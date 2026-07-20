L’empreinte carbone d’une entreprise correspond à la quantité totale de gaz à effet de serre (GES) émise par l’ensemble de ses activités, exprimée en tonnes de CO2 équivalent (CO2e). Mesurer cette empreinte suppose de cartographier des flux très différents : consommation d’énergie, transport de marchandises, achats de matières premières, déplacements des salariés, fin de vie des produits vendus. La difficulté ne réside pas dans la formule de calcul, mais dans la collecte et la fiabilité des données qui l’alimentent.

Qualité des données : le vrai goulet d’étranglement du bilan carbone

La plupart des guides sur le bilan GES détaillent les trois scopes et les étapes méthodologiques. Peu s’attardent sur le problème qui bloque concrètement les entreprises : la donnée d’activité. Sans facture d’énergie fiable, sans tonnage de fret précis, sans volume d’achats ventilé par catégorie, le calcul reste approximatif.

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Deux types de facteurs d’émission coexistent. Le facteur d’émission physique relie une quantité consommée (litres de fioul, kWh d’électricité) à une quantité de GES. Le facteur d’émission monétaire convertit un montant dépensé en euros en émissions estimées. Le premier est plus précis, le second sert de recours quand la donnée physique manque.

Concrètement, une entreprise qui connaît sa consommation exacte de gaz naturel en mégawattheures obtient un résultat fiable. Celle qui ne dispose que du montant de sa facture utilise un ratio monétaire, moins fin. Réduire la part de ratios monétaires dans un bilan revient à améliorer sa précision. C’est un travail de structuration comptable et logistique, bien avant d’être un exercice environnemental.

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Quantifier son empreinte carbone entreprise passe donc d’abord par un audit de ses propres systèmes d’information : quelles données existent, sous quel format, avec quelle granularité.

Scopes 1, 2 et 3 : périmètre de mesure des émissions GES

Le GHG Protocol, référentiel international repris par la norme ISO 14064, découpe les émissions en trois périmètres appelés scopes.

Le scope 1 couvre les émissions directes : combustion dans les chaudières, carburant de la flotte de véhicules, fuites de fluides frigorigènes. L’entreprise les contrôle physiquement.

couvre les émissions directes : combustion dans les chaudières, carburant de la flotte de véhicules, fuites de fluides frigorigènes. L’entreprise les contrôle physiquement. Le scope 2 concerne les émissions indirectes liées à l’énergie achetée : électricité, chaleur, vapeur. La source d’émission se situe chez le producteur d’énergie, mais la consommation relève de l’entreprise.

concerne les émissions indirectes liées à l’énergie achetée : électricité, chaleur, vapeur. La source d’émission se situe chez le producteur d’énergie, mais la consommation relève de l’entreprise. Le scope 3 regroupe toutes les autres émissions indirectes : achats de biens et services, transport amont et aval, déplacements domicile-travail, utilisation des produits vendus, fin de vie. Ce périmètre représente la part la plus large des émissions pour la majorité des entreprises de services et de distribution.

Mesurer les scopes 1 et 2 repose sur des données internes relativement accessibles. Le scope 3, en revanche, exige de collecter des informations auprès de fournisseurs, transporteurs et clients. C’est là que la mesure devient un exercice collaboratif.

Analyse du cycle de vie et bilan GES : deux approches complémentaires

Le bilan GES (ou bilan carbone) évalue les émissions à l’échelle d’une organisation sur une période donnée, généralement un an. L’analyse du cycle de vie (ACV) adopte un angle différent : elle mesure l’impact environnemental d’un produit ou service, de l’extraction des matières premières à son élimination.

Les deux approches ne s’opposent pas. Le bilan GES identifie les postes d’émission prioritaires de l’entreprise. L’ACV permet ensuite de creuser un produit spécifique pour comprendre où, dans sa chaîne de fabrication, se concentrent les émissions. Une entreprise manufacturière peut découvrir via son bilan GES que ses achats de matières premières pèsent lourd (scope 3), puis utiliser l’ACV pour comparer l’impact de deux fournisseurs ou de deux matériaux.

L’ACV mobilise des bases de données spécialisées. En France, la Base Empreinte de l’ADEME fournit des facteurs d’émission par produit et par secteur. Cette base alimente aussi bien les bilans GES que les ACV, ce qui garantit une cohérence méthodologique entre les deux exercices.

Certification et vérification externe : ce qui change avec B Corp 2026

La refonte des standards B Corp impose aux grandes entreprises certifiées (plus de 250 salariés ou plus de 75 millions de dollars de chiffre d’affaires) de réaliser un bilan carbone annuel couvrant les scopes 1, 2 et 3, conforme au GHG Protocol ou à l’ISO 14064. Ce bilan doit être publié dans un rapport accessible.

Dans plusieurs secteurs (commerce de gros, distribution, services, agriculture, industrie manufacturière), le bilan doit être vérifié chaque année par un organisme tiers indépendant accrédité au niveau international. La mesure de l’empreinte carbone passe ainsi d’un exercice déclaratif à une obligation auditable avec contrôle externe.

Cette exigence pousse les entreprises à professionnaliser la collecte de données. Un bilan vérifié par un tiers ne tolère pas les estimations grossières ni les ratios monétaires appliqués sans justification. Les équipes RSE doivent documenter chaque hypothèse, chaque source de données, chaque facteur d’émission retenu.

Construire un système de mesure durable des émissions carbone

Mesurer une fois ne suffit pas. La valeur du bilan GES apparaît dans la comparaison d’une année sur l’autre. Pour que cette comparaison soit pertinente, le périmètre et la méthodologie doivent rester stables.

Trois conditions permettent d’ancrer la mesure dans la durée. La première : désigner un responsable de la donnée carbone, qu’il s’agisse d’un poste dédié ou d’une mission confiée à la direction financière ou aux achats. La deuxième : automatiser la collecte en connectant les systèmes existants (ERP, logiciel de gestion des déplacements, factures fournisseurs) à un outil de comptabilité carbone. La troisième : fixer un calendrier de mise à jour, aligné sur la clôture comptable.

Les entreprises qui mesurent régulièrement leurs émissions de GES repèrent plus vite les dérives et peuvent ajuster leur plan de réduction. Celles qui se contentent d’un bilan ponctuel obtiennent une photographie, pas un outil de pilotage.

Le cadre réglementaire se resserre progressivement, entre la CSRD pour les grandes entreprises et les standards volontaires comme le VSME pour les PME et ETI. Structurer sa collecte de données dès maintenant reste le levier le plus concret pour transformer la mesure carbone en avantage opérationnel, avant qu’elle ne devienne une contrainte subie.