De nos jours, la télévision se regarde de plus en plus sur l’ordinateur. Plus besoin de souscrire à une box internet de votre opérateur, vous avez juste besoin de votre ordinateur et d’une connexion internet. Rien de plus simple pour suivre en direct ou en replay vos programmes préférés.

La télé en direct avec les chaînes de la TNT

Les chaînes TNT sont gratuites, il est donc possible de retrouver les directs et replays directement sur leur site. Vous n’avez qu’à vous connecter sur le site de la chaîne et vous accéderez au streaming.

La plupart des chaînes de la TNT sont accessibles via les sites des grands groupes tels que TF1, France Télévision ou M6 avec leurs plateformes MyTF1 et 6Play. Ce qu’on appelle aujourd’hui IPTV, ce qui veut dire la TV sur Internet.

Regarder la télé sur ordinateur avec Mondial TV

Mondial TV est un service de chaînes de télévision et de films en SVOD créé en 2020. Mondial TV vous propose un abonnement avec plus de 200 chaînes TV en direct, un catalogue de film et le replay pour 9€90 par mois sans engagement.

Une offre gratuite est aussi disponible avec 35 chaînes dont la TNT et les chaînes Poker TV, Trace Hits UK, Fashion TV et Culture Box. Plus besoin de switcher entre MyTF1 et 6Play, vos chaînes TV préférées sont toutes regroupées sur notre plateforme en direct comme du replay.

On vous explique comment y accéder.

Voici les étapes :

1/ Allez sur le site Mondial TV

2/ Sélectionnez l’offre qui vous convient, gratuite ou payante.

3/ Une fois votre commande validée et votre inscription finalisée, gardez un œil sur vos mails.

4/ Vos identifiants récupérés par mail, rendez-vous sur le site pour accéder à la Web TV.

5/ Entrez vos identifiants et profitez de la tv en direct.

Bénéficiez en un seul clic de la télé en direct !