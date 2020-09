Pour la gestion efficace et efficiente au niveau des sites de production et des entrepôts, il est devenu indispensable de recourir à des logiciels. Le logiciel de supply planning fait ainsi partie des plus utilisés du moment, et son utilité n’est certainement plus à prouver. Cependant, le choix d’un progiciel n’est pas à prendre à la légère, et vous devez prendre le temps nécessaire pour bien vous informer. Découvrez dans cet article comment choisir le logiciel de supply planning le plus adapté à votre situation pour la gestion des stocks et de l’entrepôt.

Définissez clairement vos besoins et votre situation

Nombreuses sont les raisons qui pourraient pousser une entreprise à adopter une solution pour la gestion des flux de production. Ainsi, pour être certain de bien choisir son supply planning logiciel, il est indispensable de prendre le temps d’évaluer avec précision vos besoins et vos objectifs en tenant compte du type d’entrepôt dont vous disposez. À base de cela, vous pourrez établir un cahier de charges devant entre autres contenir les différentes études et les comparatifs des logiciels du marché, le volume de vos commandes, les pics saisonniers ou encore le temps de travail, etc. De même, un audit des ressources humaines et matérielles devra être commandité dans le but de faciliter l’intégration du logiciel à votre projet.

Dans le cas où vous n’auriez jamais eu recours à un logiciel d’assistanat numérique, il est important de prévoir une formation du personnel de l’entreprise pour faciliter la prise en main. C’est un excellent moyen de vous assurer que le logiciel n’aura pas d’impact négatif sur votre chaîne de production. Vous devez réellement faire preuve de patience pour être certain de vous tourner vers un logiciel de supply planning dont le déploiement et le développement seront relativement simples.

Optez pour une plateforme intuitive avec une assistance

Lorsque vous êtes amené à choisir un logiciel de supply planning, vous devez être conscient du fait que tous les logiciels de gestion d’entrepôt ne sont pas forcément adaptés à votre entreprise. En effet, il est primordial de trouver un logiciel avec une capacité d’adaptation et une flexibilité pour votre entreprise. De ce fait, vous devez vous assurer que la plateforme est intuitive pour faciliter l’utilisation par vos équipes. Cela devra aussi permettre au logiciel de répondre convenablement aux éventuelles évolutions de la chaîne logistique. C’est pour cela qu’il est d’ailleurs conseillé de ne pas vous tourner vers une solution complète dès l’étape du déploiement.

Il est préférable que le logiciel de supply planning soit en mesure d’évoluer avec le temps et d’accueillir des modules complémentaires utiles à l’activité de l’entreprise. De même, l’assistance en ligne est un critère à ne pas négliger au moment de choisir son logiciel de supply planning. Le support client est d’une importance capitale pour faire face rapidement aux problèmes et éviter de perdre le contrôle de la chaîne logistique.

Faites le choix d’un logiciel fiable avec une tarification flexible

L’utilisation d’un logiciel de supply planning offre de multiples avantages sur divers plans. Mais, si vous souhaitez en profiter, vous devez être vigilant au moment de faire votre choix et vous tourner vers une solution reconnue. Cela vous donne la certitude que ledit logiciel est testé, vérifié et approuvé par d’autres utilisateurs. Autre critère à prendre également en compte, c’est l’existence de mises à jour régulières afin de garantir la sécurité et la pérennité de la chaîne de production. De même, le prix devra vous interpeller, car il varie en fonction des fonctionnalités du logiciel. Dans tous les cas, pour bien choisir son logiciel de supply planning, il est primordial de connaître avec précision les besoins de l’entreprise en matière de supply chain.