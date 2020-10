SI vous utilisez Windows et que vous êtes en quête d’un bon logiciel antivirus, on vous recommande Bitdefender Antivirus Plus. Malgré sa jeunesse, cette marque a pu s’imposer sur le devant de la scène comme le meilleur antivirus du moment.

Plusieurs versions sont même proposées par la marque actuellement. Choisissez bien celui pour PC Windows quand vous en faites le téléchargement pour ne pas vous tromper.

Les prestations de Bitdefender Antivirus Plus

Bitdefender est bien plus qu’un simple logiciel antivirus classique. Il s’agit d’une protection sur mesure pour les appareils sous Windows, et ce, en temps réels. Il vous aide notamment à réparer les logiciels et les fichiers infectés dans votre système, mais aussi à prévenir les attaques des malwares et des ransomwares en ligne.

Vous minimiser les risques de piratage de vos données, et ce, aussi bien pendant les recherches en ligne que les courses sur les plateformes de vente digitale en tout genre. Sans compter qu’avec Bitdefender Antivirus Plus, vous éviterez les fraudes en ligne qui sont de plus en plus nombreuses actuellement.

Bitdefender Antivirus Plus agit également comme un VPN. C’est un système de sécurité qui vous permet d’utiliser le Wifi de manière anonyme. Ce qui permet de protéger vos données aussi bien professionnelles que personnelles. Mais attention, l’utilisation de Bitdefender comme VPN est limitée à 200 Mo par jour et par appareil.

Le logiciel peut embarquer différentes fonctionnalités outre le VPN. Tel est le cas par exemple de Bitdefender Safepay, etc.

Un antivirus pour les professionnels comme pour les particuliers

Facile à utiliser, Bitdefender Antivirus Plus est un antivirus idéal pour les professionnels comme pour les particuliers. En fonction de vos besoins, la marque peut vous proposer des formules couvrant jusqu’à une dizaine d’appareils sur 1 à 3 ans. Bien évidemment, cette prestation vous coûtera un peu plus cher.

Il vous suffit d’ouvrir un compte en ligne, sur la plateforme Bitdefender principale pour choisir votre abonnement et enfin profiter de tous les avantages proposés par cet antivirus. Les paramètres de votre logiciel antivirus seront basés sur les caractéristiques de votre formule d’engagement. Il vous suffira de paramétrer ce dernier en quelques clics.

Pourquoi choisir Bitdefender Antivirus Plus ?

Outre les différentes prestations proposées par Bitdefender Antivirus Plus, ce logiciel peut également présenter des avantages indéniables. Il est par exemple le plus performant du marché, tout en étant le plus léger. Ce qui n’aura pas d’impact sur la performance de votre Windows.

C’est l’un des plus modernes dans son domaine. Il répond notamment aux besoins des particuliers et des professionnels qui doivent se servir d’internet à différentes fins, et ce, quitte à utiliser un WIFi Public pour ce faire.

Bitdefender Antivirus Plus est aussi extrêmement sensible. Il peut détecter la moindre anomalie et le moindre risque pour votre système, et ce, en temps réel. Il vous alerte avec des signaux sonores pour vous mettre en garde et demander votre autorisation pour la suppression ou la réparation de certains logiciels infectés.