Le numérique est un domaine incontournable d’un point de vue professionnel. Il devrait recruter de nombreuses personnes dans les prochaines années. Vous pouvez désormais vous former pour devenir admin réseau. C’est une profession largement recherchée par de multiples entreprises en France ou à l’international. Que ce soit avec le statut de salarié ou en Freelance, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher un emploi. Par contre, il est nécessaire de suivre une formation spécifique à savoir un BTS.

Formez-vous en ligne avec le BTS SIO

Inutile de retourner à l’école puisque toute la formation est organisée sur le Web. Vous gagnez un temps considérable en supprimant notamment les déplacements. Ce BTS sio en ligne vous permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir admin réseau. Des professionnels comme Studi mettent à votre disposition un cursus de qualité.

Ce Bac+2 s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent progresser dans le monde de l’admin réseau.

Vous pourrez continuer des études afin de vous perfectionner ou décrocher un emploi.

Plusieurs domaines sont à votre disposition avec par exemple les solutions d’infrastructure, des systèmes et des réseaux (SISR) . Vous serez dans l’administration réseau.

. Vous serez dans l’administration réseau. Avec les SLAM (Solutions logicielles et applications métiers), vous évoluerez dans le développement.

Cette formation continue se déroule sur 16 mois, cela correspond à 1100 heures. Vous pouvez démarrer dès que vous le souhaitez et vous obtiendrez une certification ainsi que 120 crédits ECTS. Ces derniers sont importants, ils permettent de reconnaître les diplômes en Europe. Il est aussi possible de réaliser ce BTS en alternance. Vous bénéficierez d’une formation 100 % financée et d’un emploi. L’avenir sera alors beaucoup plus sympathique.

En parallèle, vous avez 2 ans d’accès supplémentaires pour les services de formation et deux passages d’examen inclus.

Quels seront vos acquis ?

Avec ce BTS SIO, vous serez capable de mettre en place des systèmes informatiques élaborés. En fonction des besoins, vous devrez installer, gérer la maintenance des équipements, mais également des réseaux informatiques. Avec une telle formation, il est tout à fait possible de travailler pour des municipalités ou encore des entreprises. Vous maintiendrez alors le réseau pour qu’il soit sécurisé et accessible.

Grâce à cette formation continue et complète, vous serez amené en tant qu’admin réseau à concevoir, paramétrer et même à développer des applications. Les services informatiques seront alors au centre de votre quotidien. Pour bien commencer votre formation, il est conseillé de choisir l’option qui vous correspond parfaitement.

Réalisez en amont un bilan de vos compétences, vous pourriez plus facilement identifier la voie la plus intéressante. En effet, il y a une différence entre les SISR et les SLAM. Dans tous les cas, ce BTS est pratique puisque vous le préparez où vous souhaitez et selon votre rythme. Ce dernier peut d’ailleurs être simulé. Renseignez le nombre d’heures et vous saurez quand cette formation se terminera.

Si vous envisagez de travailler 9 heures par jour et que vous la commencez dès maintenant, vous aurez terminé la formation en juin 2026. Il sera alors possible de s’inscrire à l’examen en mai 2027. Si vous avez des questions ou des lacunes dans ce domaine, n’hésitez pas à être accompagné par des conseillers.

Une formation en admin réseau est-elle financée ?

Pour devenir admin réseau, vous devez prévoir aux alentours de 4000 euros. Cette formation peut être financée, c’est donc un réel avantage, surtout si vous avez des crédits CPF. Elle sera prise en charge à 100 %, mais d’autres possibilités sont à votre disposition. La formation peut être payée moins de 70 euros par mois avec un financement personnel.

Si vous envisagez de passer le BTS SIO en ligne en alternance, la prise en charge est aussi de 100 %. Vous aurez accès à des vidéos, plus de 4000 cours, des projets professionnels, un coaching pour votre carrière…

Quels métiers envisager après la formation ?

Avec votre BTS en poche, vous ciblez plusieurs professions. La formation représente la première étape de ce parcours, vous devrez ensuite choisir un métier. Technicien informatique, en télécommunications, systèmes et réseaux, technicien de maintenance ou superviseur infrastructure et réseaux. Ce sont les intitulés des domaines visés avec cette formation continue.

Il est tout à fait possible de tester gratuitement un cours complet pour les services informatiques aux organisations. Vous aurez ainsi une idée du contenu de cette formation et de la qualité du cursus.

Ne négligez surtout pas ce domaine, car les recrutements seront nombreux d’ici 2030. Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, les entreprises ont de plus en plus besoin de sécuriser leurs équipements ou de booster leur réseau. Les techniciens ont donc une place de choix. Formez-vous dès maintenant et vous trouverez un travail à la sortie de l’examen.