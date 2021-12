La roulette est l’un des jeux de casino les plus célèbres, pour son côté divertissant, mais aussi son hasardeux très attrayant. C’est en raison de cet attrait que de nouvelles variantes de la roulette se sont développées et ces dernières peuvent être essayées en ligne. Découvrez-les sans plus tarder.

Faites vos jeux entre roulette européenne et américaine

Les deux grandes versions de la roulette ne sont autres que la roulette européenne et la roulette américaine. Vous vous demandez sans doute comment une simple roulette peut avoir de réelles différences de l’une à l’autre ? Il s’agit de trois choses : le nombre de numéros, les chances de gagner et l’avantage de la maison. Alors que la roulette américaine possède 38 numéros (comprenant le 0 et le double 0 dans certains cas), la roulette européenne n’en possède que 37. Il y a donc une plus grande chance de gagner avec la roulette européenne, qui présente aussi de meilleurs gains et un avantage plus faible de la maison sur les gains. Sachez également qu’il existe une version française et une Anglaise, légèrement moins répandues, mais tout aussi populaires.

Elles se retrouvent sur l’ensemble des casinos en ligne sans aucune difficulté.

La roulette live, pour une immersion totale

Impossible de ne pas trouver cette variante sur le site d’un casino en ligne, car elle est très populaire. En réalité, il peut s’agir de n’importe quelle version de la roulette (européenne, américaine, française, anglaise), mais la seule différence, c’est qu’elle n’a pas lieu à travers un système informatique, mais bien face à un croupier réel, par webcam interposée. Le joueur peut allumer ou non sa caméra, ce qui donne un côté réellement immersif à cette roulette. Cela permet de suivre le jeu avec plus d’enthousiasme également.

La roulette live (ou en direct) n’est pas disponible sur l’ensemble des casinos en ligne, mais elle tend à se démocratiser de plus en plus avec l’apparition de nouvelles techniques de jeu.

La roulette à jackpot progressif, un incontournable

Une autre variante de roulette bien connue des casinos en ligne, c’est la roulette à jackpot progressif. Le principe de base est le même que les variantes classiques : il vous suffit de miser sur le bon numéro pour remporter la partie. Sauf que, dans le cadre d’une telle roulette, un avantage supplémentaire est mis en jeu, avec un jackpot complémentaire à remporter. Au fur et à mesure des paris, pendant quelques tours, un pourcentage des mises posées est prélevé pour alimenter ce fameux jackpot, qui sera libéré à un moment de la partie. Si vous choisissez le bon numéro à ce moment précis, vous remportez ce jackpot en plus de votre mise, qui peut parfois atteindre plusieurs millions d’euros.

Tout comme la roulette en direct, la roulette à jackpot progressif se retrouve facilement sur beaucoup de casinos en ligne, mais pas sous la même forme partout.

Optez pour l’originalité avec le Spingo

Voilà un nom étonnant, mais qui cache une réalité divertissante : un mélange entre la roulette et le Bingo. Les deux jeux possèdent des règles très similaires, mais le Spingo possède des couleurs et des secteurs supplémentaires, ce qui multiplie les possibilités de paris, et de gains !

Vous ne trouverez pas de Spingo ou équivalent sur tous les casinos en ligne, mais essentiellement au Canada, n’hésitez pas à faire une recherche en amont pour savoir où y jouer !