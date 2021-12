La marque HUAWEI n’en finit pas de surprendre et de faire plaisir à ses adeptes. Pour cette année, la marque chinoise dévoile quelques nouveautés répondant aux besoins de vos êtres chers. Pour avoir une idée, voici quelques idées cadeaux High-tech de ce grand constructeur de Smartphone et d’appareils électroniques.

Il y en a pour tous les goûts et les budgets : téléphones mobiles, ordinateurs, montres connectées, tablettes et bien d’autres. À noter que non seulement les produits HUAWEI font profiter d’une technologie avancée, mais aussi des prix à couper le souffle.

Le HUAWEI MateBook D15 i3, une idée-cadeau originale au meilleur rapport qualité-prix

Pour jouer la carte de séduction, vous pouvez opter pour les idées cadeaux Hight-tech de l’année chez HUAWEI. L’ordinateur portable MateBook D15 i3 présente un excellent rapport qualité-prix et constitue un choix exceptionnel pour créer un effet-surprise à un être cher. Ce matériel fait aussi l’objet de quelques caractéristiques techniques répondant aux attentes actuelles.

Il possède un disque dur de 256 Go et d’une mémoire vive de 8 Go. Son processeur est un Itel Core i3 de 10e génération. Facile à transporter, le HUAWEI MateBook D15 i3 fera un excellent choix de PC portables bureautique. Par ailleurs, ce modèle fait partie des modèles les plus récents et les plus performants de sa catégorie.

HUAWEI Nova 9, un téléphone accessible au design épuré

Le HUAWEI Nova 9 figure parmi les grandes nouveautés dans le catalogue de téléphones mobiles de la marque chinoise. Cette gamme peut faire partie des idées cadeaux High-tech que l’on peut offrir à ses proches pour les prochaines fêtes de fin d’année ou leur anniversaire. Avec son design épuré et son prix accessible à tous les budgets, ce modèle n’a rien à envier à un HUAWEI P40, mais convient aux attentes des consommateurs du marché européen.

Le HUAWEI Nova 9 profite d’un écran large Amoled de 6,57″, soit 16,95 cm. Il se décline en deux coloris, à savoir Black et Starry Blue. Au niveau système, ce Smartphone embarque un processeur Qualcomm SnapdragonTM 778G 4G. Son design soigné garantit une expérience utilisateur très remarquable. La marque garantit également des performances très correctes durant son utilisation. Ce modèle est équipé d’une charge rapide, ce qui facilite son usage au quotidien.

Les autres idées cadeaux High-tech de la marque HUAWEI pour Anniversaire2021

Depuis quelques années, les bracelets et les montres connectés figurent parmi les accessoires de mode tendance les plus prisés. Ces petits gadgets se sont imposés dans la sélection de cadeaux et HUAWEI en possède de magnifiques produits. Par exemple, on peut évoquer la fameuse HUAWEI Watch GT2 Pro. Cette merveille possède de nombreux atouts qui lui permettent d’être parmi l’une des meilleures montres connectées de l’année. Elle possède, entre autres, 4 Go de RAM, une autonomie jusqu’à 14 jours, un GPS et divers capteurs de santé. Afin de varier les plaisirs en termes d’idées cadeaux High-tech, vous pouvez aussi découvrir les écouteurs Bluetooth HUAWEI FreeBuds Pro. Ils sont conçus avec des technologies avancées en termes de qualité sonore.