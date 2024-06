Quelle carte graphique choisir pour mon PC ?

Le choix d’une carte graphique pour son PC est une étape essentielle. Et c’est un choix qui dépend essentiellement de votre activité au quotidien. Gaming, travail graphique ou usage courant, le GPU ne sera pas le même en fonction de l’utilisation. Alors si vous hésitez, voici ce qu’il faut retenir !

Les marques incontournables

Lorsqu’il s’agit de choisir la carte graphique de son PC, vous n’échapperez pas au match entre Nvidia GeForce et AMD Radeon. Ce sont deux mastodontes qui vous proposent différentes séries. Cliquez ici et retrouvez les CG chez cybertek.

Nvidia GeForce

Du côté des cartes graphiques Nvidia, leurs performances ne sont plus à démontrer. Avec une technologie avancée, elles intègrent le ray tracing et le DLSS (Deep Learning Super Sampling) qui restent incontournables pour effectuer du travail graphique. Au niveau des séries, vous aurez le choix entre une GTX qui convient très bien pour les joueurs occasionnels ou du travail graphique modéré. Mais pour aller plus loin, rien ne vaut la RTX qui s’adresse principalement à des créateurs de contenus exigeants.

AMD Radeon

L’autre carte graphique incontournable, c’est celle proposée par AMD. Excellent rapport qualité/prix, vous trouverez la série RX dédiée du travail graphique standard ou pour du gaming peu gourmand en ressources. Pour aller plus loin, il existe la série Vega qui dispose d’une puissance de calcul beaucoup plus élevée et qui sera destinée aux professionnels.

Bien comprendre ses besoins

Choisir la carte graphique pour son PC dépend avant tout de vos besoins. En effet, il ne sert à rien de miser sur une Nvidia RTX pour une utilisation bureautique. En revanche, les passionnés d’informatique auront besoin de beaucoup plus de ressources, que ce soit pour gérer des logiciels gourmands ou des vidéos en très haute résolution.

Pour la création de contenu

La création de contenu concerne les professionnels du montage vidéo, les designers 3D ou les graphistes. Au quotidien, ils ont donc besoin d’une carte graphique capable de gérer une quantité importante de ressources. Ici, il faut donc privilégier la Nvidia GeForce RTX 3080 ou la AMD Radeon RX 6800 qui reste beaucoup plus accessible aux budgets restreints.

Pour le gaming

Si vous avez envie de vous faire plaisir avec les derniers jeux en haute résolution, alors il faudra prévoir une carte graphique puissante avec des paramètres élevés. Ici, les gameurs se tourneront vers la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti qui reste excellente avec sa qualité d’affichage en 1080p et 1440p. Pour un équipement à moindre coût, vous trouverez aussi la AMD Radeon RX 6700 XT.

Pour un usage courant

L’usage courant d’un PC concerne l’utilisateur qui aura besoin d’une navigation web, de regarder du streaming en vidéo ou d’effectuer des tâches bureautiques. Ici, une carte graphique de moyenne gamme sera largement suffisante. Parmi les références, vous pourrez opter pour la Nvidia GeForce GTX 1650 ou la AMD Radeon RX 550 qui sera encore plus abordable.

Les autres critères techniques à considérer

La carte graphique pour un PC c’est bien, mais il existe aussi d’autres critères techniques à considérer pour lui permettre de fonctionner correctement. C’est notamment le cas de la VRAM qui reste cruciale pour le traitement graphique. Plus la résolution de l’écran et la complexité des graphiques sera élevée et plus vous aurez besoin de mémoire. Une utilisation standard demande entre 4 à 8 Go de VRAM alors qu’une utilisation poussée réclame 8 à 16 Go.

Parmi les autres critères à prendre en considération, il faut aussi intégrer un bon système de refroidissement. C’est lui qui va permettre de maintenir les performances de votre carte graphique dans la durée. Ici, vous pourrez choisir entre des ventilateurs simples ou des systèmes de refroidissement liquide.

Enfin, il faut aussi tenir compte de la fréquence d’horloge. Elle est mesurée en MHz et détermine la vitesse de traitement des données. Plus la fréquence est élevée, et plus l’affichage sera performant avec une qualité graphique extraordinaire. Il ne reste plus que vous équiper !