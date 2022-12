En créant des objets du quotidien chaleureux, réalisés à partir du bois de bambou, Kibodo est une entreprise française implantée dans l’innovation. Avec ses coques de téléphone modernes et résistantes, elle assure à une multitude d’utilisateurs des manipulations sûres et agréables. Quelle que soit la situation, votre coque en bois protège du mieux possible votre téléphone portable !

Pourquoi Kibodo excelle dans la conception de coques de téléphone ?

Si Kibodo est une entreprise réputée dans le monde de la bureautique et de la téléphonie, c’est tout simplement qu’elle a su trouver un moyen efficace de répondre aux besoins d’un grand nombre de personnes ainsi qu’aux enjeux environnementaux actuels.

Comment ? En concevant des coques de téléphone réalisées à partir de bambou massif. Oui, donner la possibilité à une clientèle diverse et variée de posséder une coque en bois est certainement l’une des meilleures façons d’utiliser les matériaux naturels qui nous entourent. Si nous retrouvons cette idée dans le mobilier, la voilà enfin arrivée entre nos mains.

De plus, l’utilisation du bambou assure des coques de téléphone esthétiques et de haute qualité pour une protection à toute épreuve ! Ajoutez à cela un verre trempé destiné à la survie de votre écran et vous êtes parés pour affronter une multitude de situations.

L’objectif principal de cette entreprise est d’apporter un élan de nouveauté et de modernité dans un univers qui a trop longtemps usé de matériaux polluants, peu esthétiques et peu résistants. Alors, depuis sa création en 2019, Kibodo met en vente toutes sortes de produits issus des dernières technologies avec un design sobre et élégant, et dotés d’une véritable durabilité.

Coque en bois : pourquoi utiliser le bambou ?

En utilisant le bambou, Kibodo prend en considération les besoins de sa clientèle ainsi que les enjeux environnementaux. Si certains gestes peuvent être durs à adopter pour certains et certaines, alors pourquoi ne pas essayer avec des éléments que nous utilisons au quotidien ?

En effet, les coques de téléphone sont désormais des accessoires dont nous ne pouvons pas nous passer si nous souhaitons conserver notre appareil dans le meilleur état possible… Dans ce cas, utiliser du bois de bambou peut permettre de se satisfaire tout en prenant soin de l’environnement.

Double satisfaction assurée !

Il faut savoir que le bambou est une des plantes qui pousse le plus rapidement et en grande quantité. L’utiliser pour concevoir tout un tas d’objets permet alors de n’utiliser qu’une seule et même ressource pour plusieurs fabrications !

Par ailleurs, réputé comme étant l’un des matériaux naturels le plus résistant au monde, même avant l’acier et le béton, le bambou est un atout majeur pour donner confiance en une coque en bois.

Quels sont les autres intérêts d’une coque en bois ?

Outre le fait qu’une coque en bois de bambou puisse répondre à des besoins spécifiques de protection tout en ayant un impact écologique, cet accessoire a d’autres atouts : esthétisme, élégance et originalité, praticité.

En effet, son design est certainement l’un des premiers atouts que l’on peut remarquer sur une coque en bois. D’ailleurs, attention : son style minimaliste n’enlève rien à sa qualité ! Le bambou utilisé pour sa conception est haut de gamme tout en s’alliant à un élan de simplicité.

C’est aussi pour cette raison que Kibodo est une entreprise reconnue dans le domaine : savoir-faire, soin apporté aux produits et simplicité d’exécution permettent de proposer des accessoires d’exception.

Enfin, délicatement vernies, ces coques de téléphone assurent un toucher très soyeux et agréable qui ne se retire pas au fur et à mesure que le temps passe ; contrairement à d’autres. De plus, oubliez les traces de doigts et les rayures qui s’invitent sur votre appareil au quotidien !

Pour ajouter une dernière touche de praticité et d’originalité, Kibodo a choisi un emballage en carton recyclable qu’il est possible d’utiliser comme support téléphonique.

Si vous hésitez à vous lancer dans l’achat d’une coque en bois, nous ne pouvons que vous encourager. C’est un petit geste qui peut avoir de grandes répercussions… positives, bien sûr ! En plus, Kibodo a conçu des coques de téléphone adaptées à un grand nombre de marques.