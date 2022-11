Les machines de gravure au laser sont très populaires dans les domaines de la fabrication et de l’ornementation, et ce depuis des années. Les lasers ont été développés pour la première fois en 1960 et ont marqué le début d’une révolution dans le domaine de la découpe, de la gravure et du poinçonnage. Cet article donne un aperçu rapide du fonctionnement des machines de gravure au laser, puis présente quelques-unes des utilisations les plus populaires de cette technologie. Ces machines sont de plus en plus abordables, alors ne perdez pas de temps pour vous en procurer une dès que vous en aurez appris davantage sur cette formidable invention.

Comment fonctionnent les machines de gravure au laser ?

Les graveurs au laser utilisent des faisceaux de lumière hautement concentrés pour sublimer les matériaux : ils transforment les matières solides en gaz qui s’échappent dans l’atmosphère. Pour sublimer un matériau, il faut transférer une énorme quantité d’énergie sur sa surface. Les lasers sont parfaits pour transférer d’énormes quantités d’énergie, car ils concentrent d’énormes quantités de lumière, qui peuvent se transformer en d’énormes quantités de chaleur, sur une très petite cible. Le point auquel un matériau passe de l’état solide à l’état gazeux est appelé « température de vaporisation ». Les techniciens doivent déterminer la température de vaporisation d’un matériau avant de décider comment régler leurs graveurs au laser. Chaque élément a un point d’ébullition ou de vaporisation unique.

Les outils de gravure au laser se distinguent des outils de poinçonnage au laser. Consultez le site https://www.lotuslaser.com/fr/machines/graveur-laser/ pour obtenir de plus amples informations. Ils sont plus puissants et sont capables de créer des indentations au lieu de simples marquages. Trois facteurs doivent être pris en compte lors du réglage d’un outil de gravure au laser :

Le matériau à marquer

Les différents matériaux ont des températures de vaporisation différentes. Les machines de gravure doivent être réglées pour vaporiser suffisamment de matériau. Si le laser est trop puissant, il ne fera que couper au travers et laissera une surface fragilisée.

La durabilité du marquage

Les techniciens doivent déterminer la durabilité du marquage gravé. Devra-t-il résister à des contraintes afin de rester fonctionnel ?

Contraste et lisibilité

Si la gravure doit être déchiffrée par des scanners numériques, elle devra être très contrastée. Cela implique généralement l’utilisation d’une combinaison de gravure laser et de poinçonnage laser pour créer un contraste noir et blanc.

Les utilisations les plus courantes

Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes des machines de gravure au laser :

Création de codes-barres

La plupart des codes-barres et des codes QR sont simplement imprimés sur le papier et les produits. Certains codes, cependant, doivent être marqués de façon permanente sur les articles à l’aide d’une machine de gravure au laser. Certaines entreprises, par exemple, gravent des codes sur leurs outils coûteux afin d’éviter qu’ils ne soient vendus sur le marché noir. Toutes les armes à feu produites pour le marché civil doivent porter un code gravé afin d’éviter qu’elles ne soient vendues à des personnes sans permis. La possession d’armes est parfaitement légale en France, mais la vente de ces armes à des personnes sans permis est un crime très grave.

Trophées

Les trophées sont régulièrement gravés du nom des personnes qui les ont gagnés. Cela se fait généralement à l’aide d’un outil de gravure laser portable. Le célèbre cliché de l’artisan en train de graver le trophée de la coupe du monde de la FIFA après le dernier coup de sifflet de la finale illustre parfaitement le processus.

Messages sur les bijoux

La gravure au laser est fréquemment utilisée comme méthode de personnalisation des bijoux. Les gens peuvent vouloir ajouter le nom de leur amoureux ou d’un ami défunt dans un médaillon ou sur une bague. La gravure au laser est parfaite à cet effet en raison de son haut niveau de précision. Les méthodes de gravure traditionnelles peuvent endommager la structure du bijou.

Composants électroniques

Les cartes de circuits imprimés sont souvent gravées au laser – prêtes pour l’insertion de pistes conductrices en métal. Ces composants sont minuscules, il est donc très important que la précision soit absolue. Les lasers sont immensément précis et ont permis la miniaturisation des composants électroniques.