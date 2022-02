Nous évoluons dans un secteur dont la vocation est de rendre la vie un peu plus facile aux personnes confrontées au défi considérable que représente la vie avec un handicap physique. Si vous ou l’un de vos proches est confronté pour la première fois à une mobilité réduite, il est bon de déterminer quel type d’aide est possible en dehors des soins. La technologie d’assistance est une vaste catégorie, avec des appareils conçus pour résoudre de nombreuses tâches quotidiennes.

Voici 5 articles que vous pouvez envisager – vérifiez auprès de votre prestataire de santé local et/ou de votre ergothérapeute, car certains d’entre eux peuvent être financés.

Palans

Les palans existent dans une grande variété de modèles et de fonctions. Il s’agit essentiellement de harnais de soutien qui permettent de soulever et de déplacer une personne d’une position à une autre. Un palan est disponible dans un certain nombre de configurations, notamment en tant qu’unité autonome, non fixe et en tant que dispositif permanent monté au plafond. En général, le palan se compose d’une barre, d’un mât, d’une flèche et d’autres éléments du cadre. La plupart des palans modernes sont actionnés par des boutons permettant de régler la position du palan. L’utilisateur est assis dans une écharpe qui lui est propre et qui est adaptée à sa taille.

Assistants domestiques intelligents

Les assistants domestiques sont tous des outils utiles, sans écran ni main, pour obtenir des informations et contrôler des éléments de la maison tels que les lumières, le chauffage et la sécurité. Ils sont également très utiles pour accéder aux actualités, à la météo et aux divertissements du jour. Le degré d’intégration de ces assistants dans votre maison dépend des autres équipements de maison intelligente dont elle dispose. Sinon, ils peuvent agir comme des appareils autonomes utiles.

Monte-escaliers

Cette technologie est plus sophistiquée que certains des autres articles de cette liste, mais un monte-escalier pour personne âgée est souvent le complément le plus important d’une maison à deux étages. Les monte-escaliers sont fixés sur le côté d’une cage d’escalier ou d’une volée de marches et offrent un siège pour s’asseoir ou une plate-forme sur laquelle un fauteuil roulant peut être transporté – consultez le monte-escalier prix belgique.

Fauteuils roulants

Un fauteuil roulant est l’une des technologies les plus importantes pour la plupart des personnes à mobilité réduite. Il existe un grand nombre de formats de fauteuils roulants, qu’ils soient autopropulsés ou motorisés, inclinables ou tout-terrain. Les fauteuils roulants sont configurés en fonction des besoins de l’utilisateur, comme un soutien supplémentaire pour le cou.

Rampes d’accès

Les escaliers et les bordures constituent des obstacles importants pour les personnes à mobilité réduite. Les rampes sont souvent la solution la plus pratique et la plus rentable pour contourner ces obstacles. Il existe un large éventail d’options pour l’extérieur et l’intérieur de la maison.

Si vous êtes propriétaire, il est peut-être préférable de faire installer des rampes permanentes, comme des rampes en bois ou en béton. Il existe également de nombreuses options amovibles, construites à partir de matériaux robustes. Elles permettent à l’utilisateur de les déplacer et de les emporter avec lui s’il déménage dans une nouvelle maison.