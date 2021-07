L’informatique est un domaine transversal au cœur du quotidien de tous. Les particuliers et les entreprises ont recours à différents outils et services numériques pour de nombreuses activités de tous les jours. Si ces ressources informatiques offrent de réels avantages, elles ne sont pas sans risques. Tout internaute est potentiellement exposé aux cyberattaques.

Ces dernières causent généralement de graves dommages. Pour s’en prémunir, certaines habitudes et certains logiciels sont d’une grande efficacité. Elles préservent efficacement des attaques en ligne et de leurs conséquences. Découvrez de bonnes ressources logicielles pour assurer sa sécurité numérique !

De nombreux risques liés à la sécurité informatique

L’informatique a une place centrale dans l’économie moderne et dans la société actuelle. Les entreprises investissent des sommes colossales en matériels et logiciels pour leurs activités et leur sécurité. Toutefois, comme les particuliers, il est presque inimaginable d’imaginer qu’ils sont imperméables. En effet, des sinistres physiques comme des incendies peuvent également détruire un système informatique.

Quoi qu’il en soit, les plus grands risques des systèmes informatiques restent numériques avec les intrusions et les cyberattaques. Le ransomware notamment est un moyen de piratage très pratiqué. Il consiste à installer un logiciel malveillant dans un système. Il bloque l’accès au système ou à une partie du système et exige au propriétaire le payement d’une rançon.

En outre, le fishing également est prisé par les pirates. Le fishing ou hameçonnage consiste à se faire passer un organisme à notoriété pour escroquer. Par ailleurs, même les simples spams d’une messagerie électronique peuvent être utilisés à des fins vicieuses. Un bon anti-spam est d’une grande utilité pour maintenir un bon niveau de sécurité dans un système informatique.

La solution Altospam pour la sécurité en ligne

Les logiciels de sécurité numérique apportent une vraie alternative aux problèmes des attaques informatiques. Ils sont de différents types ordres et fonctionnent différemment pour éliminer ou réduire des risques spécifiques. Altospam apportent d’excellentes solutions logicielles pour lutter efficacement contre différentes cyberattaques.

Les avantages

Altospam est un outil multiservice. Il fournit des prestations de protection anti-spam, antivirus et anti-ransomware externalisés pour les entreprises. De plus, cet outil combine 16 différentes technologies anti-spams, 6 antivirus et plusieurs autres services de sécurité informatiques comme :

l’anti-relaya ;

l’anti-scam ;

l’anti-phishing ;

l’antipub ;

la protection contre les attaques par déni de service.

Le fonctionnement

Altospam est un outil de filtrage très puissant. Son codage est basé sur une intelligence artificielle. Il bloque la quasi-totalité des menaces contenues dans les messages électroniques. Il aide également à lutter contre le phishing, les usurpations d’identité, les ransomwares, les logiciels malveillants, etc.

Comment choisir son logiciel de sécurité en ligne ?

Il existe plusieurs logiciels de sécurité sur le web. Ils ont des particularités et des spécificités. Pour choisir son logiciel de protection en ligne, il faut d’abord tenir compte de la qualité des alertes. En réalité, en cas de menace à la sécurité, le logiciel doit pouvoir envoyer des alertes exploitables pour fermer les éventuelles brèches du système.

De même, un bon logiciel de sécurité détecte les anomalies du système dans un intervalle de temps réduit. Plus rapidement le logiciel détecte une anomalie, moins le système est atteint ou endommagé. Pour offrir la meilleure protection possible à votre système informatique, vous devriez faire recours à un spécialiste du domaine.