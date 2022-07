Ces derniers mois, les crypto-monnaies ont vu leurs cours chuter, le BTC (Bitcoin) est tombé de 69 000 $ en novembre dernier à 19 000 $ au mois de juin 2022, les autres monnaies numériques ont été entraînées également dans cette tendance baissière due à la remontée des taux des banques centrales. Devant ce que certains appellent un crypto-krach, d’autres investisseurs y voient une opportunité d’acheter des cybermonnaies à bas prix tout en pariant sur un bull run (une remontée) de leurs cours. Alors, faut-il penser que les crypto-monnaies sont une bonne affaire et comment faire pour investir dans ces crypto-actifs sans danger ?

Le cas du Bitcoin, monnaie de référence

Créés en 2009 pour lutter contre les affres des crises économiques mondiales (en 2008 les USA ont connu la crise des subprimes qui a impacté leur système économique, monétaire, entraînant des centaines de milliers de banqueroutes), les monnaies numériques ont comme principe de ne pas pouvoir être régulées par les systèmes financiers classiques, leurs blockchains sont intraçables et hors de contrôle des réseaux informatiques traditionnels. Donc, logiquement, ils ne devraient pas être impactés par les crises économiques, ce qui était leur but premier. Malheureusement, le BTC, première monnaie numérique et crypto de référence, est essentiellement achetée par des investisseurs américains (le minage de BTC aux Etats Unis représente 37,7 % du minage mondial) dont la majorité des avoirs sont placés en Bourse. Or, le Nasdaq a baissé de 24 % en début d’année et continue de perdre des points. Cette baisse entraîne donc celle du BTC qui s’aligne sur les cours de la Bourse américaine.

Les crypto-monnaies, un système dynamique et volatil

Cette tendance baissière, connue déjà en 2013-2014 et en 2017-2018, n’inquiète pas les investisseurs puisque le nombre de wallets en BTC a augmenté, les wholecoiners (portefeuilles cryptographiques) contenant 1 BTC ont augmenté de 13 000 en 7 jours. Économiquement, il est reconnu que lorsque le BTC est en tendance baissière, il affiche une remontée passée la moyenne mobile (MA) des 200 semaines. La haute volatilité de la cybermonnaie appelle donc à une remontée qui devrait avoir lieu dans les semaines ou les mois à venir. Le directeur de Binance ne s’inquiète guère de la baisse du BTC et pense qu’une remontée fulgurante aura lieu lors du halving bitcoin en 2024. D’ici là, le BTC, comme les autres monnaies vont encore voir leur cours fluctuer.

Comment investir dans les cryptos sans danger ?

Le meilleur moyen de profiter de la baisse du prix des cryptos et donc de stocker ces cybermonnaies jusqu’à la revente à la hausse, est d’utiliser les services d’un broker français en ligne de confiance. Pour cela, vous pouvez vérifier la santé de votre plateforme de trading ou broker en ligne en regardant son taux de régulation (c’est-à-dire le nombre de banques centrales qui le reconnaissent : ex le site AvaTrade est régulé par 7 banques centrales). Vous pouvez aussi consulter la liste des sites frauduleux disponible sur le site de l’AMF (autorité des marchés financiers). Lorsque vous avez choisi votre broker en ligne, vous pourrez investir dans les crypto-actifs de votre choix ou trader sur les actifs (actions, devises, matières premières, CFD, futures) qui vous semblent les plus prometteurs. Les meilleurs sites de trading vous aident en vous informant en temps réel des cotations, des hausses et baisses de vos valeurs, et ils mettent à votre disposition des outils comme le copy trading ou le trading automatique qui assurent les traders d’utiliser les bonnes stratégies de trading.

Trader sur des brokers en ligne en toute sécurité peut se faire à condition de choisir un bon broker français, fortement régulé et reconnu par l’AMF. Les meilleurs d’entre eux mettent à la disposition de leurs utilisateurs un compte démo appelé paper trading pour se former avant d’entamer une quelconque opération de trading qui pourrait leur coûter cher. Autre point à ne pas oublier : trader en ligne demande du self-control et des connaissances qui peuvent s’acquérir via des formations de trading en ligne sur ces sites de courtage.