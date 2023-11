De nos jours, il est de plus en plus important de protéger sa vie privée en ligne et de sécuriser ses données personnelles. NordVPN est l’un des meilleurs services VPN existants sur le marché.

Installer et configurer NordVPN

L’installation de NordVPN est très simple, même pour les utilisateurs novices. Il suffit de se rendre sur le site officiel, de choisir son abonnement, de créer un compte, puis de télécharger et installer l’application NordVPN sur l’appareil de votre choix.

Après avoir installé NordVPN, la configuration se fait facilement via l’application ou directement dans les paramètres de connexion VPN de votre appareil. Vous pouvez sélectionner différents protocoles VPN selon vos besoins et préférences :

OpenVPN : Un protocole polyvalent et sécurisé, idéal pour la plupart des utilisations.

Un protocole polyvalent et sécurisé, idéal pour la plupart des utilisations. WireGuard (NordLynx) : Une technologie de pointe qui associe sécurité et vitesse supérieure.

Une technologie de pointe qui associe sécurité et vitesse supérieure. IKEv2/IPsec : Un protocole compatible uniquement avec certains appareils, offrant rapidité et stabilité de connexion.

Se connecter à un serveur NordVPN

Pour profiter des avantages de NordVPN, il vous suffit de vous connecter à l’un de leurs nombreux serveurs. L’application NordVPN propose une carte interactive permettant de choisir rapidement un pays parmi les 60 pays disponibles. Vous pouvez également sélectionner un serveur spécifique en fonction de vos besoins :

Serveurs standard : Ce sont les serveurs que vous utiliserez pour naviguer sur internet en toute sécurité et anonymat.

Ce sont les serveurs que vous utiliserez pour naviguer sur internet en toute sécurité et anonymat. Double VPN : Ces serveurs offrent une double protection en faisant transiter votre trafic à travers deux tunnels cryptés séparés avant d’atteindre Internet.

Ces serveurs offrent une double protection en faisant transiter votre trafic à travers deux tunnels cryptés séparés avant d’atteindre Internet. Serveurs dédiés P2P : Conçus pour assurer vitesse et sécurité lors du partage de fichiers via des réseaux P2P.

Conçus pour assurer vitesse et sécurité lors du partage de fichiers via des réseaux P2P. Serveurs Obfuscated : Destinés aux utilisateurs se trouvant dans des régions où l’accès aux services VPN est restreint, ces serveurs brouillent le trafic VPN pour le faire passer pour du trafic HTTPS ordinaire.

NordVPN propose également des options supplémentaires pour optimiser votre expérience utilisateur :

Kill Switch : Cette fonction coupera automatiquement votre connexion internet si celle-ci devient instable ou si la connexion VPN est interrompue, évitant ainsi tout risque de fuite de données.

Cette fonction coupera automatiquement votre connexion internet si celle-ci devient instable ou si la connexion VPN est interrompue, évitant ainsi tout risque de fuite de données. Split Tunneling : Permet de choisir les applications qui seront protégées par le VPN et celles qui utiliseront une connexion directe sans passer par le VPN.

Permet de choisir les applications qui seront protégées par le VPN et celles qui utiliseront une connexion directe sans passer par le VPN. Protection contre les fuites DNS : Les serveurs DNS de NordVPN empêchent les requêtes DNS de révéler votre véritable adresse IP.

Les serveurs DNS de NordVPN empêchent les requêtes DNS de révéler votre véritable adresse IP. CyberSec : Intègre un bloqueur de publicités et de programmes malveillants pour une navigation plus sûre.

Débloquer du contenu géo-restreint avec NordVPN

L’un des principaux avantages de l’utilisation d’un VPN tel que NordVPN est sa capacité à débloquer du contenu en ligne qui n’est pas accessible dans certaines régions. NordVPN permet non seulement de contourner les géo-restrictions imposées par certains sites web, mais offre également des serveurs spéciaux pour accéder aux plateformes de streaming suivantes :

Netflix (États-Unis, Royaume-Uni, Canada) Hulu BBC iPlayer Amazon Prime Video HBO GO/HBO NOW



Disney+

NordVPN sur différents appareils

Les applications NordVPN sont disponibles sur diverses plateformes, y compris Windows, macOS, Linux, iOS, Android et même Android TV. De plus, il est possible d’utiliser NordVPN directement sur votre routeur pour protéger tous les appareils connectés dans votre maison. Avec NordVPN, vous pouvez connecter jusqu’à 6 appareils simultanément avec un seul abonnement.

Assistance clientèle NordVPN

NordVPN dispose d’une assistance clientèle réactive et compétente, disponible 24h/24 et 7j/7 via chat en ligne ou email. Le site propose également une section FAQ complète ainsi que des ressources incluant des guides de dépannage, d’installation et de configuration sur différents appareils.

Tarification de NordVPN

NordVPN offre plusieurs options d’abonnement, permettant à chaque utilisateur de choisir celui qui convient le mieux à ses besoins :

Abonnement mensuel

Abonnement annuel

Abonnement biennal (meilleur rapport qualité-prix)

Les tarifs sont compétitifs par rapport aux autres services VPN du marché, et NordVPN propose également une garantie de remboursement sous 30 jours pour tous ses abonnements.

Avis sur NordVPN

La majorité des avis sur NordVPN sont positifs, louant la facilité d’utilisation, la fiabilité et les performances de connexion de ce service VPN. Les utilisateurs apprécient notamment la grande variété de serveurs, la compatibilité avec de nombreuses plateformes et l’excellent support client.

Tutoriels et code promo NordVPN

Pour vous aider dans vos premières étapes avec NordVPN, le site officiel et diverses sources en ligne proposent de nombreux tutoriels expliquant comment installer, configurer et utiliser le service. De plus, il est possible de trouver des codes promo NordVPN exclusifs ou des offres spéciales permettant d’économiser sur votre abonnement NordVPN.