Les sites de petites annonces de vente en ligne sont en général utilisés par les gens honnêtes, mais attention, parfois des petits escrocs peuvent s’y cacher. Que ça soit Ebay, Le Bon Coin ou bien d’autres sites de petites annonces, parfois plus spécialisés, il n’est pas rare de trouver des personnes prêtes à tout pour vous voler vos articles en vente. Comment faire pour les reconnaître et s’en prémunir ?

Un comportement étrange de l’acheteur

Si vous connaissez un peu le domaine, vous ne serez pas sans savoir que les personnes qui vous proposent d’acheter vos produits pour vous les voler, forcent beaucoup. Elles proposent tout d’abord de réserver le produit moyennant une somme. Ensuite, elles vous proposent de faire un envoi par Chronopost pour environ 50€. Le colis est donc prêt et réservé et pour 50€, qu’elles paient de leur poche, vous n’avez plus qu’à l’envoyer.

En général ces personnes vous proposeront de payer par PayPal et vous expliqueront tout le fonctionnement de l’application. Si certes, tout le monde n’a pas de compte PayPal, force est de reconnaître que cette application est une des plus connues au monde. Inutile donc d’expliquer systématiquement son fonctionnement dans un message qui sent très fort le copier / coller.

Une autre petite chose qui peut arriver parfois, ces personnes ne sont pas chez elles mais un transporteur passera prendre le colis. Comme par hasard, elles sont parties voir un cousin éloigné en général Afrique ou on ne sait où. Bien évidemment, c’est faux. Sauf que maintenant, les arnaqueurs de ce type, ne vous écrivent plus uniquement via SMS mais via l’application le bon coin en elle-même. De même pour Ebay et d’autres sites de petites annonces proposant un système de messagerie instantanée.

Des méthodes identiques d’arnaqueurs

Que ça soit sur tous les sites sur lesquels c’est possible, les arnaqueurs utilisent toujours la même méthode. Si pour une arnaque le bon coin, le message est assez généraliste et demande tout d’abord si le produit est disponible, il en vient vite à poser un peu trop de questions sur la livraison, le délais et le paiement. Concernant ce dernier, il ne sera pas fait sur l’application en elle-même. Les éditeurs ayant intégré un système de paiement sécurisé récemment, ce qui permet de payer des produits en direct, sans passer par une solution intermédiaire (PayPal, virement bancaire, Lydia…).

Toutefois, si le premier message maintenant proposé par défaut est envoyé, les autres vous invitent en général à continuer la conversation par mail. Si l’on ne vous y invite pas, sachez que vous aurez tout autant de chances de vous faire avoir avec l’application. Certains arnaqueurs sans scrupules envoient maintenant des faux liens de paiement via Leboncoin qui visent à vous faire croire que vous payez sur l’application / le site. En réalité, vous payez sur leur propre site ou vous acceptez un paiement qui ne viendra jamais sur votre compte bancaire. En échange de quoi, vous enverrez votre produit sans crainte.

Se prémunir des arnaques

Il vous faudra donc faire très attention quand vous recevez un message qui vous semble suspect. Par défaut, on exclura quasiment tous les numéros commençant par 07 56 et 06 44 qui sont des sources d’arnaques. Enfin, les personnes qui vous demandent de continuer l’échange par mail ont tout d’un comportement suspect qui peut interroger. Il vous faudra donc faire assez attention avec certaines personnes, là où d’autres peuvent s’avérer de totale confiance.