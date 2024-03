Pour un dirigeant, il est essentiel de pouvoir accéder en temps réel à une vision claire, concise et actualisée de l’ensemble de sa structure. Or, pour des raisons techniques, cet avantage décisif n’est pas toujours aisé à obtenir. C’est là qu’intervient le concept salvateur de Business Intelligence. Ce terme regroupe un ensemble d’outils et de technologies dont le seul but est de vous permettre de prendre les décisions les plus précises, les plus logiques, les plus qualitatives. Preuve de ces avancées : aujourd’hui, il ne vous suffit plus que d’un seul logiciel BI pour pouvoir bénéficier d’une vue à 360 degrés sur les performances métiers de votre entreprise. Voyons maintenant comment ce type de solution est en mesure de révolutionner votre gouvernance.

Un seul logiciel BI pour un reporting fiable et centralisé de vos datas

Premier défi auquel sont confrontés la majeure partie des dirigeants et des responsables en entreprise : la multiplicité des sources de données concernant les performances métiers. Car ces informations se trouvent souvent dispersées dans différents systèmes et fichiers. Dès lors, la recherche d’une vue d’ensemble devient un véritable casse-tête. Sauf si l’on accepte de modifier son organisation : un seul logiciel BI, s’il est bien choisi, vous permettra de collecter et de centraliser automatiquement vos données.

Cela sera vrai qu’elles proviennent de votre ERP, de votre logiciel CRM, de vos fichiers Excel ou d’autres applications. Aussi, afin d’en savoir plus les outils BI, n’hésitez pas à effectuer une visite rapide sur le site de My Report ou sur celui de tout développeur spécialisé. Cependant, on peut déjà affirmer que la Business Intelligence vous garantit des données fiables et à jour. Grâce à des processus de vérification et de nettoyage automatisés, exit les erreurs et incohérences qui pourraient fausser votre analyse.

Une analyse approfondie des performances métiers pour une prise de décision facilitée

Une fois que vous posséderez cette vision à 360 degrés sur les performances métiers de l’entreprise, place à l’analyse. Là encore, un unique logiciel BI est susceptible de mettre à votre disposition des filtres puissants pour explorer vos indicateurs clés de performance. Les outils bien conçus vous proposent de vous appuyer sur des tableaux de bord interactifs, synthétiques et très efficaces.

Par la suite, les logiciels BI autorisent différentes prises d’angle pour l’analyse de ces données. Vous pourrez vous en servir pour prendre les décisions les plus précises et ainsi piloter la performance de votre entreprise de manière optimale. Vous souhaitez suivre l’évolution de vos ventes par produit, par période, par région ? Vous préférez vous concentrer sur les sources de certains coûts, sur les comportements de vos clients ou sur le monitoring de vos équipes ? La Business Intelligence rend tout cela possible.

Une vue à 360 degrés sur l’entreprise : une collaboration optimale et un partage fluide des informations

Enfin, s’appuyer sur un seul logiciel BI pour accumuler des données sur les performances métiers entraîne un dernier avantage de taille. Une telle initiative a pour effet de favoriser une meilleure collaboration au sein de la société. Vous serez alors mieux armé pour partager facilement vos tableaux de bord et éviter la propagation de visions divergentes. De plus, la BI permet de diffuser les bonnes informations aux bonnes personnes.

Grâce à une gestion fine des droits d’accès, vous pouvez personnaliser les utilisations selon les rôles et besoins de chacun. Vos commerciaux accèdent aux données de vente, votre gestionnaire des ressources humaines aux indicateurs sociaux, vos responsables aux indicateurs de performance marketing… Tout le monde y trouve son compte tout en économisant un temps précieux. Et pour couronner le tout, un logiciel BI efficace facilite grandement la communication avec vos parties prenantes externes, en vous permettant de générer des rapports personnalisés pour vos investisseurs, partenaires ou clients.