Votre vie dépend de plus en plus de toutes sortes de données. Ils peuvent vous aider à suivre des informations importantes, des images, des événements, des connaissances, etc. Lorsque vos données ne sont sauvegardées que sur votre ordinateur local, vous devriez être préoccupé par le risque de perte de données.

Par conséquent, la sauvegarde cloud devient la solution la plus utile et la plus couramment utilisée pour protéger vos données. Cherchez-vous une solution de sauvegarde cloud simple et efficace ? Continuez à lire et vous obtiendrez une réponse satisfaisante dans la section suivante.

Importance de la sauvegarde cloud

Avant de trouver une solution de sauvegarde cloud facile à utiliser, parlons de l’importance de la sauvegarde cloud. Si vous créez des sauvegardes cloud pour des fichiers, des photos, des vidéos, des programmes, des systèmes, etc., elles seront plus sûres et vous bénéficierez des avantages et des commodités suivants :

Libérez beaucoup de stockage local : la solution de sauvegarde Cloud vous aidera à libérer localement de l'espace de stockage sur votre ordinateur.

Éloignez-vous des catastrophes locales : en cas de catastrophe locale, comme un tremblement de terre ou un incendie, les données dans le cloud seront sécurisées.

Protection des données en cas de défaillance de l'ordinateur : avec la sauvegarde cloud, vos données ne peuvent pas être perdues lors d'attaques de virus, de pannes de système, d'erreurs humaines, etc.

Accès facile aux données : Vous pouvez accéder aux données sur n'importe quel appareil sans avoir à transporter des périphériques de stockage traditionnels partout.

Espace de sauvegarde extensible : différents programmes d'abonnement offrent différents espaces de stockage dans le logiciel de sauvegarde Cloud, et vous pouvez choisir l'espace de sauvegarde en ligne approprié, ou même illimité, selon vos besoins

Possibilité de récupérer les données perdues : après avoir créé une sauvegarde Cloud, vous pouvez facilement récupérer les fichiers perdus et supprimés

Meilleure solution de sauvegarde Cloud gratuite – CBackup

Pour choisir une bonne solution de sauvegarde Cloud, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs : fonctionnalité, prix, sécurité, système de soutien, vitesse de sauvegarde, etc. après comparaison avec de nombreuses solutions de sauvegarde Cloud disponibles sur le marché, nous avons trouvé la solution de sauvegarde Cloud gratuite la plus appropriée pour vous – CBackup.

CBackup est un logiciel de sauvegarde Cloud professionnel et simple avec des fonctions de sauvegarde et de synchronisation stables et complètes. Il existe de nombreux lecteurs Cloud disponibles sur le marché et CBackup vous permet de créer des tâches de sauvegarde Cloud pour tous ces lecteurs. Vous pouvez sauvegarder des fichiers sur Google Drive, onedrive, DropBox, etc. CBackup fournit également le cloud CBackup que vous pouvez utiliser comme cible de sauvegarde.

Dans une solution de sauvegarde Cloud professionnelle comme celle – ci, vous pouvez essayer un certain nombre de fonctionnalités efficaces gratuitement :

Sauvegarde d'un PC dans le Cloud public : sauvegarde de n'importe quel type de données d'un ordinateur sur un lecteur Cloud public sans passer à une plateforme différente.

Sauvegarde du PC dans CBackup Cloud : sauvegarde des données dans cbbackup Cloud en utilisant 10 go d'espace de sauvegarde libre.

Fusionner le stockage cloud : fusionner différents comptes d'entraînement cloud du même lecteur cloud ou de différents lecteurs cloud dans un cloud fusionné avec plus d'espace de sauvegarde.

Synchroniser votre PC dans le Cloud public : la synchronisation est également prise en charge dans CBackup, où vous pouvez synchroniser les fichiers directement de votre PC dans le Cloud public.

Sauvegarde / synchronisation Cloud – to – Cloud : Cette fonctionnalité vous permet de transférer ou de sauvegarder des fichiers entre deux disques Cloud sur une interface.

De plus, en tant que solution fiable de sauvegarde cloud, CBackup a des points saillants :

Haute sécurité : CBackup utilise le système d'autorisation oauth et le chiffrement AES 256 bits pour protéger les données dans le cloud.

CBackup utilise le système d’autorisation oauth et le chiffrement AES 256 bits pour protéger les données dans le cloud. Options de configuration avancées : Vous pouvez choisir d’activer Scheduler, file filter, email notification pour rendre votre sauvegarde et synchronisation plus simples et plus humaines.

Guide détaillé pour créer une sauvegarde cloud

Voici un guide détaillé pour utiliser CBackup comme solution de sauvegarde cloud. Prenez le disque dur Google par exemple, mais vous pouvez également sauvegarder des données sur d’autres disques Cloud.

1. Après avoir téléchargé et installé le client de bureau CBackup sur votre PC, créez un nouveau compte et lancez la connexion client.

2. Sélectionnez mon stockage > Ajouter un cloud(My Storage > Add Clouds). Sélectionnez ensuite Google Drive dans la fenêtre contextuelle suivante. Accordez une licence CBackup à votre compte Google Drive.

3. Cliquez sur backup et sélectionnez Backup PC to public Cloud.

4. Sélectionnez n’importe quel type de données sur votre PC comme source de sauvegarde et sélectionnez le compte Google Drive que vous venez d’ajouter comme destination de sauvegarde.

5. Enfin, cliquez sur le bouton démarrer la sauvegarde (Start Backup) pour créer une sauvegarde Cloud sur Google Drive via CBackup sans aucun effort.

Écrit à la fin

Lisez ici et vous avez appris le meilleur logiciel de sauvegarde et comment l’utiliser pour créer des tâches de sauvegarde cloud. Pour plus de fonctionnalités, vous pouvez télécharger et installer pour un essai gratuit. Avec l’aide de CBackup, la sauvegarde cloud peut être une chose facile dans votre vie.