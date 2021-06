Comme pour toute autre entreprise française, un individu enregistré sous le statut d’auto-entrepreneur se doit de facturer ses clients à l’aide de documents standardisés et répondant à diverses obligations légales. Ce document à la fois juridique, commercial, fiscal et comptable est en effet au cœur de la relation économique qui lie partenaires en affaires et constitue un moyen pour l’administration de contrôler la légalité des transactions. Choisir son modèle de facture type quand on est auto-entrepreneur est donc indispensable pour se prémunir contre les pénalités.

Pourtant, la vie des auto-entrepreneurs, quoique enrichissante et stimulante, est aussi très chargée. En tant qu’entrepreneur individuel, celui-ci doit se charger de l’ensemble des aspects de son activité. Communication, publicité, prospection ou encore démarches administratives rythment donc le quotidien de ces travailleurs qui ne comptent jamais leurs heures. C’est pourquoi il est important pour eux de pouvoir compter sur des outils au service de la simplification de leurs tâches, comme par exemple des modèles de factures prêts à l’emploi. Explications.

De l’importance de la facture pour les entreprises

La facture est le document officiel qui témoigne et certifie la vente de services et de produits entre deux partenaires commerciaux. Pour être valide et reconnue par les autorités compétentes, elle se doit de comporter plusieurs mentions légales obligatoires, que nous détaillerons dans le paragraphe suivant, et surtout être éditée en au moins deux exemplaires, remis chacun au vendeur et à l’acheteur. Un modele facture auto entrepreneur, comme ceux proposés par Modele-facture.fr est donc très utile pour minimiser le temps passé à la rédaction des documents.

Sachez aussi que la facture a plusieurs fonctions intrinsèques. Elle est d’abord un outil commercial qui permet au client comme au fournisseur d’archiver les conditions de la vente ou de la prestation proposée. C’est aussi un document juridique qui officialise un droit de créance à l’entreprise qui l’édite et permet d’attester de la réalité de la transaction. Enfin, elle constitue aussi un justificatif comptable qui pourra être demandé pour vérifier la validité d’une activité et surtout un document fiscal qui est utilisé comme support à l’exercice des taxes et au contrôle de l’impôt.

Comme vous le constatez, la facture est un document incontournable et opter pour un modèle de facture type quand on est auto-entrepreneur, c’est tout simplement s’assurer d’éviter les erreurs aux conséquences fâcheuses !

Les mentions légales incluses dans la facture

D’autant que la rédaction d’une facture obéit à de nombreux codes stricts, qui se doivent d’être respectés pour que le document soit considéré comme valide. D’abord, la facture doit permettre d’identifier clairement l’auto-entrepreneur qui vend la marchandise ou la prestation et son client. Nom, adresse, numéro SIRET et éventuellement numéro RCS sont indispensables. Dans un deuxième temps, il vous faudra décrire les produits ou les prestations vendus, leurs quantités ainsi que le prix unitaire pour chacun d’entre eux. Enfin, pensez bien à mentionner votre bénéfice de franchise de TVA le cas échéant.

D’autre part, il est indispensable que la facture décrive avec précision la transaction notamment par la date d’émission du document, la date de livraison, la date de règlement ainsi que le numéro de facture. Quand cela est nécessaire, il faudra aussi noter les pénalités en cas de retard de paiement ou au contraire les conditions d’escompte.

Enfin, sachez aussi certaines mentions particulières comme l’appartenance à un centre de gestion agréé ou la souscription à une assurance de Responsabilité Civile doivent aussi y figurer. Choisir un modèle de facture type quand on est auto-entrepreneur permet donc de s’affranchir de cette tâche chronophage qu’est la personnalisation de facture.

Choisir son modèle de facture type quand on est entrepreneur

En effet, comme vous pouvez le voir, chaque facture est différente en fonction du statut de l’auto-entrepreneur, du type de transaction ou des accords commerciaux passés avec chaque client. Il est donc nécessaire d’adapter chaque facture avec précision. Pourtant, il reste un canevas fixe qui ne change jamais, c’est pourquoi utiliser un modèle de facture type quand on est auto-entrepreneur permet de gagner un temps précieux et donc de se consacrer pleinement au développement de son activité.

On vous recommande donc modele-facture.fr, un site qui propose toutes sortes de factures adaptées à des situations particulières. Non seulement vous gagnerez du temps mais en plus vous bénéficierez d’une présentation esthétique et claire, des aspects essentiels au développement de votre image de marque. Le professionnalisme d’un auto-entrepreneur se manifeste en effet dans sa capacité à produire des factures lisibles et surtout en plein accord avec la législation alors n’hésitez plus à vous fournir chez un expert !