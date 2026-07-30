Où trouver des ROM compatibles avec romstatiob sans prendre de risques ?

RomStation fonctionne comme un client lourd qui associe téléchargement de ROM et émulation dans une interface unifiée. Le logiciel gère lui-même la correspondance entre le fichier ROM et l’émulateur adapté à chaque console. Trouver des ROM compatibles en dehors de son catalogue intégré, tout en évitant les fichiers vérolés, suppose de comprendre comment le logiciel identifie et charge ses fichiers.

Formats de ROM acceptés par RomStation selon la console émulée

RomStation s’appuie sur des émulateurs tiers encapsulés dans son interface. Chaque émulateur attend un format de fichier précis, et une ROM dans un mauvais conteneur ne se lancera tout simplement pas, même si le jeu est le bon.

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Pour les consoles PlayStation, le logiciel exploite des images disque au format BIN/CUE ou ISO. Les ROM Nintendo (NES, SNES, Game Boy) utilisent leurs extensions natives (.nes, .smc, .sfc, .gb, .gbc, .gba). Les titres Nintendo 64 passent en .z64 ou .n64, tandis que les jeux MAME nécessitent des archives ZIP non décompressées, avec un nommage strict correspondant au romset attendu.

Un fichier renommé ou recompressé dans le mauvais format sera rejeté silencieusement. Nous observons régulièrement ce problème chez les utilisateurs qui récupèrent des ROM depuis des sources tierces sans vérifier la correspondance entre le format téléchargé et celui que l’émulateur intégré attend.

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Vérification d’intégrité des ROM : hash CRC32 et bases No-Intro

Le risque principal avec une ROM téléchargée hors du catalogue RomStation n’est pas seulement le malware. C’est aussi le dump corrompu, modifié ou issu d’un mauvais romset, qui provoquera des plantages ou des glitchs graphiques impossibles à diagnostiquer sans outil adapté.

Les bases de données No-Intro et TOSEC cataloguent les hash de chaque ROM vérifiée. Un fichier dont le CRC32 ou le SHA-1 ne correspond à aucune entrée dans ces bases est soit un dump défectueux, soit un fichier modifié (trainer, intro de groupe, patch région).

Méthode de vérification avant import

Calculer le hash CRC32 du fichier avec un outil comme HashCheck, 7-Zip (clic droit, propriétés) ou RomVault

Comparer ce hash avec les entrées de la base No-Intro correspondant à la console ciblée, disponibles sur le site du projet DAT-o-MATIC

Rejeter tout fichier dont le hash ne correspond à aucun dump vérifié, même si le nom de fichier semble correct

Pour les jeux MAME, utiliser clrmamepro ou RomVault afin de valider la ROM contre le DAT du romset exact attendu par la version de MAME intégrée

Cette étape élimine la majorité des fichiers problématiques avant même de les charger dans RomStation.

Sources de ROM à faible risque technique pour RomStation

Le catalogue interne de RomStation reste la source la moins risquée en termes de compatibilité, puisque les fichiers sont déjà validés pour les émulateurs embarqués. Quand un titre manque au catalogue, plusieurs pistes existent.

Extraction depuis des jeux Steam achetés légalement

Certains jeux rétro vendus sur Steam embarquent les ROM originales dans leurs fichiers d’installation. Un outil en ligne de commande, installable via pipx depuis les dépôts officiels Python, permet d’extraire ces ROM directement depuis les fichiers Steam. Les ROM ainsi obtenues proviennent de fichiers distribués par Valve, ce qui réduit drastiquement le risque de malware par rapport à un site de téléchargement tiers.

Cette méthode concerne surtout les compilations officielles (Sega, SNK, Capcom) vendues sur Steam et contenant les ROM dans un format standard exploitable par un émulateur externe.

Évaluer le risque technique d’un site de téléchargement

Les articles généralistes répètent en boucle de « faire attention aux virus » sans donner de méthode concrète. Nous recommandons d’utiliser des scanners de réputation comme ceux proposés par PCRisk ou VirusTotal avant de télécharger quoi que ce soit. Ces outils analysent un domaine auprès de plusieurs dizaines de moteurs de sécurité et de listes de blocage malware/phishing.

Un score de confiance élevé ne garantit pas la légalité, mais mesure le risque technique réel (présence de malware, redirections vers du phishing, scripts malveillants). Aucun des guides concurrents sur RomStation n’intègre cette étape dans sa recommandation.

Risques juridiques liés au téléchargement de ROM en France

La question de la légalité est distincte de celle de la sécurité technique, mais les ignorer l’une ou l’autre expose à des problèmes différents. En droit français, télécharger une ROM d’un jeu dont vous ne possédez pas l’original constitue une contrefaçon, quel que soit l’âge du titre ou le fait que l’éditeur ait cessé de le commercialiser.

La notion d’abandonware n’a aucune existence juridique en droit de la propriété intellectuelle français. Un jeu dont l’éditeur a disparu reste protégé tant que les droits d’auteur courent, soit plusieurs décennies après la création.

En pratique, les poursuites individuelles contre des téléchargeurs de ROM rétro restent exceptionnelles. Les ayants droit concentrent leurs actions sur les plateformes de distribution elles-mêmes. Mais le risque juridique existe, et il augmente sensiblement pour les titres Nintendo, dont l’éditeur mène une politique active de protection de son catalogue historique.

Précautions réseau et système avant de télécharger des ROM

Au-delà de la source du fichier, la configuration de votre poste influe sur le niveau de risque réel.

Utiliser un navigateur avec bloqueur de publicités actif (uBlock Origin) pour neutraliser les redirections et popups malveillants omniprésents sur les sites de ROM

Analyser chaque archive téléchargée avec un antivirus local avant extraction, même si le site source affiche un bon score de réputation

Éviter d’exécuter tout fichier .exe présenté comme un « installeur de ROM » : une ROM est toujours une archive passive (ZIP, 7z) ou un fichier binaire brut, jamais un exécutable

Un fichier ROM légitime ne demande jamais de droits administrateur ni d’installation. Tout exécutable qui prétend le contraire est un vecteur de malware.

Le moyen le plus fiable de profiter de RomStation sans mauvaise surprise reste de combiner son catalogue intégré avec des ROM extraites de compilations officielles achetées, vérifiées par hash contre les bases No-Intro. Les sites tiers peuvent dépanner, mais chaque fichier qui en provient mérite une vérification d’intégrité et un scan antivirus systématique avant tout chargement dans l’émulateur.