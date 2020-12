Cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19 a profondément impacté les entreprises au quotidien. Fermeture obligatoire de certains types d’établissements, baisse du chiffre d’affaires de certains autres, restrictions concernant plusieurs activités liées au bon fonctionnement des entreprises… La pandémie a mis de nombreuses entreprises en situation délicate et les cabinets comptables ne font pas exception. Quelles sont donc les options et les solutions qui s’offrent à vous pour adapter au mieux votre activité en cette période sensible ? Est-il possible de recourir à certains services en ligne ? On vous en dit plus dans cet article.

Le travail de l’expert-comptable dans ce contexte de crise sanitaire

La crise liée au Coronavirus a impacté de nombreuses entreprises dans leurs activités et donc également le travail des experts-comptables avec qui elles collaborent.

Ceux-ci se retrouvent contraints de multiplier les démarches pour aider leurs clients à obtenir divers dispositifs d’aides mis en place par le gouvernement. Ils se sont retrouvés souvent submergés de travail notamment à partir du premier confinement. Entre le dispositif de travail partiel, de fonds de solidarité de prêt garanti par l’État… les experts-comptables se retrouvent actuellement dans des configurations nouvelles, à gérer des situations inédites avec souvent peu d’informations de la part de l’État, voire des informations contradictoires. La législation d’urgence est encore aujourd’hui difficile à appliquer et les experts comptables ne peuvent pas toujours faire face à la quantité de nouvelles procédures à traiter pour aider leurs clients.

Ces conseillers indispensables des entreprises ont dû aider leurs clients à prendre des décisions complexes alors même que la conjoncture de crise ne permettait aucune visibilité. L’évolution de la pandémie a par ailleurs donné lieu à un réajustement continuel des dispositifs d’aides, compliquant encore le travail des cabinets comptables.

Cette difficulté des entreprises en temps de crise est d’autant plus accrue que l’expert-comptable, en contact permanent avec ses clients, ne peut souvent pas se réunir physiquement avec les dirigeants des entreprises pour faire des bilans.

Autant de points qui complexifient l’exercice de l’activité de l’expert-comptable.

La comptabilité en ligne : une solution idéale en cette période de crise sanitaire

Dans ce contexte où l’activité comptable change et où les échanges physiques sont fortement limités, voire interdits, il apparaît indispensable de se tourner vers de nouvelles façons pour les entreprises de gérer leur comptabilité. Confier sa gestion comptable à un expert en ligne est une alternative idéale.

Qui sont les comptables en ligne et que proposent-ils exactement ?

On peut parler de comptable en ligne, mais il s’agit avant tout d’experts-comptables inscrits à l’Ordre des experts-comptables. Cette profession réglementée implique donc que l’ensemble des comptables en ligne soient en réalité des experts-comptables.

Ces cabinets comptables dématérialisés proposent généralement la signature électronique des documents afin de faciliter les échanges. Il suffit de demander un devis sur mesure en ligne pour connaître les tarifs qui s’appliqueront aux services proposés. Pour que votre comptabilité soit effectuée par l’expert en ligne, il suffit de créer un compte et de fournir vos informations bancaires. Bilan comptable, documents fiscaux… tout peut être fait en ligne.

Plus besoin de rencontrer votre comptable physiquement ; au-delà d’une solution adaptée en période de Coronavirus, avec un expert-comptable en ligne les entreprises gagnent un temps précieux.

Économisez de l’argent grâce à un expert-comptable en ligne

En période de crise sanitaire, toute économie est bonne à prendre. En faisant appel à un expert comptable en ligne, vous payez moins cher. L’ensemble des documents étant dématérialisés, le traitement des différents dossiers et des tâches prend aussi beaucoup moins de temps.

Les économies sont aussi liées à l’utilisation d’outils en ligne permettant aux entreprises elles-mêmes de réaliser certaines tâches comptables simples. Grâce au digital, de nombreux coûts cachés sont réduits pour les experts-comptables, mais aussi pour les entreprises qui s’épargnent des déplacements parfois longs pour se rendre chez l’expert. Enfin, les cabinets peuvent s’implanter où bon leur semble, sans nécessité d’opter pour des centres-villes où les loyers peuvent être très élevés.

Certaines entreprises, en passant par un expert-comptable en ligne, réduisent jusqu’à 40% leurs dépenses annuelles liées à la comptabilité. En moyenne, il est possible de profiter des services d’un expert comptable en déboursant entre 50 et une centaine d’euros hors taxe par mois pour de petites structures. Avec un cabinet comptable traditionnel, il faudra plutôt compter entre 1500e et 2000e HT par an pour une petite entreprise type EURL et jusqu’à 7000e en moyenne pour une SARL avec trois salariés.

Choisir un expert-comptable en ligne

Pour bien choisir l’expert à qui vous confierez votre comptabilité, renseignez-vous sur ses tarifs, les avis de ses clients, la composition et les qualifications de son équipe…

En regardant de près les offres proposées, optez pour les cabinets en ligne qui vous paraissent clairs et transparents. Appelez aussi les services commerciaux afin de vérifier qu’ils sont disponibles et qu’ils prennent le temps de vous écouter et de répondre clairement à vos questions.

N’optez pas forcément pour l’expert qui propose les honoraires les moins chers ; une erreur dans les comptes pourrait être lourdement sanctionnée par les autorités fiscales. Essayez de choisir le comptable qui vous semble le plus sérieux.

Il ne vous restera qu’à tisser un lien de confiance avec le professionnel, en dépit de la distance physique. Il vous est possible d’échanger par mail, téléphone, mais aussi en visioconférence. Tous les moyens sont bons pour faire de votre cabinet comptable en ligne un allié fiable et de confiance pour votre société.

Opter pour un comptable en ligne est-il plus dangereux ?

La tendance est parfois à se méfier des profils de professionnels sur internet, par peur des sites frauduleux. Pourtant, de faux experts-comptables seront bien plus vite repérés en ligne qu’en passant par un cabinet physique. Ainsi, il y a très peu de chance que vous tombiez sur un faux expert-comptable en ligne. Il suffira de transmettre les documents en temps et en heure par mail ou autre canal d’envoi sécurisé pour bénéficier d’une comptabilité dans les règles.