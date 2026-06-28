Dans l’histoire du jeu vidéo, certains genres semblent appartenir à une époque précise, presque figés dans la mémoire collective. Le casse-brique en fait partie. Simple à comprendre, immédiat à prendre en main, fondé sur la trajectoire, le rebond et la précision, il évoque une forme d’arcade pure. Avec BREAK PROTOCOL, le studio indépendant français Third District propose pourtant de déplacer ce langage vers un terrain plus contemporain : celui du roguelike systémique, de la construction de build, du choix tactique et de la corruption progressive.

Développé par Arthuryan Lohéac, BREAK PROTOCOL ne cherche pas seulement à moderniser un classique. Le jeu s’appuie sur la lisibilité du casse-brique pour l’intégrer à une structure plus dense, faite de cartes, d’anomalies, de robots, d’ennemis actifs, de routes à choisir et de synergies à expérimenter. L’idée est simple dans son point de départ, mais ambitieuse dans ses conséquences : transformer chaque salle en un affrontement court, dangereux et rejouable.

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Prévu sur PC via Steam, avec une sortie annoncée pour début 2027, le titre s’inscrit dans une scène indépendante où les hybridations de genres occupent une place centrale. Son intérêt tient précisément à cette rencontre : l’accessibilité immédiate d’un jeu d’arcade et la profondeur progressive d’un roguelike de build.

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Un principe arcade déplacé dans un monde hostile

À première vue, BREAK PROTOCOL repose sur une base connue : une unité contrôlée par le joueur, des balles à renvoyer, des éléments à détruire. Mais le jeu s’éloigne rapidement du casse-brique traditionnel. Ici, il ne s’agit pas seulement de vider un écran de blocs, mais de survivre à des salles infectées où les ennemis deviennent des menaces actives.

Les créatures tirent, se déplacent, chargent, occupent l’espace et obligent le joueur à gérer plusieurs informations en temps réel.

La balle n’est donc plus un simple outil de destruction : elle devient une arme, une ressource, parfois même un élément de contrôle de foule.

Le joueur doit renvoyer, viser, esquiver, anticiper les trajectoires et adapter son positionnement en permanence.

Cette transformation donne au jeu une tension particulière. Chaque salle devient une petite arène, avec ses priorités, ses pièges, ses risques et ses possibilités. La promesse n’est pas celle d’un casse-brique contemplatif, mais d’un jeu d’action nerveux, lisible et resserré, où chaque décision peut influer sur la suite de la run.

La structure roguelike comme moteur de rejouabilité

La dimension roguelike de BREAK PROTOCOL apparaît dans sa manière d’organiser la progression. Le joueur part d’une base, choisit une mission, sélectionne un chemin à travers un complexe contaminé, puis enchaîne les salles de combat. Certaines routes promettent de meilleures récompenses, mais exposent à davantage de danger. D’autres offrent une progression plus stable, au prix d’un développement potentiellement moins puissant.

Cette logique de route installe un premier niveau de stratégie. Le joueur ne subit pas simplement la succession des salles : il oriente sa partie.

La question devient alors moins “comment gagner cette salle ?” que “quel risque accepter maintenant pour construire une run capable de tenir plus tard ?”.

Après certains affrontements, le jeu ouvre des espaces de respiration : boutique, événement, choix d’amélioration, nouvelles cartes ou modification d’un élément existant.

C’est dans ces moments que BREAK PROTOCOL quitte totalement le terrain du simple réflexe pour rejoindre celui de la planification.

Des cartes pour modifier les règles de la partie

Le cœur stratégique du jeu repose sur les cartes. Elles peuvent être actives, passives ou maudites, et servent à modifier les règles de la run. Certaines ajoutent des effets, d’autres déclenchent des réactions en chaîne, transforment le comportement des balles, renforcent une stratégie ou imposent une contrainte en échange d’un potentiel plus élevé.

Le système ne repose pas sur une fusion directe des cartes, mais sur la combinaison de leurs effets. Cette nuance est importante : elle permet au joueur de construire des synergies sans que le jeu ne se réduise à une simple recette.

Les cartes se répondent, se complètent, créent parfois des situations instables, mais c’est au joueur de comprendre comment les exploiter.

Le plaisir vient alors de l’expérimentation.

Une run peut être construite autour de la multiplication des balles, une autre autour d’effets déclenchés par l’infection, une autre encore autour de sacrifices ou de malédictions.

Le jeu semble chercher cet équilibre propre aux bons roguelikes : une base claire, mais suffisamment de variations pour que chaque partie raconte quelque chose de différent.

La corruption, une mécanique de pression permanente

Parmi les idées les plus structurantes de BREAK PROTOCOL, la corruption occupe une place centrale.

À mesure que le joueur avance dans les installations infectées, cette corruption progresse. Lorsqu’un seuil est atteint, une anomalie apparaît et oblige à faire un choix.

Le joueur peut accepter un malus immédiat, chercher une compensation au prix d’une corruption plus rapide, ou repousser temporairement le problème en rendant la suite plus dangereuse.

Cette mécanique introduit une forme de négociation permanente avec le système.

Il ne s’agit pas seulement d’éviter le danger, mais de choisir le moment où l’on accepte de payer le prix.

La corruption fonctionne donc à la fois comme mécanique de difficulté, outil de narration et moteur de prise de risque.

Elle rend la progression plus incertaine, mais aussi plus intéressante. Plus une run avance, plus le joueur doit composer avec un environnement qui ne se contente plus de lui résister : il commence à se dérégler.

Un univers de science-fiction marqué par l’infection

BREAK PROTOCOL prend place dans un futur proche marqué par une catastrophe mondiale.

Une partie de l’humanité survit dans des installations automatisées, sous la surveillance de systèmes d’intelligence artificielle.

Ces complexes avaient été conçus comme des lieux de stockage, de maintenance et de préservation. Ils deviennent progressivement des espaces contaminés, instables, parfois hostiles.

Une infection d’origine inconnue modifie les lieux, les machines et les créatures qui s’y trouvent.

Face à cette menace, le Break Protocol désigne un programme de fabrication, de récupération et d’entraînement de robots envoyés dans les secteurs contaminés.

Certaines unités sont conçues par l’organisation, d’autres sont retrouvées puis intégrées au protocole.

Cette toile de fond donne une cohérence aux mécaniques du jeu. Les anomalies ne sont pas de simples variations abstraites : elles incarnent l’interférence de l’infection dans le système.

Les robots ne sont pas de simples avatars : ils appartiennent à un dispositif de survie et d’exploration. Les salles ne sont pas seulement des niveaux : elles deviennent les fragments d’une infrastructure qui se défend, se transforme et se décompose.

Une identité visuelle techno-organique

Les premiers visuels de BREAK PROTOCOL installent une atmosphère immédiatement reconnaissable.

Le jeu adopte une direction graphique en pixel art sombre, dominée par des tons violets, rouges, gris métalliques et verts contaminés.

Les interfaces évoquent des terminaux industriels abîmés, des systèmes de contrôle usés, des écrans fissurés et des machines encore actives malgré la corrosion du monde.

Cette direction artistique fonctionne parce qu’elle ne se limite pas au décor.

Les menus, les cartes, les boutiques, les écrans d’anomalies et les interfaces de sélection semblent appartenir au même univers.

L’ensemble donne l’impression que le joueur navigue à l’intérieur d’un système informatique défaillant, encore opérationnel, mais rongé par quelque chose qui le dépasse.

Le contraste entre les formes géométriques des installations et les éléments plus organiques de l’infection crée une tension visuelle forte.

On y retrouve des masses instables, des yeux, des tentacules, des excroissances et des traces de contamination qui envahissent peu à peu l’espace.

L’univers ne se contente pas de raconter la corruption : il la montre.

Un projet technique construit autour de systèmes imbriqués

Derrière son apparente simplicité, BREAK PROTOCOL repose sur une architecture de jeu exigeante.

Un casse-brique classique demande déjà une gestion précise des collisions, des trajectoires et des rebonds.

Ici, cette base est enrichie par des ennemis actifs, des projectiles, des cartes, des effets combinables, des anomalies, des choix de route, des boutiques, des événements et une progression globale.

Cette accumulation de systèmes oblige le jeu à maintenir un équilibre délicat : rester lisible dans l’action tout en offrant assez de profondeur pour soutenir la rejouabilité.

Le joueur doit comprendre ce qui se passe à l’écran, identifier les dangers, suivre ses ressources et mesurer les conséquences de ses choix, sans que l’ensemble ne devienne illisible.

C’est l’un des enjeux les plus intéressants du projet.

BREAK PROTOCOL ne repose pas uniquement sur une bonne idée de genre, mais sur la capacité à faire cohabiter plusieurs systèmes dans un format court et nerveux.

La réussite du jeu dépendra donc autant de son équilibrage que de son concept.

Arthuryan Lohéac, un jeune créateur au croisement du code et du game design

Le projet est porté par Arthuryan Lohéac, développeur Nantais dont le parcours témoigne d’un intérêt marqué pour la programmation, le jeu vidéo et les systèmes interactifs. Ses travaux précédents couvrent plusieurs approches du développement : jeu réseau, remake arcade, RPG, tower defense, deck-building et projets en C, C++, C# ou Unity.

Cette variété se retrouve dans BREAK PROTOCOL. Le jeu emprunte à l’arcade sa clarté, au roguelike sa structure, au jeu de cartes sa logique de synergies et au jeu d’action sa réactivité. Le résultat donne l’image d’un créateur qui ne cherche pas seulement à produire un prototype fonctionnel, mais à articuler plusieurs langages de game design autour d’une idée centrale.

Cette approche est particulièrement visible dans la manière dont le projet traite le risque. Les points de vie deviennent des batteries, les malédictions peuvent devenir des opportunités, les anomalies imposent des arbitrages, et les cartes transforment progressivement la run. Le joueur n’est jamais seulement récompensé ou puni : il est constamment invité à choisir.

Pour mieux comprendre l’univers de son créateur et découvrir ses autres projets, son portfolio est disponible ici : Découvrir le portfolio d’Arthuryan Lohéac.

Third District, une structure indépendante française

Third District est la structure indépendante associée au développement de BREAK PROTOCOL. Elle s’inscrit dans une logique de création à taille humaine, centrée sur un premier projet commercial pensé pour Steam. Cette position donne au jeu une place intéressante : celle d’un titre indépendant qui ne cherche pas à masquer son échelle, mais à construire une identité forte à partir de contraintes maîtrisées.

L’ambition de BREAK PROTOCOL n’est pas de rivaliser par le volume avec les grandes productions, mais de proposer un système clair, rejouable et suffisamment distinct pour exister dans un marché très dense. En revisitant un genre arcade rarement traité sous l’angle du roguelike moderne, Third District trouve un positionnement identifiable.

Le jeu parle ainsi à plusieurs publics : les amateurs de roguelikes, les joueurs attirés par les builds et les synergies, les curieux de jeux indépendants français, mais aussi ceux qui apprécient les expériences courtes, lisibles et capables de produire des moments inattendus.

Un jeu à suivre pour ce qu’il raconte du jeu indépendant

L’intérêt de BREAK PROTOCOL dépasse son concept immédiat. Le projet illustre une tendance forte du jeu indépendant contemporain : reprendre une mécanique ancienne, la déplacer, puis la faire dialoguer avec des systèmes modernes. Ici, le casse-brique devient un support pour parler de progression, de risque, de corruption, de choix et d’optimisation.

C’est aussi un jeu qui semble pensé pour générer des situations. Une anomalie acceptée trop tôt, une carte maudite qui ouvre finalement une stratégie viable, une batterie sacrifiée pour améliorer un build, une salle gagnée de justesse : autant de moments qui peuvent donner à chaque partie une identité propre.

Cette capacité à produire des récits de run est essentielle dans le roguelike. Un bon système ne se contente pas d’offrir du contenu : il crée des histoires jouables. BREAK PROTOCOL semble précisément chercher ce point d’équilibre entre maîtrise et accident.

Une sortie prévue sur Steam

BREAK PROTOCOL est prévu sur PC, via Steam, avec une sortie annoncée pour début 2027. Une démo gratuite est prévue avant la sortie complète, ce qui devrait permettre aux joueurs de découvrir les premières mécaniques du jeu, son rythme et son identité visuelle avant la commercialisation finale.

Le jeu est annoncé en français et en anglais, avec la possibilité d’élargir les langues disponibles par la suite. Son prix indicatif est situé autour de 8€, un positionnement cohérent avec son format indépendant et sa promesse de rejouabilité.

La page Steam du jeu est accessible ici : Voir BREAK PROTOCOL sur Steam.

Un ancien genre, une nouvelle trajectoire

Avec BREAK PROTOCOL, Third District et Arthuryan Lohéac proposent une relecture intéressante du casse-brique. Le jeu ne cherche pas à faire disparaître son héritage arcade, mais à l’utiliser comme fondation pour construire une expérience plus stratégique, plus instable et plus rejouable.

Sa force tient à la clarté de son idée : une balle, une raquette, des ennemis, des cartes, une corruption qui monte et des choix qui deviennent progressivement plus coûteux. Cette simplicité apparente permet au projet de rester accessible, tandis que ses systèmes de build, d’anomalies et de progression lui donnent une profondeur plus contemporaine.

Dans une scène indépendante où l’originalité ne vient pas toujours d’un genre entièrement nouveau, mais souvent d’une combinaison juste, BREAK PROTOCOL fait partie de ces projets qui méritent d’être observés. Un casse-brique roguelike, certes, mais surtout une tentative de transformer le rebond en décision stratégique.

Informations récapitulatives > BREAK PROTOCOL — Fiche de présentation :

Nom du jeu : BREAK PROTOCOL

BREAK PROTOCOL Genre : roguelike casse-brique, action en temps réel, cartes et synergies

roguelike casse-brique, action en temps réel, cartes et synergies Plateforme : PC — Steam

PC — Steam Joueurs : solo

solo Sortie prévue : début 2027

début 2027 Prix indicatif : environ 8€

environ 8€ Modèle : démo gratuite prévue avant la sortie, puis version complète payante

démo gratuite prévue avant la sortie, puis version complète payante Langues : français et anglais

français et anglais Studio : Third District

Third District Créateur : Arthuryan Lohéac

Liens utiles

Page Steam : https://store.steampowered.com/app/4277550/Break_Protocol/

https://store.steampowered.com/app/4277550/Break_Protocol/ Portfolio d’Arthuryan Lohéac : https://arthuryan-loheac.fr/portfolio-arthuryan/

https://arthuryan-loheac.fr/portfolio-arthuryan/ Site du studio : https://the-third-district.com

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