Plus besoin de fouler le tapis rouge pour gagner le jackpot. Place aux casinos en ligne! Cette dématérialisation du jeu a été permise grâce aux nouvelles technologies. Depuis les années 2000, elles ne font que s’améliorer et offrent des jeux d’une réalité surprenante.

Live Casino : un croupier comme si vous y étiez

Imaginez jouer à la roulette avec un vrai croupier ! Un jeu réel mais sans sortir de votre lit ou de votre canapé. C’est ce que propose le « Live Casino » de certains casinos en ligne. En face de vous, sur votre écran, une jolie demoiselle ou un élégant homme, lance la boule ou les dés, selon le jeu. Rassurez-vous, vous n’avez pas de craintes à avoir quant à l’équité ou à la sincérité du jeu. Les quatre principaux fournisseurs de cette technologie sont contrôlés et audités. La seule différence vient du casino qui utilise ce service. Certains sont de qualité plus ou moins bonne. Très réaliste, ce jeu Live pourrait prendre le pas sur les jeux en salle.

Casino flash : plus besoin de télécharger !

C’est ce que proposent les casinos les plus récents. C’est un moyen de jouer direct et rapide. L’utilisateur n’a plus besoin de télécharger son application. Il passe directement par le site web du casino. L’intérêt ? Le joueur peut s’amuser depuis son ordinateur ou son téléphone grâce à un compte personnel. Cette version instantanée s’adapte à tous les systèmes d’exploitation grâce aux langages de codification Flash, Java ou HTML5. Puissant, efficient, la technologie HTML version 5 est prisée par les casinos en ligne et les jeux vidéo. Elle intègre les plug-ins, la sauvegarde de données hors-ligne et permet de naviguer avec une rapidité incroyable. C’est, en somme, le top du top !

Casino en Blockchain : pour des mises sécurisées

La Blockchain, c’est la technologie qui rend les casinos en ligne encore plus sûrs et transparents. Utilisée dans d’autres domaines comme le droit d’auteur, cette innovation permet le cryptage et la décentralisation de données. Le concept ? Une chaîne faite de nœuds ou blocs d’information impossibles à décrypter car trop multiples. Fini les piratages ou les bugs ! De plus, c’est une technologie démocratique car elle peut être consultée par tous (ceux qui sont doués en informatique, du moins). Consultable mais pas modifiable : c’est ce qui la rend fiable ! Cette Blockchain permet aussi de payer avec de la cryptomonnaie comme le Bitcoin ou l’Ethereum. Ainsi, vous pourriez ne plus inscrire vos coordonnées ni le numéro de votre carte bleu. Rassurant, non ?

Toutes ces technologies possibles grâce aux téléphones mobiles

Eh oui ! Rien de tout cela ne serait possible sans le support technique. Autrement dit : sans le développement des ordinateurs et des téléphones portables. Depuis les années 80, l’ordinateur n’a pas autant évolué. Nos téléphones, eux, ont radicalement changé. Tant dans leur aspect que dans leurs systèmes d’exploitation. Les jeux en ligne comme les paris sportifs ou les casinos surfent sur cette technologie informatique. Que ce soit via internet ou à travers les applications que proposent les bookmakers, l’utilisateur peut jouer en toute occasion. Dans la rue, chez soi, dans les transports ou en voyage : plus rien n’entrave le plaisir de s’amuser.

Maintenant que vous en savez plus sur les technologies qu’utilisent les casinos en ligne, vous ne jouerez sûrement plus de la même façon!