Depuis plusieurs années, vous entendez fréquemment parler de cette mystérieuse dénomination. Et pour cause : l’ISO 27001 est la norme de cybersécurité qui monte en ce moment. En effet, face à la recrudescence des risques numériques, la cybersécurité est devenue une véritable priorité stratégique aux yeux des institutions. Publiée en 2005 et réactualisée en 2013, la célèbre nomenclature a donc fait l’objet d’une nouvelle réécriture en 2022.

Son objectif ? Définir des standards pour aider les entreprises à structurer une politique de sécurité solide. Malheureusement, la plupart des sociétés ne disposent pas toujours des compétences requises. C’est pourquoi le cabinet Fidens existe : ce spécialiste français s’est donné pour mission d’aider les entreprises nationales à accomplir leur transition. Découverte.

Qu’est-ce que la norme ISO 27001 ?

L’acronyme ISO signifie « International Organization for Standardization ». Cette organisation non gouvernementale réunit régulièrement les plus grands experts internationaux autour d’une question précise, et se charge ensuite d’établir des recommandations.

Ces recommandations sont regroupées au sein des normes ISO. Or, l’ISO 27001 revêt une importance primordiale. Elle définit les points à observer pour créer un SMSI (système de management de la sécurité et de l’information) au sein des institutions et des entreprises.

Selon les plus éminents experts du globe, seul un tel système se montrerait assez fiable pour :

Prévenir les fuites de données de manière satisfaisante ;

Encadrer les droits d’accès de chaque personne en fonction de son rôle et de son statut ;

Prémunir l’institution contre les risques internes (vol, falsification ou destruction de données ) ;

Prémunir l’institution contre les risques externes (piratage).

Dans l’intérêt de votre propre sécurité, la création d’un SMSI de pointe et la vérification régulière de l’état de votre système sont donc à inscrire à l’ordre du jour. C’est là que Fidens entre en jeu. Disponibles sur www.fidens.fr, les spécialistes de ce cabinet français prennent en charge les opérations à mener. Et vous permettent d’obtenir la certification ISO 27001 sans prise de tête.

Fidens, le spécialiste français de la norme ISO 27001

Créé en 2002, Fidens s’est rapidement imposé comme l’expert national en matière de cybersécurité et de normes ISO. Depuis lors, ce cabinet de conseil s’est fait une spécialité d’aider les grands comptes, les PME et les administrations à comprendre les enjeux numériques et à y répondre.

Son action est double :

La publication de ressources en ligne : grâce à de nombreux tutos et formations, Fidens permet aux institutions de s’approprier les connaissances nécessaires pour actionner la bonne démarche ;

: grâce à de nombreux tutos et formations, Fidens permet aux institutions de s’approprier les connaissances nécessaires pour actionner la bonne démarche ; Un accompagnement à la certification : le cabinet établit des audits, délivre des feuilles de route, accompagne les responsables et leur fournit la documentation idoine pour qu’ils puissent acquérir la fameuse certification ISO 27001.

Cette certification atteste que l’institution en question répond bien aux critères d’exigence de la norme correspondante. L’entreprise qui la possède peut ensuite engranger de nombreux bénéfices !

Choisir Fidens pour se conformer à la norme ISO 27001 : les bénéfices pour les entreprises

En vous aidant à acquérir la fameuse certification ISO 27001, Fidens vous permet évidemment de réduire drastiquement les risques auxquels vous vous exposez. Votre système informatique est moins sensible aux attaques, et les incidents éventuels sont immédiatement identifiés et gérés.

Mais la possession du précieux sésame entraîne au moins deux autres conséquences profitables :

Une amélioration de la confiance que vous témoignent vos clients et vos partenaires : ils savent que leurs données sont protégées et vous perçoivent comme un acteur sérieux ;

: ils savent que leurs données sont protégées et vous perçoivent comme un acteur sérieux ; Un accès privilégié à certains marchés : faire affaire avec quelques grands comptes ou truster un marché public ne s’improvise pas. La possession de la certification ISO 27001 est l’un de ces marqueurs qui permettent à vos interlocuteurs de faire le tri.

En bout de course, la norme ISO 27001 ne constitue pas seulement un levier pour accroître la cyber-résilience de votre entreprise. Il s’agit aussi d’une occasion unique d’optimiser votre performance globale.

Des ressources utiles pour toutes les structures, quelles que soient leurs tailles !

Par ailleurs, ces recommandations sont valables pour toutes les entreprises. Et ce, quelles que soient leurs tailles. Le temps est loin où seuls les plus grands groupes faisaient l’objet d’une menace numérique !

Désormais, le risque d’un piratage de données plane sur tout le monde, du particulier à l’ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) en passant par la PME. Au principe de ce phénomène, on trouve deux explications :

Le marché des données est devenu extrêmement vaste et lucratif : presque toutes ces informations personnelles sont aujourd’hui susceptibles de se vendre… Et donc d’être volées ;

: presque toutes ces informations personnelles sont aujourd’hui susceptibles de se vendre… Et donc d’être volées ; Les grands groupes sont maintenant très bien protégés, et les délinquants numériques le savent. Leurs efforts se répercutent donc sur les institutions de plus petit calibre.

Voilà pourquoi il peut vous être utile d’apprendre au moins les bases de la sécurité informatique pour vous aider à mieux protéger vos données, dans le cas où vous seriez à la tête d’une petite structure. Là encore, le cabinet Fidens se révèle un interlocuteur de marque.

Faire appel à Fidens pour anticiper plutôt que de subir

Car faire à appel à Fidens pour se conformer à la norme de cybersécurité ISO 27001, c’est faire le choix d’anticiper les évolutions de notre société plutôt que de les subir. En agissant de la sorte, vous structurerez votre sécurité de manière durable. Alors vous aussi, rejoignez le nombre croissant de ces groupes qui ont élu cet expert français pour la réalisation de leur premier diagnostic. Et assurez-vous sereinement le soutien d’un SMSI parfaitement optimisé !