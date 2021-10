Le coach esport joue un rôle majeur dans les performances physiques et mentales de chaque joueur d’une équipe sportive. Découvrez dans cet article son importance et son mode de travail.

A-t-on réellement besoin d’un coach équipe esport ?

Dans une équipe de sport académique, le coach est la personne de référence qui pousse chaque membre à toujours être plus performant et à repousser ses limites. Cela demande une grande concentration durant de longues heures de travail et d’entraînement, tout en suivant de près chacun des joueurs, leurs performances, leurs points forts comme leurs points faibles. Le coach équipe esport s’occupe également de la surveillance de la santé de tous les joueurs de l’équipe, physique comme mentale, dans le but de s’assurer que chacun d’eux soit en pleine forme tout le temps. Ceux-ci vont eux aussi travailler avec le même acharnement pour offrir la victoire à leur équipe. Voilà pourquoi il est très important d’avoir ce genre de coach.

Comment travaillent-ils ?

Nombreux sont les coach équipe esport qui ne s’intéressent qu’au côté stratégique du jeu, alors que certains partagent avec leurs joueurs une certaine base émotionnelle. Ce genre de coach n’est pas nécessairement méticuleux en ce qui concerne les tactiques et les stratégies, mais s’occupe aussi d’autres points de l’équipe. Ils sont par exemple très motivants et remontent ainsi le moral de leurs joueurs pour être sûrs que ceux-ci sont mentalement aptes à passer au jeu et à donner tout ce qu’ils ont pour obtenir l’avantage sur leurs adversaires.

Prenons par exemple ces joueurs de fortnite qui sont restés ensemble un peu trop longtemps. Il arrive un moment où de petits conflits apparaissent au sein du groupe. Raison même de l’importance d’un coach esport. Il sera en mesure de détendre l’atmosphère et de remettre de l’ordre dans le groupe avec son bon sens et ses capacités émotionnelles. Le coach peut également se mettre à la place d’un manager. Il pourra alors gérer et planifier le programme de l’équipe. Il se chargera d’établir un emploi du temps des événements auxquels son équipe prendra part. Il se peut même que le coach lui-même se charge de recruter de nouveaux talents pour étoffer l’équipe.

Que font-ils d’autre ?

Normalement, un coach stratégique a pour fonction de s’occuper des tactiques de jeu avec son expérience dans le domaine. Ils surveillent, voire passionnent même, un à un tous leurs joueurs pour découvrir leurs vrais talents et les exploiter pour le bien de l’équipe. Mais cela mis à part, il doit également évaluer les stratégies avec le gameplay de son équipe pour y apporter des améliorations et les choses dont il faut se séparer. Dans le plus souvent des cas, il est en corrélation avec le leader pour se partager des consignes entre eux. Il doit se tenir au courant 24h/24 du méta jeu pour fournir à son équipe des fonctionnalités qui avantageraient son équipe. Il est là pour étudier et analyser le fonctionnement des autres équipes et élaborer des stratégies pour exploiter leurs faiblesses en la faveur de ses joueurs. Et en même temps, il peut également les évaluer individuellement pour déceler leurs points forts et points faibles à chacun.

Avoir de bons joueurs au sein d’une même équipe peut être très avantageux. Mais avoir de bons joueurs menés par un bon coach équipe esport l’est encore mieux. Il réunit l’équipe et fait tout le temps la différence entre victoire et défaite de ses joueurs. Le coaching esports est une pratique qui devrait s’accroître exceptionnellement dans les années qui suivent et pourrait avoir un avenir prometteur.