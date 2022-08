Le LiFi est une innovation dont le but est d’améliorer les échanges entre les appareils de communication. C’est en effet une alternative qui vient pallier les limites du Wi-Fi. De la définition à ses avantages, nous avons mis en exergue dans cet article tous les éléments fondamentaux relatifs à ce système du futur.

Définition et mode de fonctionnement du LiFi

Le LiFi est un système de communication sans fil qui utilise la lumière visible. Contrairement au Wi-Fi qui est alimenté par le spectre électromagnétique, le LiFi emploie le spectre optique. Il fonctionne par le codage et la transmission de données à travers la transformation de l’amplitude des sources de lumière en respectant le protocole.

Par ailleurs, en utilisant plusieurs fois une ampoule LED, on procède au transfert des informations en créant un code binaire de manière aléatoire. Les changements extrêmement rapides des séquences permettent d’envoyer tous types d’informations à une vitesse plus élevée que celle du Wi-Fi. N’hésitez donc pas à adopter la Technologie LiFi : l’internet par la lumière.

Les différents avantages du LiFi

Le Light Fidelity est une technologie dont les bénéfices sont multiples. Il s’agit :

De la multiplication des points d’accès ;

De la réduction des dépenses ;

Du renforcement de la sécurité ;

D’une connexion avec un débit plus stable et élevé.

Les ampoules LED sont de nos jours très employées par de nombreux ménages et particuliers, ce qui concourt à la multiplication des potentiels points d’accès. Quant à la réduction des dépenses, il est possible de procéder à la répartition de manière équitable des coûts d’installation et d’optimiser l’exploitation de l’éclairage. Concernant le système sécuritaire, les ondes lumineuses servant de base au LiFi ne peuvent pas aller au-delà de votre espace privé. À cet effet, le risque de piratage est quasiment impossible.

Enfin, le LiFi est bien plus rapide que le Wi-Fi. Dans ce sens, Oledcomm l’a présenté au début de 2020 comme une solution capable d’atteindre un débit de 1 Gb/s. Toutefois, son dispositif contraint l’utilisateur à rester à proximité d’une source lumineuse en marche. De plus, sa diffusion est très limitée et des interférences avec d’autres sources d’éclairages telles que les rayons solaires peuvent entraver son fonctionnement.

Les premières expériences du LiFi

Depuis son lancement, le LiFi séduit de nombreux particuliers et collectivités. En France, il a été installé dans de nombreux secteurs. Dans le cadre d’une exposition temporaire en 2015, tous ceux désirant découvrir le musée français de la carte à jouer pouvaient accéder au guide de visite via une tablette équipée d’une clé LiFi. Par ailleurs, les gares de train sont équipées de GPS lumineux.

Outre ces premiers usages, Oledcomm et Air France se sont associés en novembre 2019 pour lancer le projet d’installation du LiFi dans les avions, afin de permettre aux passagers de profiter d’une bonne connexion pendant leur vol.

Le Lifi et le réseau 5G

La technologie LiFi et le réseau 5G peuvent se compléter. En Allemagne, certaines entreprises telles que Vodafone et Signify ont pris l’initiative de conjuguer la puissance de la 5G avec celle du LiFi pour offrir une connexion haut débit sécurisée. D’autre part, Huawai a également présenté un projet dans le cadre de l’utilisation de la 5G en complément de LiFi, plus précisément dans le domaine de la santé.