Dans ce monde sujet à de multiples variations, où la société semble subir les attraits sans cesse croissants du développement, il est normal que la sécurité de vos proches vous tienne à cœur. Mais, est-il possible de faire quelque chose dans ce sens ? Vous ne me croiriez peut-être pas, mais la réponse est « Oui » et elle s’appelle Geomobi.

Geomobi, de quoi s’agit-il au juste ?

Geomobi, c’est là où géographie et technologie mobile ne font qu’un. Il s’agit d’un logiciel de traçage très performant qui utilise la géolocalisation pour trouver n’importe quel type de téléphone portable. Quel que soit la marque, le modèle ou le réseau de l’appareil que votre proche utilise, cette technologie est capable de localiser son numéro portable. La localisation d’un Iphone et Android est désormais possible grâce à cette technologie de géolocalisation précise et instantanée. Geomobi vous permet de garder un œil protecteur sur vos bien-aimés enfants, grands-parents etc. C’est une solution à ce stress que vous pouvez ressentir du fait de ne plus avoir les nouvelles d’un proche ou même de penser qu’il soit égaré.

En combien de temps Geomobi peut localiser un portable ?

Alors, n’avez-vous plus de nouvelles d’un proche que vous avez essayez de contacter en vain ? Cela peut être stressant. Geomobi est capable de localiser l’appareil de votre proche en cinq minutes au plus ! Il vous suffit juste d’entrer le numéro du portable recherché sur notre interface web. Notre logiciel a été conçu pour localiser tout appareil avec la plus petite marge d’erreur possible. La précision de ce logiciel en fait la force. L’appareil recherché est signalé à l’écran et vous en avez une précise localisation sur une carte géographique.

Est-ce facile d’utiliser une telle technologie ?

Il s’agit d’un logiciel assez facile à utiliser grâce à une interface très simple. Ce logiciel tentaculaire est compatible avec tous les téléphones portables que ce soit iphone, android etc. De plus, le logiciel supporte tout type d’opérateur ou réseau mobile. Ainsi, tout numéro peut être localisé quel que soit son emplacement sur le globe. C’est comme avoir un satellite dans les mains ! Une boule de cristal dans les mains d’un devin !

Comment fonctionne la solution ?

Geomobi fonctionne suivant un processus simple en trois étapes. Première étape, un sms personnalisable est envoyé au numéro en question. Le destinataire dans un second temps reçoit le message et donne son consentement à envoyer sa localisation. Une fois le consentement donné, vous recevrez une notification vous montrant l’exacte localisation du destinataire sur une carte géographique ; c’est la troisième étape.

Est-il possible de faire un essai ?

Bien sûr que oui ! Vous pouvez faire un essai en payant seulement $1.95. Dès que vous êtes convaincu et prêt pour l’usage, vous pourrez choisir le plan de paiement qui vous convient le mieux.

Le plus intéressant, c’est que chaque plan de paiement offre une période d’essai pour laquelle vous chargée d’un montant de souscription. Et donc, si vous êtes dans la période d’essai et que vous ne souhaitiez plus continuer, vous pouvez facilement annuler votre abonnement et vous faire aisément rembourser.

Voici les plans de paiement à votre disposition :

Plan annuel : $1.95 (30 minutes d’essai) et ensuite $149 par an.

Plan mensuel : $1.95 (30 minutes d’essai) et ensuite $39 par an.

Plan instantané : $1.95 (24 heures).

De quoi ai-je besoin au préalable avant d’utiliser cette technologie ?

Vous avez juste besoin d’un appareil avec une bonne connexion internet, que ce soit du Wifi ou des données mobiles.

En définitive, Geomobi est la solution idéale pour localiser un portable. Elle permet de connaître la localisation de vos proches, avoir un œil sur eux et s’assurer ainsi de leur bien-être ; n’est-ce pas une façon de leur démontrer votre affection ? Geomobi est aussi idéal pour les chefs d’entreprises qui voudraient également retracer l’itinéraire de leurs employés ou de leurs marchandises pour ce qui concerne les entreprises de transport routiers.