L’évolution de la connectivité mobile : de la carte SIM physique à l’eSIM

Un ingénieur finlandais n’a probablement pas mesuré l’importance de ce qu’il faisait en 1991. Radiolinja avait besoin d’un moyen d’authentifier ses abonnés sur son nouveau réseau, alors Giesecke & Devrient a conçu une carte, de la taille d’une carte bancaire, qui venait se glisser dans le téléphone. Personne à l’époque n’aurait parié que ce petit morceau de plastique resterait, trente ans plus tard, la colonne vertébrale de l’identité mobile mondiale, ni qu’il faudrait presque autant de temps pour s’en débarrasser que pour bâtir tout le système autour.

Ce démontage touche aujourd’hui à sa fin. L’eSIM, une puce programmable soudée directement dans l’appareil plutôt qu’insérée à la main, est passée du statut de curiosité réservée à quelques montres connectées en 2018 à celui de standard sur la majorité des téléphones vendus aujourd’hui. Ce qui est intéressant, ce n’est pas tant la puce elle-même. C’est de savoir qui a poussé pour ce changement, qui a traîné des pieds, et pourquoi ce sont finalement les voyageurs qui ont entraîné toute l’industrie derrière eux.

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Jusqu’où fallait-il miniaturiser une carte SIM ?

Assez loin, en réalité. Le format plein format a laissé place au Mini SIM au milieu des années 1990, puis au Micro SIM vers 2010, puis au Nano SIM en 2012, chaque réduction étant motivée moins par une demande des utilisateurs que par les fabricants cherchant à grappiller quelques millimètres pour loger une batterie plus grosse ou un module photo supplémentaire.

Rien de tout cela ne réglait le vrai problème. Une carte SIM, aussi petite soit-elle, reste un objet physique qu’il faut fabriquer, expédier, vendre et remettre en main propre avant qu’un téléphone puisse fonctionner sur un réseau. Changer d’opérateur signifiait un passage en boutique. Voyager signifiait payer des frais d’itinérance souvent dissuasifs, ou partir à la recherche d’un comptoir à l’aéroport, au milieu d’une file de touristes décalés faisant exactement la même démarche.

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Pourquoi les opérateurs n’étaient pas franchement pressés

Voici ce que la plupart des articles explicatifs passent sous silence. Les opérateurs n’avaient que peu d’intérêt à faciliter le changement de réseau. Une carte SIM physique, aussi contraignante soit-elle, jouait le rôle d’un frein discret à la résiliation. Si partir demande un effort, une partie des abonnés renonce tout simplement.

La GSMA, l’organisme qui représente les opérateurs mobiles à l’échelle mondiale, a publié sa spécification eSIM dès 2016, et pendant plusieurs années, l’adoption a stagné. Il a fallu le matériel, pas la réglementation, pour forcer la main du secteur. Apple a intégré l’eSIM à l’Apple Watch Series 3 puis à l’iPhone XS, avant d’aller plus loin avec l’iPhone 14 aux États-Unis, vendu sans tiroir SIM du tout. Samsung et Google ont suivi à leur propre rythme, et les puces modem de Qualcomm ont peu à peu fait de l’eSIM une fonctionnalité standard plutôt qu’une option haut de gamme. Les opérateurs n’ont pas tant adopté ce virage qu’ils ont été rattrapés par les téléphones que leurs propres clients achetaient déjà.

Les voyageurs ont compris avant tout le monde

Selon la GSMA, environ la moitié des activations eSIM sont liées à un voyage international. Ce n’est pas un hasard, et ce n’est pas non plus une question de confort abstrait. C’est une réponse à un moment de frustration bien précis, que tout grand voyageur connaît : atterrir quelque part, voir une seule barre de réseau en itinérance, et n’avoir aucun moyen simple d’obtenir de la data sans payer le prix fort ou perdre une heure de son séjour dans une file d’attente.

L’eSIM supprime purement et simplement ce moment. On achète le forfait avant de partir, on scanne un QR code à l’atterrissage, et c’est réglé. C’est précisément le créneau sur lequel des entreprises comme Airalo, Holafly, Nomad ou Ubigi ont bâti leur activité. Aucune d’entre elles ne possède d’infrastructure réseau. Elles achètent de la capacité data en gros auprès des opérateurs locaux du pays de destination, puis la reconditionnent en forfaits prépayés simples, activables depuis une application en quelques minutes.

Prenons la Corée du Sud. Le pays dispose de l’un des réseaux mobiles les plus rapides au monde, mais l’enregistrement d’une carte SIM physique de courte durée pour un visiteur étranger implique encore des démarches administratives, des vérifications d’identité et un passage en boutique qui grignotent le temps du séjour. Une eSIM pour la Corée du Sud proposée par un acteur comme Holafly évite tout cela. On l’achète avant de quitter la maison, on atterrit à Incheon, on allume le téléphone, et la connexion fonctionne déjà. Pas de comptoir, pas de photocopie de passeport, pas d’heure perdue sur un court séjour.

Le business que les aéroports n’ont pas vu venir

Quelque part au cours des cinq dernières années, la connectivité a cessé d’être un produit que seul un opérateur pouvait vendre. C’est ce que les opérateurs historiques n’avaient pas anticipé. Comme un profil eSIM est un logiciel et non un stock physique, une entreprise sans antenne, sans licence de fréquence et sans réseau de boutiques peut lancer un forfait pour un nouveau pays en une après-midi. Pas d’impression, pas d’expédition, pas de rayonnage en duty free.

Cette baisse du ticket d’entrée a fait émerger toute une catégorie de revendeurs spécialisés dans le voyage, qui se disputent les clients sur le prix et l’expérience d’application plutôt que sur la possession d’un réseau. Résultat, pour la première fois, un touriste peut comparer trois ou quatre fournisseurs eSIM côte à côte sur le prix et le volume de données d’un forfait Corée du Sud avant d’acheter, une chose tout simplement impossible quand la seule concurrence était le comptoir ouvert à l’aéroport ce jour-là.

Ce qui intéresse vraiment les entreprises et l’IoT

Le voyage grand public fait les gros titres, mais les flottes d’entreprise et les objets connectés sont là où l’eSIM abat le plus gros du travail, discrètement. Une société de logistique qui suit des milliers de conteneurs à travers les frontières ne veut pas envoyer un technicien changer physiquement une carte SIM chaque fois qu’un appareil change de juridiction réseau. Le changement de profil à distance règle ce problème sans qu’un seul appareil ne soit ouvert.

Les montres connectées posent une contrainte différente : la place. Il n’y a tout simplement pas d’espace pour un tiroir SIM sur un boîtier de montre sans sacrifier de la batterie. L’eSIM a contourné cette limite, ce qui explique en partie pourquoi les montres connectées cellulaires sont devenues des produits viables.

Les habitudes double SIM évoluent plus lentement que le matériel

Un point n’a pas encore rattrapé son retard : la façon dont les gens utilisent réellement deux numéros. La gestion double SIM, ligne pro et ligne perso, réseau domestique et eSIM de voyage, pays d’origine et carte étrangère, reste inégale selon les systèmes d’exploitation et les régions. Certains pays ont tardé à imposer le support eSIM à leurs opérateurs, ce qui fait qu’un bon nombre de voyageurs double SIM continuent de trimballer une carte physique de secours, même sur un téléphone parfaitement compatible eSIM. Les vieilles habitudes, et parfois un support opérateur encore incomplet, survivent plus longtemps que la transition matérielle elle-même.

La sécurité change aussi, sans faire de bruit

Il y a un aspect sécurité qui reçoit moins d’attention qu’il ne le mériterait. Un téléphone volé équipé d’une carte SIM physique pouvait, en théorie, se voir retirer cette carte pour la réutiliser ailleurs. Un profil eSIM est lié à l’appareil par un processus de provisionnement chiffré, ce qui rend ce type précis de vol de SIM largement inopérant. Cela ne change en revanche rien à la menace la plus courante : convaincre par ingénierie sociale le service client d’un opérateur de transférer un numéro vers une nouvelle carte. Un autre problème, le même genre de titre dans la presse.

Et la suite ?

La prochaine étape matérielle est déjà en cours de déploiement, sous une forme encore modeste. L’iSIM, ou SIM intégrée, loge la fonction SIM directement dans le processeur principal de l’appareil plutôt que dans une puce dédiée, ce qui économise de la place et de l’énergie, un avantage surtout précieux pour les appareils les plus petits, capteurs et objets connectés en tête, plus que pour les smartphones. GSMA Intelligence prévoit près de 4,9 milliards de connexions smartphone en eSIM d’ici 2030, l’Amérique du Nord franchissant la barre des 50 % d’adoption avant l’Europe. Ces projections varient selon qui les publie, mais la direction, elle, ne change dans aucune étude sérieuse.

Le tiroir SIM n’a pas encore disparu partout. Mais pour une part croissante de voyageurs, l’idée même de chercher une carte physique à l’aéroport commence déjà à ressembler à une habitude de leurs parents.