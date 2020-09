Il y a quelques années, la plupart des gens vous regardaient fixement si vous évoquiez le sujet de la cryptomonnaie. Cependant, cette forme de monnaie a explosé en popularité – et cela est dû en grande partie à Bitcoin.

Le bitcoin, première cryptomonnaie au monde, existe depuis 2009. Alors que la monnaie était autrefois si basse sur le totem que 10 000 bitcoins ont été utilisés pour acheter deux pizzas à Papa Johns, elle a depuis évolué en une bête totalement différente. En décembre 2017, Bitcoin a atteint une valeur record de 19 783,06 dollars.

Cependant, tout n’a pas été rose. La nature volatile de Bitcoin – et de la cryptomonnaie en général – signifie qu’il ne s’agit pas simplement d’une augmentation constante des profits. Quelques mois seulement après avoir atteint sa valeur maximale, la cryptomonnaie a subi son plus grand crash à ce jour.

Même en gardant à l’esprit cette préoccupation et d’autres, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un investissement dans le bitcoin a du sens en 2020.

Le Bitcoin à un potentiel de rendement incroyable

Si vous avez déjà lu des informations sur Bitcoin, vous connaissez déjà le type de rendement qu’elle a fourni à des investisseurs précédents. Betway a étudié la valeur du Cryptocourant, et il peut être beaucoup plus rentable que d’autres possibilités d’investissement.

Par exemple, une personne qui s’aventure sur le marché boursier peut espérer un rendement maximal d’environ 20 %. Avec Bitcoin, cependant, les gens ont bénéficié de retours sur investissement massifs, plusieurs fois supérieurs à leur investissement initial. De plus, ces rendements ont été générés dans une période relativement courte.

N’oubliez pas : ne vous heurtez pas à un investissement de Bitcoin sans aucune planification. Vous avez besoin d’une stratégie solide pour augmenter vos chances de réussite.

Cette cryptomonaie ne disparaitra pas

Comme le montrent les recherches de Betway mentionnées ci-dessus, Bitcoin a eu une longue histoire avec des hauts et des bas. Pourtant, alors que d’autres cryptomonnaies sont tombées en désuétude, le bitcoin continue de faire des ravages. Elle reste la monnaie la plus populaire de son genre. Elle a fait ses preuves et ne disparaîtra pas de sitôt.

Bien sûr, cette popularité pourrait changer en un instant. Qui aurait pu voir Myspace, autrefois la plus grande plateforme de médias sociaux du monde, devenir complètement inutile avec l’arrivée de Facebook ? D’autres cryptomonnaies sont en lice pour la couronne de Bitcoin, et il y a toujours la possibilité qu’un nouveau venu monte au sommet. C’est pourquoi il est important de se tenir au courant des dernières évolutions du marché.

Elle continue à se développer

Bitcoin n’est pas en reste. Elle ne cesse de croître et d’évoluer pour rester la plus grande cryptomonnaie du monde. Le code Bitcoin ne sera pas réécrit à partir de zéro, mais des technologies de soutien, comme le Lightning Network, contribuent à améliorer la vitesse, la sécurité et l’efficacité de la plate-forme.

De plus, les pièces de monnaie sont de plus en plus acceptées dans le monde entier. Vous trouverez un nombre croissant de détaillants en ligne et de magasins physiques qui acceptent les paiements par bitcoin. Les principaux processeurs de paiement, tels que Uphold and Stripe, ont également une option pour les paiements de Bitcoin. Plus sa prévalence augmente, plus il est probable que Bitcoin sera accueilli à bras ouverts par la société.