder. Restaurez la sauvegarde.

Étape 5 : Maintenant, connectez votre téléphone à l’ordinateur. LockWiper Android apparaîtra sur votre écran ; cliquez sur » Afficher « . Vous serez alors dirigé vers la boutique Galaxy Store. Recherchez S8/S7 Launcher, téléchargez-le et ouvrez-le.

Étape 6 : Allez dans « Paramètres > Accessibilité > Interaction et dextérité > Interrupteur universel« . Maintenant, cliquez sur » Ignorer » et tapez sur « Raccourci du commutateur universel« . Cliquez sur « Off« , autorisez-le, et désactivez les boutons. Cochez la case « Bouton d’accessibilité« . Vous verrez une icône humaine dans le coin inférieur droit.

Étape 7 : Retournez dans « Paramètres > Compte et sauvegarde » et cliquez sur l’icône humaine et « Restaurer les données » en même temps. Si la mise à jour démarre, revenez en arrière et essayez d’appuyer sur les deux icônes en même temps. Cliquez ensuite sur « Annuler » et appuyez sur « Restaurer« . Lorsque la restauration est terminée, appuyez sur « Terminé« . Ouvrez le Lanceur S8/S7, puis ouvrez « Alliance Shield« .

Étape 8 : Continuez à cliquer sur « Suivant » jusqu’à ce que vous atteigniez une page de connexion. Enregistrez-vous et connectez-vous à votre compte. Entrez le « Modèle de dispositif » commençant par SM. Cliquez sur « Admin de l’appareil » et tapez sur « Activer > Suivant « . Puis tapez sur « Knox » et ensuite sur « Confirmer > Suivant » et enfin sur « Terminer ».

Étape 9 : Vérifiez que Knox et Admin sont verts, puis cliquez sur « App Manager ». Recherchez » Mode de maintenance » et cliquez dessus. Maintenant, choisissez » paramètres com.sec.android.app.modem.activities.USB « , vous le trouverez sous la barre » Activités « . Ouvrez-le.

Étape 10 : Cochez la case « MTP+ADB« . Débranchez le câble du téléphone et rebranchez-le. Autorisez le débogage USB. Maintenant, appuyez sur le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume en même temps. L’écran va clignoter, ce qui est normal. Attendez quelques minutes, et le verrouillage Google sera supprimé.

Étape 11 : Maintenant, vous pouvez aller dans « Paramètres > Gestion générale > Réinitialisation > Réinitialisation des données d’usine » et supprimer toutes les données. Connectez-vous à votre compte Samsung et redémarrez votre appareil. Cela contournera le FRP de Samsung.

Méthode 2 : Contourner le verrouillage FRP sans PC

La deuxième méthode consiste à contourner le verrouillage FRP sans PC. Il existe un moyen simple mais long de contourner le verrouillage FRP sans l’aide d’un PC.

Étape 1 : Allez dans « Vérifier votre compte » et appuyez sur « Email ou téléphone« . Lorsque le clavier apparaît, appuyez sur « @ » jusqu’à ce que le menu des paramètres apparaisse. Cliquez sur les trois points en haut à droite de l’écran.

Étape 2 : Cliquez sur « Aide et commentaires« , puis sélectionnez « Utilisation du clavier Google« . Maintenant, appuyez longuement sur n’importe quel texte pour le sélectionner ; vous devez ensuite appuyer sur « Recherche Web », qui apparaît dans le coin supérieur droit. Lorsque la recherche apparaît, supprimez le texte et tapez « Paramètres« .

Étape 3 : Lorsque les paramètres sont ouverts, cliquez sur » À propos du téléphone « . Maintenant, vous devez ouvrir le menu des options du développeur. Tapez sept fois sur » numéro de Build » pour activer le menu des options du développeur.

Étape 4 : Activez le déverrouillage OEM et tapez deux fois sur » arrière « . Maintenant, le verrouillage FRP est contourné. Redémarrez votre téléphone, choisissez une langue et connectez-vous à une connexion Wi-Fi. Le téléphone ne demandera pas le compte Google maintenant. Entrez un nouveau compte Google pour activer votre téléphone.

Méthode 3 : Utilisation d’un outil de détournement du FRP

Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie en supprimant le FRP de votre appareil Samsung, vous pouvez utiliser un outil de détournement du FRP.

L’outil FRP Hijacker n’exige rien de l’utilisateur. Il vous suffit de connecter votre téléphone, et le processus sera effectué par l’outil FRP Hijacker. L’un de ces outils est le FRP Hijacker Tool de Haggard. Il prend en charge la réinitialisation du verrouillage FRP et fonctionne avec les anciens et les nouveaux appareils Samsung. En un seul clic, vous pouvez supprimer le FRP des appareils Samsung. Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer le FRP.

Étape 1 : Téléchargez l’outil de contournement du FRP Samsung Hijacker (dernière version). Décompressez l’outil.

Étape 2 : Vous devez désactiver l’antivirus de Windows Defender avant de continuer. Maintenant, lancez l’installation du Hijacker.

Étape 3 : Ouvrez l’outil, et sélectionnez votre appareil Samsung. Connectez votre téléphone Samsung à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB. Maintenant, recherchez un port com sur le poste. Après avoir sélectionné le port com, cliquez sur « Hijack it« . Le processus prendra quelques minutes, et vous pourrez alors réinitialiser votre téléphone.

Conclusion

FRP est un moyen très bon et sûr de garder les données sécurisées sur votre téléphone. Si vous avez perdu votre téléphone, alors personne ne peut le réinitialiser en usine sans avoir accès à votre compte Google. Nous avons vu comment supprimer le FRP sur Samsung. Si vous avez oublié le mot de passe ou acheté un téléphone d’occasion, vous pouvez utiliser trois méthodes pour réinitialiser votre téléphone en usine. Le FRP peut être contourné à l’aide de quelques outils. Parmi ces outils, le meilleur est LockWiper Android. En outre, si vous ne souhaitez pas utiliser un PC, vous pouvez également essayer la méthode numéro 2 illustrée dans l’article. LockWiper Android Cette méthode est sûre et a un taux de réussite élevé pour contourner le verrouillage FRP.